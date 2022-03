Få et unikt indblik i Verstappens kørsel og Magnussens comeback

Med Kevin Magnussens comeback i Haas-teamet og Max Verstappen som den forsvarende verdensmester, lægges der op til en spændende start på den nye Formel 1-sæson på Viaplay fra i dag 18. marts. Første optakt begynder allerede i dag med premieren på den helt nye Viaplay-serie ’Verstappen – Master of the Track’, hvor de danske fans, helt eksklusivt, kommer med ind i maskinrummet og får Verstappens unikke gennemgang af de 22 Formel 1-baner.

Første udfordring for Magnussen og co. bliver Bahrain International Circuit, hvor danskeren tilbage i 2018 hev en imponerende femteplads hjem, og efter Kevin Magnussen satte hurtigste omgangstid forrige uge på anden testdag, er det, set med danske briller, en interessant sæsonåbner.

Sidste års mesterskab var en dramatisk duel mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen, der endte i hollænderens favør. Og i år bliver nok heller ingen nogen undtagelse, når Formel 1-sæsonen tager fart. Siden sejren i december 2021 har Max Verstappen været i træningslokalet for at finjustere detaljerne til de kommende løb. En af de faste forberedelser er at træne alle løbene via simulator. Helt eksklusivt har Viaplay fået lov til følge Verstappen på tætteste hold under hans simulatortræning, som seerne nu får glæde af at opleve i den nye Viaplay-serie ’Verstappen – Master of the Track’. Via Verstappens gennemgang guides man gennem hvert sving, bump samt sværhedsgrad på alle løbsbaner.

”Det var rigtig sjovt at køre banerne i simulatoren i Team Redlines hovedkvarter og ved at se mig køre dem, kan Viaplay-seerne få mere viden om og være forberedt på banen inden selve løbsweekenden”, siger Max Verstappen, der håber, at alle vil nyde at se al den Formel 1-action.

’Verstappen – Master of the Track” kan ses på Viaplay nu. Selve Formel 1-løbet i Bahrain begynder med med træning fra i dag, fredag den 18. marts, kvalifikation lørdag den 19. marts, og løbet finder sted søndag den 20. marts med optakt fra kl. 14:30. Hvor Peter Palshøj og Nicolas Kiesa styrer slagets gang fra studiet, og Formel 1-eksperten Tom Kristensen teamer op med Formel 1-kommentator Jens Hansen.