Sådan kommer du i gang med Fitbit

Har du en fået eller købt en ny Fitbit? Så har vi gode nyheder til dig, fordi det er let at komme i gang, så du kan komme op af sofaen - og spore dit aktivitetsniveau.

Uanset om valget er faldet på Fitbit Charge 4, Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Alta HR eller en anden Fitbit-enhed, er konfigurationsprocessen den samme. Denne guide gælder således for dem alle, uanset om du har tilsluttet din Fitbit til Android- eller iOS-enheder.

Så læs videre, for her får du en komplet guide til, hvordan du konfigurerer din nye enhed. Her ser vi på at downloade Fitbit-appen, parre enheden med telefonen og indstille mål. Således vil du være klar til at komme i form.

Opladning

Når du har pakket din Fitbit ud af kassen, skal du tænde den og kontrollere batteriniveauet. Hvis den er lavt, skal du tilslutte den opladeren og lade den stå et stykke tid. Du kan stadig konfigurere den i tilsluttet tilstand, så selvom det kun er delvist opladet, når du pakker den ud, kan du stadig oplade den fuldt ud.

Nogle Fitbit-produkter kræver muligvis lidt ekstra batterikapacitet, og så er det okay at vente til opladningen er helt komplet .

Download Fitbit-appen

Når du har tændt din Fitbit-enhed, er det næste trin at tænde mobilen Du skal downloade Fitbit-appen. Des findes til både Android og iPhone, så download og installer den fra Google Play Butik eller App Store.

Den er også tilgængelig til Windows 10. Hvis du ikke har en kompatibel telefon eller tablet eller en Windows 10-enhed, kan du downloade Fitbit Connect, som fungerer på Windows 8.1 og Mac.

Brugeroprettelse og parring

Når du åbner appen, beder den dig om at logge ind eller registrere en brugerkonto. Hvis du opretter en konto, bliver du straks bedt om at angive, hvilken Fitbit-enhed du opretter. Foretag dit valg, og tryk derefter på knappen for at indstille Fitbit.

Indtast den e-mail-adresse og adgangskode, du vil knytte til din Fitbit-konto. På det næste skærmbillede skal du indtaste dit navn, fødselsdato, højde, vægt og køn.

Når du har indtastet alle disse detaljer, vælger du muligheden for at oprette en konto og acceptere vilkårene for brug. Appen beder dig derefter om at tilslutte din Fitbit. Her kan processen være lidt forskellig for hver enhed, men du får en vejledning på skærmen.

Forresten skal du bemærke, at appen finder ud af, om Fitbit er tilsluttet en strømkilde. Sørg for, at du har din telefon i nærheden, og at Bluetooth er tændt.

I det næste trin vil du se et firecifret nummer på Fitbit-skærmen (hvis den har en skærm). Du bliver bedt om at indtaste dette i appen.

Hvis din Fitbit ikke har en skærm, bliver du bedt om at trykke på selve enheden i stedet. Når du er færdig, parres din telefon (eller hvad du kører appen på) med din Fitbit. Vores erfaring er, at det kan tage op til et par minutter.

Hvis du allerede har en brugerkonto, er det stadig den samme proces, du gennemgår, men for at komme i gang skal du logge ind på din eksisterende konto og gå til kontoskærmen (ikonet øverst til venstre i Fitbit-appen). Tryk derefter på enhedens opsætning.

Bemærk også, at hvis du har en Fitbit Ionic eller en Fitbit Versa, er konfigurationsprocessen lidt anderledes. Efter parring med din telefon bliver du bedt om at forbinde din Fitbit til et WiFi-netværk. Så kan Fitbit-enheden installere opdateringer.

Sæt dig mål

Når Fitbit er parret, bliver du bedt om at indtaste det navn, du vil have den skal kalde dig. Tryk dig derefter gennem de næste skærmbilleder, hvor du får en kort brugervejledning.

Vælg hvilket håndled, du vil have aktivitetsarmbåndet på. Du får også nogle enhedsspecifikke valg, og derefter er du næsten klar til at springe ud af døren.

Men inden du starter, beder Fitbit-appen dig også om at sætte et mål. Det kan være styring af kropsvægt, forbedring af søvn og en række andre muligheder.

Sæt dine personlige mål

Derefter vil det dykke ned i, hvorfor du har sat dette mål, og foreslå måder at nå det på.

Du kan også indstille delmål, hvis det ikke er en del af det oprindelige hovedmål. Du kan også indstille flere mål parallelt. Så kommer du til startskærmen og er klar til at være aktiv.

Husk også, at du når som helst kan ændre disse mål i appen.

Hvilke andre indstillinger bør du ændre?

Når du først har gjort dig bekendt med Fitbit-startskærmen (kaldet dashboardet), er der nogle ting, du lige så godt kan ændre med det samme eller i det mindste være opmærksom på.

For det første kan du gøre aktivitetssporingen mere præcis ved at angive din skridtlængde (sørg for at måle den først).

For at gøre det skal du trykke på knappen øverst til højre på startskærmen, inden du vælger avancerede indstillinger. Vælg derefter skridtlængde.

I Ide avancerede indstillinger kan du også ændre måleenheder og vælge hvilken dag på ugen dine aktiviteter skal starte.

Indstillinger i Fitbit-appen

Hvis du går et trin tilbage, finder du en lang række andre indstillinger. Det vigtigste er sandsynligvis evnen til at ændre dine mål såvel som alarmer, hvor du kan ændre præcis, hvad du vil modtage alarmer om.

Der er mange ændringer, du kan foretage her, men hvis du lader alle alarmer være slået til, kan der være utroligt mange af dem. Så det er ofte en god ide at luge ud i dem.

Gå tilbage til appens hovedskærm ved at trykke på aktivitetsarmbåndet (lige til venstre for den forrige menu). Der kan du manuelt synkronisere og ændre forskellige indstillinger for enheden afhængigt af urets udseende.

At tilføje en ekstra Fitbit-enhed

Du behøver ikke at begrænse dig til en Fitbit-enhed. Vi ved ikke, hvorfor du muligvis vil bruge to, men hvis du gør det, kan du trykke på den øverste højre knap på hovedskærmen og derefter oprette en enhed, før du følger ovenstående proces igen.

Når du har tilføjet en ny Fitbit til din brugerkonto, kan du administrere begge fra enhedens skærm, som du finder fra den samme side, hvor du konfigurerer enhederne.

På tide at komme i gang

Nu er du klar til at komme i gang med aktivitetsarmbåndet. Så nu kan du planlægge dine første aktiviteter og lege med funktionerne i dit nye aktivitetsarmbånd (eller smartwatch).