Elden Ring udgivelsesdato, trailere, nyheder og forudbestillinger

Det spændt ventede RPG Elden Ring er på vej, og vi ved endelig, hvornår vi kan forvente det: 21. januar 2022.

Spillet blev først afsløret på spilindustri expo E3 i 2019, og efter et par års stilhed har vi endelig fået en trailer i fuld længde sammen med en officiel udgivelsesdato. En udgivelsesdato, der ikke ser ud til at blive forsinket.

Elden Ring er en åben verden, tredjepersons action RPG, der kommer fra studiet bag Dark Souls franchisen, FromSoftware, i samarbejde med Game of Thrones skaberen George R.R. Martin.

Spillets første officielle gameplay trailer gav os et godt kig på Elden Ring. Vi så en dyster verden fyldt med mytiske uhyrligheder, drager og episke kampe. Tænk Dark Souls, Game of Thrones og Lord of the Rings med påvirkninger fra myter og legender over hele verden.

Nedenfor har vi samlet alt, hvad vi ved om Elden Ring. Spillet bevæger sig mod slutningen af udviklingen, og vi opdaterer denne vejledning, når der kommer flere detaljer, så husk at vende tilbage.

Elden Ring: direkte til sagen

Hvad er det? En open-world action RPG fra studiet bag Dark Souls

En open-world action RPG fra studiet bag Dark Souls Hvornår kan jeg spille det? 21. januar 2022

21. januar 2022 Hvordan spiller jeg det? På Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S og PC

Elden Ring udgivelsesdato

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring udkommer den 21. januar 2022 til PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC. Efter måneders spekulation blev denne udgivelsesdato afsløret i den officielle Elden Ring trailer, der blev vist under Summer Game Fest: Kickoff Live.

Elden Ring forudbestillinger

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring forudbestillinger er i øjeblikket live til PlayStation- og Xbox konsoller på tværs af generationer. Imidlertid er PC forudbestillinger ikke aktuelt i øjeblikket. Vi opdaterer denne side, når disse bliver tilgængelige. Nedenfor finder du links til forudbestillinger af Elden Ring.

Elden Ring trailers

Den afslørende trailer

Elden Rings reveal trailer blev vist under Summer Game Fest: Kickoff Live showcase. Traileren giver os det bedste kig vi endnu har set på den verden George R.R. Martin og FromSoftware har skabt: og det er ret mørkt. Traileren indeholder grotesk unikke mytiske væsener, varulve, gryder i bevægelse og episke kampe. Se den herunder:

Den annoncerede trailer

Denne trailer til Elden Ring giver ikke noget væk i form af gameplay, men med mere end ét sværd vist, og et spyd og hammer der er blevet givet skærmtid, ser det ud til at være lige så nærkampsfokuseret som FromSoftwares tidligere spil. Se den herunder:

Elden Ring screenshots

Vil du se endnu flere Elden Ring skærmbilleder? Vi har inkluderet nogle herunder, der bare er for smukke til ikke at vise dig:

Billede 1 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Elden Ring vil inkludere mounted combat, men om du får et valg af heste er stadig uklart. Billede 2 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Dette billede ser ud til at vise en stor magisk hånd, der omfavner, hvad vi kun kan antage er spilleren. Billede 3 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Dette billede giver os seriøse LOTR vibes, men fremhæver blot nogle af de bizarre mytiske væsener, vi vil møde i Elden Ring. Billede 4 af 8 (Image credit: Bandai Namco) En hættefigur, som vi antager, vil spille en kritisk rolle i Elden Rings historie. Billede 5 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Dette er den type scenario, hvor Elden Rings valg system vil spille ind. Billede 6 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Endnu et meget foruroligende væsen fra Elden Rings verden. Billede 7 af 8 (Image credit: Bandai Namco) Dette billede ser ud til at vise en dame eller en adelig mand. Vi går ud fra, at de vil spille en vigtig rolle i historien. Billede 8 af 8 (Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring historie

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring ligger i 'the Lands Between', et navn opfundet af George R.R. Martin. Miyazaki fortalte IGN, at navnet er "ment til at påkalde den følelse af noget, der er meget mystisk og meget æterisk".

