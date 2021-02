Fitbit Charge 4 får stor opdatering og nye app-funktioner

Fitbit er på vej med app-opdateringer til nogle af sine mest populære fitnessarmbånd - især Fitbit Charge 4.

Hvis du har et Fitbit Charge 4, Versa 2 eller Inspire 2, vil du snart kunne se tendenser fra den forløbne uge i Fitbit Health Metrics-dashboardet på din telefon. De giver dig mulighed for at spore ændringer i din iltmætning i blodet (SpO2), hudtemperatur og andre målinger over tid,

Fitbit is rolling out new in-app features for some of its most popular watches, with a special bonus for owners of the Fitbit Charge 4.

If you have a Fitbit Charge 4, Versa 2 or Inspire 2, you'll soon be able to see trends from the past week in the Fitbit Health Metrics dashboard on your phone. This will allow you to track changes in your blood oxygen saturation (SpO2), skin temperature and other measurements over time,

Data vises på en række grafer, så du let kan se mønstre og tendenser og sammenligne dem med din aktivitet, søvn og andre data for at se, hvilke faktorer der kan påvirke dem. Det er data er allerede tilgængelige for ejere af Fitbit Sense og Versa 3 (selskabets to flagskibs smartwatches), men vil blive rullet ud bredere i løbet af de kommende uger.

Hvis du har et Fitbit Premium-abonnement, kan du også se dine egne personlige intervaller, så du kan se udsving i dine typiske niveauer.

Kommer til et håndled nær dig

Har du et Charge 4 får du også en anden opdatering: muligheden for at se SpO2-data uden at åbne appen. Funktionen kommer i løbet af nogle uger

Husk, at SpO2-funktionen kun er til generel velvære. Det er ikke beregnet til medicinsk brug, og hvis du er bekymret for resultaterne, skal du tale med din læge.

Charge 4 rangerer højt på vores liste over de bedste Fitbits, du kan købe lige nu, takket være det slanke design og den indbyggede GPS, hvilket betyder, at den kan holde øje med din aktivitet underløb, gåture og cykelture uden brug af din mobil. Det er en sjælden funktion for en så lille og overkommelig fitness-tracker, og evnen til at se SpO2-niveauet på et øjeblik gør den endnu nemmere at anbefale.