iPhone 13-lanceringsdato: den 14. september - her er alt, vi ved indtil nu

Efter ganske mange spekulationer ved vi nu med sikkerhed, at Apple er vært for en event den 14. september kl. 16.00 dansk tid. Det er meget sandsynligt, at det bliver iPhone 13's debut.

Apple har bekræftet dette via en eventplakat, som Apple sendte til pressen, der meget tydeligt markerer lanceringsbegivenheden den 14. september med ordene 'Californien streaming'. Apple SVP of Marketing tweetede dette korte klip, som ikke antydede nogen enheder, men fokuserede på 'streaming'-delen:

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021 See more

Mange bliver helt sikkert lettede over denne nyhed, da covid-19 relaterede forsinkelser skubbede iPhone 12-lanceringen fra Apples sædvanlige september-slot til oktober sidste år. Nogle iPhone-fans var derfor bekymrede for, at iPhone 13 også først ville komme i oktober i år. Selvom eventen ikke var eksplicit om enheder, tyder de seneste rygter, herunder fra Bloombergs Mark Gurman, kraftigt på, at de kommer i næste uge.

Vi forventer også at se Apple Watch Series 7 og den nye iPad (2021) ved eventen, hvilket vil være i tråd med tidligere års events. Der er også en lille sandsynlighed for, at iPad Mini 6 og Apple Watch SE 2 dukker op, men det er vi langt fra sikre på.

Analyse: "California Streaming on such an iPhone day?"

Apple elsker at tematisere sine events omkring et ordspil - WWDC 2021 i juni var 'Connect', lanceringen af iPad og Mac i april var 'Spring Ahead' og så videre - så 'California Streaming' er et klart tip om, hvad der kommer.

Fra et forsigtighedsperspektiv antyder Apples invitation til eventen den 14. september ikke nogen gadgets overhovedet. I stedet kunne 'Californien streaming' blot fokusere på Apple TV Plus-streamingtjenesten, Apple Fitness Plus-træningstjenesten og andre dele af Apple One-servicepakken.

Men Apples eventinvitation gav et andet fingerpeg- en augmented reality (AR) -komponent, der lader brugerne kigge gennem en Apple-formet portal og ind i det formodede landskab i det nordlige Californien, der ses i event-teaseren. For at se det selv skal du gå til Apples eventside på mobilen og trykke på billedet (sandsynligvis skal det være på en iPhone og desværre med Safari) - eller du kan se herunder:

Coolest Apple event invite yet. It’s basically some kind of mixed reality portal. pic.twitter.com/B3PSAcPBcXSeptember 7, 2021 See more

Apple har inkluderet AR- og mixed-reality (MR)-komponenter i sine lanceringspræsentationer, men det føles som en klar antydning af, at begivenheden kunne have større vægt på AR/MR-funktionalitet i Apple-enheder-som iPhone 13-serien.

Dette kan også være det øjeblik, hvor vi endelig også ser de Apple-briller, der længe har været rygter om, men da vi ikke har hørt meget om den enhed, antager vi, at brillerne stadig er under udvikling. Det er mere sandsynligt, at Apple investerer mere i AR/MR i sit eksisterende mobilprogram, men vi må vente til den 14. september, før vi ved noget med sikkerhed.