Men hvad er Elden Rings historie? Her er Elden Rings historie, ifølge en pressemeddelelse fra Bandai Namco:

"I Lands Between regeret af dronning Marika den Evige er Elden ringen, kilden til Erdtree, blevet knust. Marikas afkom gjorde krav på skårene i Elden ringen kendt som 'the Great Runes' og den gale smag af deres nyfundne styrke udløste en krig: 'The Shattering'. En krig, der betød opgivelse af den større vilje. Og nu vil nådens vejledning blive bragt til 'the Tarnished', der blev forkastet af guldets nåde og forvist fra Lands Between. I døde som alligevel leve, din nåde for længst tabt, følg stien til Lands Between ud over det tåget hav for at stå foran Elden ringen.

"Og bliv Elden herren."

Men hvad betyder det alt sammen? Miyazaki har forklaret, at Lands Between tidligere blev velsignet af Elden ringen, hvor Erdtree symboliserede tilstedeværelsen af Elden ringen. Tilstedeværelsen af Elden Ring gav en velsignelse til dem, der bor i Lands Between, hvor de, der blev velsignet, kunne identificeres ved et gyldent lys, der ses i deres øjne.

Men med tiden var der dem, der mistede denne velsignelse, og lyset faldt fra deres øjne, hvilket resulterede i, at de - og deres forfædre - blev forvist fra landet. Men når Elden ringen knuses i en "historisk begivenhed", mister landet og dets indbyggere velsignelsen, hvor Tarnished bliver guidet tilbage til Land Between. Det er tilsyneladende her, Elden Ring begynder, hvor spillere påtager sig rollen som en Tarnished.

Bandai Namco har afsløret, at spillerne "vil støde på modstandere med intens baggrund, karakterer med deres egne unikke motiver til at hjælpe eller hindre dine fremskridt og frygtindgydende væsner", og at "spillere vil vælge skæbnen i dette forbandede land ved at opklare dets hemmeligheder og myter. "

Elden Ring setting

(Image credit: Bandai Namco)

Open-world action RPG Elden Ring forventes at blive FromSoftwares største spil nogensinde, med klare nordiske mytologiske påvirkninger og et gameplay, der ligner Dark Souls.

"Det betyder dog ikke, at det spilles på samme måde," sagde direktør Miyazaki til IGN. "Med et mere åbent og stort miljø bliver måden, kamp udspiller sig på, fundamentalt anderledes."

I en pressemeddelelse til Elden Ring står det, at RPG i den åbne verden vil indeholde "fantastiske landskaber" og "skyggefulde komplekse fangehuller, der er forbundet problemfrit." Spillere vil krydse "græsklædte sletter, kvælende sumpe og frodige skove", når de udforsker Lands Between. Desuden vil du i din søgen efter at blive Elden Lord "bestige spiralbjerge, gå ind i betagende slotte og være vidne til andre storslåede steder i en skala, der aldrig er set før i en FromSoftware titel."

Efter at have talt med IGN, forklarede Hidetaka Miyazaki efter Elden Rings afsløring, at der er seks forskellige områder i spillet, der hver er styret af en halvgud, der har "arvet Elden Rings vanvittige kraft, når den først var knust". Og selvom der er en "tilsyneladende" ordre om at gå gennem regionerne, er spillere ikke teknisk påkrævet at gøre det.

"Vi ville give et frit niveau af udvikling og udforskning gennem Lands Between, så der er mange forskellige måder," sagde Miyazaki. "Du får ikke adgang til alt fra starten, men der er mange forskellige måder, hvorpå du kan nærme dig hvert område. Og der er også stor frihed til, hvilken rækkefølge du skal tackle forskellige områder. "

Der kommer til at være et "hub", der forbinder disse seks regioner, på samme måde som Firelink helligdommen i Dark Souls fungerede som et centralt forbindelsespunkt for de forskellige forbindelsesveje.

Du vil være i stand til at krydse Lands Between til fods eller på hest, med mulighed for at spille online med op til tre andre spillere. Derudover har verden naturlige vejrcyklusser og tid-på-dagen progression samt hurtige rejser.

Elden Ring gameplay og kamp

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring giver dig mulighed for at tilpasse din karakter frem for at have en hovedperson.

Miyazaki fortalte Xbox Wire, at Elden Ring "sætter mere fokus på RPG elementer" end FromSoftware's Sekiro: Shadows Die Twice, som Miyazaki beskrev som at have "et stort fokus på handling".

