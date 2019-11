Black Friday nærmer sig – sådan undgår du dårlige køb

Nu er der ikke længe til Black Friday, og de forskellige forhandlere både herhjemme og i udlandet er begyndt at drysse gode tilbud ud som optakt til det store udsalgsbrag den 29. november.

Men inden, at du bliver ramt af shoppingfeber, er det værd at tjekke Europa-Kommissionens aktuelle gode råd til, hvordan du undgår dårlige handler.

Undersøgelser viser nemlig, at kun 55 procent af vi danskere kender vores forbrugerrettigheder. Og det har fået Europa-Kommissionen til at gå på banen med en kampagne under navnet YourEURight, der støttes af bl.a. kommissionens forbrugercenter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbruger Europa.

"Tjek vilkårene for at sende varer retur, som du ikke vil beholde. Handler du hos en netbutik, som sælger til forbrugere i EU, så kan du gå ud fra, at du har i hvert fald 14 dages fortrydelsesret på næsten alle typer af varer. Men du skal vide, at det som udgangspunkt er dig selv, der betaler for fragten tilbage, hvis du har fortrudt," fortæller Lars Arent, som er leder af Forbruger Europa.

Noget andet gælder dog, når der er tale om fysiske butikker, hvor man i hvert enkelt tilfælde er nødt til at forhøre sig om, hvad butikkens politik er.

"Når man køber en vare på tilbud, som efterfølgende går i stykker, gælder reklamationsretten stadig – også selvom produktet er købt til Black Friday. Men man skal være opmærksom på, hvis der er tale om en demovare eller lignende, hvor man på forhånd er gjort opmærksom på en mangel ved et produkt. Så kan man som udgangspunkt ikke klage over det efterfølgende", siger Lars Arent.

Tjek og dobbelttjek

Så der er god grund til at komme i gang med at læse op på rettighederne, før Black Friday og Cyber Monday går løs.

"Gør dit forarbejde. Bare fordi noget er anført som tilbud, er det ikke det samme som, at det rent faktisk er en god handel. Tjek priserne på produktet, inden du finder dankortet frem," forklarer Lars Arent og uddyber:

"Tjek op på de fantastiske tilbud. Er Black Friday-rabatten virkeligt så stor, som sælgeren påstår? Eller er førprisen skruet op? Lav en søgning på varen for at dobbelttjekke varens normale pris."

Du kan læse meget mere om dine rettigheder som forbruger på YourEURight-kampagnens hjemmeside, hvor du også kan få råd om, hvad du kan gøre, hvis du er gået i en shoppingfælde.