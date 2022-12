Google og Facebook får baghjul

Duoen bestående af Facebook og Google har i årevis domineret det digitale annoncemarked.

De to tech-giganter har siden 2014 på mere end 50 procent af markedsandelen af annoncemarkedet på verdensplan.

Det beretter det britiske finansmedie Financial Times ifølge Computerworld.

Det er især konkurrence fra blandt andet Amazon, Microsoft og Apple, der sender de to virksomheders markedsandel til under 50 procent for første gang siden 2014.

Det gælder både i USA og på verdensplan.

I USA går de to virksomheder tilbage med 2,5 procentpoint og sidder nu på 48,4 procent af det samlede annoncesalg på det største digitale annoncemarked i verden.

På verdensplan er de to giganter også faldet til nu at sidde på under halvdelen af markedet. Mere præcis 49,5 procent, skriver Computerworld.

Det er dog ikke noget nybrud, at duoen går tilbage.

Det har faktisk været en tendens i de seneste fem år i træk, hvor de to virksomheder har mistet flere og flere markedsandele til konkurrenterne.

Google er dog fortsat størst med 28,8 procent, mens Facebook står for 19,6 procent, beretter mediet.

På verdensplan omsættes der for omkring 300 milliarder dollar på digitale annoncemarked om året. Det svarer til knap 2100 milliarder kroner, skriver Computerworld.