"Selvfølgelig viger vi ikke væk fra det sjove ved responsiv nærkampsbaseret kamp, og disse elementer vil også være til stede," sagde Miyazaki.

Elden Ring lader spillerne eksperimentere med en række forskellige våben, magi og andre færdigheder, der findes i hele verden, med det formål at give dig mere kontrol over din spillestil. Det er op til spillerne, om de vil kæmpe eller tage en mere snigende tilgang, med en mulighed for at anmode allierede om hjælp også tilgængelig - du kan endda tilkalde afdøde fjenders ånder og bruge dem som allierede i kampe. Dette valg omfatter også udforskning.

"Sammen med denne nye store verden har vi skabt en række nye actionsystemer og spilsystemer for at forbedre dette og gå hånd i hånd med den store nye verden," sagde Miyazaki til IGN. "For eksempel kan spilleren hoppe nu, du kan ride på hesteryg, og der er en række nye tilføjelser at bekæmpe, som bare hæver frihedsniveauet højere end vores tidligere spil. Og det matcher alt sammen med følelsen af skala af selve verden. "

Spillere vil også være i stand til at tilpasse og fremstille genstande ved hjælp af ressourcer, der findes i verden - der vil også være en udholdenhedslinje i spillet, selvom dette er sat til at have "mindre indflydelse" end i tidligere titler fra udvikleren. Ifølge Miyazaki vil der også være flere sundhedsressourcer til rådighed end i tidligere FromSoftware spil, da spillerne vil "kæmpe i længere tid end før".

På den officielle Elden Ring side på Bandai Namcos website forklarer udgiveren det breddevalg, der vil være tilgængeligt for spillere med hensyn til udforskning og tilnærmelse til kamp. Tilsyneladende vil det være muligt at bruge miljøet, vejret og endda tidspunktet på dagen til din fordel i kamp. Spillere vil også være i stand til at eksperimentere med "mange færdigheder" for at finde ud af, hvad der passer dem bedst, bruge stealth til at overraske fjender og mestre uhyggelige magi.

"Ultimativt," siger siden, "vil din rejse blive defineret af styrken i din egen ambition. Jo større dine mål, jo større bliver udfordringen. ”

Miyazaki har også understreget, at FromSoftware ønsker at bevare en følelse af progression og flow i Elden Ring - men bekræftede, at titlen vil have permadeath. Omkring hvordan Sekiro: Shadows Die Twices opstandelses system hjalp spillet med at bevare en følelse af rytme, sagde Miyazaki:

"Vi har et par elementer i Elden Ring, som stammer fra en lignende slags. Noget der vil holde dem i gang og holde dem opmuntret til at udforske yderligere. Men du vil ikke kunne genoplive i dette spil."

Elden Ring nyheder og rygter

(Image credit: Bandai Namco)

Vi har samlet alle de største nyheder og rygter omkring Elden Ring nedenfor:

Spillet er ”i de sidste faser af udviklingen"

Elden Rings udgivelsesdato nærmer sig med hastige skridt, og det ser godt ud i forhold til, at det nok ikke bliver forsinket. Under en snak med Famitsu som en del af Tokyo Game Show (via PCGamer) afslørede spillets producent Yasuhiro Kitao, at udviklingen "går stille og roligt fremad" og er gået ind i "de sidste faser af udviklingen".

Kitao afslørede også nogle andre interessante godbidder om spillet, herunder at det har en "meget usædvanlig kort struktur" med ting, som spillerne ikke har set i et FromSoftware spil før. Tilsyneladende vil der ikke være nogen ærinde opgaver på det åbne kort, men det er "et system, der lader dig gå hvor du vil, men også fortæller dig, når du er i problemer." For at hjælpe med at finde rundt kan du også samle kort fragmenter, som giver dig mulighed for at markere din vej med en lysstråle på himlen.

Gamescom screenshots

Nye screenshots fra Elden Ring er blevet lagt online efter en gameplay screening bag lukkede døre under Gamescom 2021. Geoff Keighley lagde billederne ud på Twitter og gav hermed et nyt kig på mounted combat og nogle af de utrolige væsner, som spillerne vil støde på i spillet.

