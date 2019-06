Her er de mest populære mobiler hos 3 i maj

Der gik chokbølger gennem tech-verdenen, da Google i maj annoncerede, at de så sig nødsaget til afskære Huawei fra at få adgang til mange af Googles programmer og tjenester som følge af amerikanske præsident Trumps sanktioner mod det kinesiske selskab.

Men til trods for usikkerheden om, hvad Googles udmelding på sigt kommer til at betyde for Huawei-brugere , holder flagskibet Huawei P30 Pro overraskende flot stand på den nye top 10-liste over de mest solgte mobiler hos teleselskabet 3 i maj måned. (Du kan se hele listen længere nede i artiklen.)

" Huawei P30 Pro ligger som nummer fem stadig meget flot på listen. Der er ingen tvivl om, at den første uvished om, hvad Trumps forbud fik af konsekvenser for forbrugerne, fik mange til at holde igen. Men de seneste udmeldinger fra Huawei har skabt fornyet tryghed,"siger fra David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked, i en pressemeddelelse og uddyber:

"Alle produkter, der allerede er solgt, eller som ligger på lager, vil fortsat kunne benytte Googles services og vil blive opdateret med bl.a. sikkerhedsbeskyttelse. Så hvis man har gået og luret på P30 Pro'ens verdensklasse kamera og flotte design, kan man roligt slå til," mener David Elsass.

Is i maven?

Om man har mod på at investere i en Huawei-telefon lige nu, afhænger selvfølgelig af mængden af is i ens egen mave. Og det lader da heller ikke til, at 3's nye top-liste er komplet upåvirket af den seneste tids uro omkring den kinesiske smartphoneproducent.

Huawei P30 Pro lå således nummer to på teleselskabets opgørelse for april måned og er altså rykket tre pladser ned, og desuden er Huawei P30, der før indtog en 8.-plads, nu røget helt ud af listen.

Til gengæld er den nye OnePlus 7 Pro hoppet direkte ind på en 6.-plads på listen, der i øvrigt domineres benhårdt af Apple med iPhones på hele seks pladser.

Telias top 10 for maj måned 2019

1. iPhone Xr

2. iPhone Xs

3. iPhone 7

4. iPhone 6S

5. Huawei P30 Pro

6. OnePlus 7 Pro

7. iPhone Xs Max

8. iPhone 8

9. Samsung Galaxy S10 Plus

10. Samsung Galaxy S10