Surprise! Here are new images from @ELDENRING I promised #gamescom wasn't over yet...Earlier this week @fromsoftware_pr kindly showed me and a few others over 16 minutes of raw gameplay footage on PC. Game is on track for January 21, 2022 release. The Godrick boss fight 😯 pic.twitter.com/KgwC5U8te5August 27, 2021 See more

Elden Ring Steam side dukker op

Elden Ring er dukket op på Steam med sin egen side og bekræfter bestemt, at spillet ikke vil være eksklusivt for Epic Games Store. Selvom der ikke står meget mere om spillet - ingen systemkrav endnu, desværre - beskriver det dog spillets "flerlags historie fortalt i fragmenter" og evnen til "frit at kombinere de våben, rustninger og magi, som du udstyres med” samt muligheden for at ”udvikle din karakter i henhold til din spillestil, såsom at øge din muskelstyrke til at blive en stærk kriger eller mestre magi.”

Siden bekræfter også spillets online multiplayer elementer "hvor du direkte kan forbinde med andre spillere og rejse sammen" med en mulighed for at nyde "et unikt asynkron online element, der giver dig mulighed for at føle andres tilstedeværelse."

Understøttelse af VR headset og PSVR controllere

Elden Ring PlayStation Store listen angiver, at spillet er kompatibelt med VR headsets og PSVR mål controllere, men angiver, at det ikke understøtter PlayStation VR. Så selvom vi ved, at Elden Ring ikke snart frigives på PSVR, har den kompatibilitet med VR headsets, hvilket tyder på, at kompatibiliteten er der, hvis FromSoftware ville bringe spillet til PC VR i fremtiden.

Elden Ring PS Store Info #PS4 #PS5:✅ PS Plus required for online play✅ Supports up to 4 online players✅❗️VR headset enabled ✅❗️PS VR aim controller enabled https://t.co/Z8UNs46YK2 pic.twitter.com/9vDZzKmr9KAugust 6, 2021 See more

"Meget svært, men kan håndteres"

Elden Ring direktør Hidetaka Miyazaki har berørt spillets vanskeligheder i et interview for nylig med det japanske magasin Famitsu (via GamesRadar). Ifølge Miyazaki gør FromSoftware spillet svært, lige så svært som Dark Souls 3, mens det giver spillerne en række måder at overvinde vanskelighederne på og siger, at det er et spil, der er "meget svært, men det kan håndteres." Dette betyder, at der ikke vil være traditionelle vanskeligheds indstillinger, men spillerne finder funktioner, der kan hjælpe med at afbøde vanskeligheder, fra karakter tilpasning til co-op spil, til større valgfrihed i kamp og udforskning.

George R.R. Martins arbejde sluttede for mange år siden

George R.R. Martin har afsløret, at hans rolle i udviklingen af Elden Ring faktisk blev udført for mange år siden. Til WTTW News Chicago sagde Game of Thrones skaberen, at FromSoftware fra ham "ønskede en verden skabt til at sætte spillet i."

"Verdensopbygning er en stor faktor i fantasy og science fiction," forklarer han, "du taler ikke kun om karakterer og plottet, men rammerne er næsten lige så vigtige som alt andet: Tolkiens Middle-Earth, Robert E. Howards Hyborian Age, Isaac Asimovs grundunivers. ”

Martin siger, at han "udarbejdede en ret detaljeret baggrund for dem", og at udvikleren "tog det derfra." Som et resultat blev hans "arbejde med det faktisk udført for mange år siden. Disse spil, de er som film, de tager lang tid at udvikle. ”

Efter dette så Martin kun lejlighedsvise glimt af spillet og siger, at han er "lige så begejstret som alle andre for at se det."

Ekstra materialer

Det er muligt, at vi kan se spin-off Elden Ring materiale i fremtiden, da Bandai Namco præsident Yasuo Miyakawa sagde: "Vi vil fortsætte med at udvikle Elden Ring ikke kun som et spil, men også på en række andre områder for at levere verdensbilledet og charmen ved denne titel til vores fans rundt om i verden."

Multiplayer

I en pressemeddelelse til Elden Ring står der, at man kan udforske verden "alene eller online med venner", derudover står der i meddelelsen, at Elden Ring kan spilles med "1-4 spillere". Det er uklart, om denne multiplayer vil have samme form som Bloodborne, hvor du kan lokke andre spillere til at hjælpe dig, eller om vi frit kan samarbejde med venner.

Smart levering og gratis opdatering

Elden Ring understøtter Smart Delivery på Xbox konsoller samt en gratis opgradering til PS5 til spillere, der køber PS4 versionen. Spillere, der køber den fysiske diskversion af spillet, kan ikke opgradere til PS5 Digital Edition på grund af manglen på harddisk, mens spillere, der køber den digitale version til PS5 i PlayStation Store, også kan downloade PS4 uden ekstra omkostninger. Dem, der køber spillet én gang på enten Xbox One eller Xbox Series X/S, kan spille på tværs af begge konsol generationer.

Hvad med navnet?

Navnet 'Elden Ring' er tilsyneladende et mystisk begreb, der definerer selve spil verdenen. Et af de centrale temaer er, at Elden ringen er blevet knust, men det er stadig et mysterium, hvad det betyder for spillets fortælling.

(Image credit: Bandai Namco)

George R.R. Martin har skrevet de "overordnede myter"

Miyazaki afslørede, at George R.R. Martin samarbejdet opstod, da udvikleren er en stor fan af Martins arbejde. Dette samarbejde har resulteret i, at Martin har skrevet "overordnede myter" om Elden Ring.

"Selve samarbejdet begyndte med, at Mr. Martin så høfligt bekræftede, hvilke slags temaer, ideer og mange spilrelaterede aspekter, jeg havde forestillet mig for spillet," sagde Miyazaki til Xbox Wire. "Dette tillod os at have mange frie og kreative samtaler om spillet, som Mr. Martin senere brugte som en base til at skrive de overordnede myter for selve spilverdenen.

"Denne mytos viste sig også at være fuld af interessante karakterer og drama sammen med en overflod af mystiske elementer. Det var en vidunderlig kilde til stimulering for mig og udviklingspersonalet.

"Elden Rings verden blev konstrueret ved hjælp af denne mytos og stimulans som en base."

Udviklingen startede efter Dark Souls 3 DLC

I et interview med Xbox Wire afslørede Miyazaki, at Elden Ring udviklingen begyndte lige efter Dark Souls 3 DLC udviklingen er afsluttet. Den anden og sidste Darks Souls DLC, The Ringed City, blev udgivet i 2017.

"På det tidspunkt blev Elden Ring planlagt som en mere klassisk fantasy titel sammenlignet med andre, der enten blev overvejet eller allerede var i de tidlige udviklingsstadier," sagde Miyazaki.

(Image credit: Bandai Namco)

Mere variation end tidligere FromSoftware games

Da Xbox Wire blev spurgt, om Elden Ring vil være lige så udfordrende som tidligere FromSoftware spil, sagde Miyazaki:

"Ja. Den betydning, vi lægger på den glæde, spilleren oplever ved at overvinde udfordringer, vil være den samme som i vores andre titler. Jeg tror, det vil vise sig at være en meget tilfredsstillende oplevelse.

"Tidligere havde jeg sagt, at denne titel fokuserer stærkere på RPG elementer. Denne titel vil omfatte en lang række våben, magi og måder at engagere fjender på, der gør det muligt at give brugerne en spille stil og en strategi, der passer dem.

"Selv i sammenligning med Dark Souls serien tror jeg, at denne titel vil give endnu mere variation i måder, hvorpå spillere kan overvinde udfordringer og justere deres taktik, når de står over for fjender."

Phil Spencer har spillet Elden Ring

Xbox chefen Phil Spencer afslørede til GameSpot, at han har spillet Elden Ring og mener, at det er Miyazakis "mest ambitiøse spil" hidtil.

"Som en, der har spillet alle Miyazakis spil i det sidste årti, er dette klart det mest ambitiøse spil, han har skabt," sagde Spencer. "Jeg elsker hans spil, men når jeg ser nogle af de gameplay mekaniske ting, som han tackler, ham og teamet tackler denne gang af indstillingen, og arbejder med en anden skaber i form af historie. Jeg elsker det."

Største FromSoftware spil hidtil

I en tale til Xbox Wire forklarede Miyazaki, at en af de store forskelle, Elden Ring har fra FromSoftwares tidligere titler, er dens store størrelse.

"Hvis jeg skulle lægge verden fuld af frisk stimulans takket være vores samarbejde med Mr. Martin til side, ville jeg være nødt til at sige, at den største forskel er, at det er en åben verden," sagde Miyazaki.

"På grund af dette er omfanget af verden og dens fortælling samt dybde og frihed til efterforskning steget dramatisk. Det er uden tvivl vores største titel endnu med hensyn til ren volumen."