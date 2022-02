Bang & Olufsen lancerer Beoplay Portal til PS og PC

Bang & Olufsens gaming hovedtelefoner, Beoplay Portal, lanceres nu i en udgave, som ud over mobil og pc også understøtter PlayStation, så gamere på en af verdens førende platforme også kan få designer-headset. Da Portal bruger beamforming mikrofoner i stedet for en mikrofonarm, er de både egnet til hverdagsbrug på mobil og pc og specielt til gaming.

Foruden at kunne bruges på flere platforme, har den nye udgave af Beoplay Portal en ny trådløs dongle og batterilevetid på helt op til 42 timer.

"Da vi lancerede Beoplay Portal tilbage i marts 2021, åbnede vi dørene op til en ny gruppe af forbrugere – de kvalitetsbevidste gamere. Med den nye udgave, der er kompatibel med flere platforme, inviterer vi endnu flere ind i Bang & Olufsens verden af lyd. Vi glæder os meget til at fortsætte vores ekspansion inden for gaming," fortæller Dorte Vestergaard, director and Head of the On-The-Go category hos Bang & Olufsen.

Vi har anmeldt den første version til Xbox og pc og var ret begejstrede - den anmeldelse kan du læse her.

OnePlus Nord CE 2 5G (Image credit: Bang & Olufsen)

Gaming-headset i flot design

De typiske gaming-headsets kan levere fantastisk lydkvalitet, men det er sjældent, at de vinder priser for stilfuldt design. Det kan ændre sig med Beoplay Portal. Det er nok de færreste, der vil tro, at der er tale om headset designet til gaming, for de minder meget om Bang & Olufsens andre designer-hovedtelefoner uden synlige gaming funktioner.

Hovedtelefonerne har indbyggede mikrofoner, der overflødiggør den fysiske boom-arm, der ellers kendetegner et traditionelt gaming-headset. Derfor vil det også føles langt mere naturligt også at bruge dem til at lytte til musik, høre podcast, til online møder – og hvor du ellers har glæde af et par støjreducerende hovedtelefoner.

Lyden i Beoplay Portal er tunet af Bang & Olufsens specialister, for at sikre at lyden bliver detaljeret og præcis. Den aktive støjreducering sikrer, at du kan game i fred, uanset hvor du er. Ønsker du at høre din egen stemme og lukke af for eksterne lyde, så kan du nu også det.

Lydoplevelsen, uanset om det er i forbindelse med gaming, film eller musik, bliver mere realistisk med Dolby Atmos surround sound, der giver en 3D lydoplevelse.

Ny og opgraderet model med nye funktioner

I den nye Beoplay Portal-model er der 2,4 GHz trådløs forbindelse, som problemfrit forbinder til både PC og PlayStation. Og med den nye trådløse dongle, der følger med, er du sikret hurtigere forbindelse mellem PC, PlayStation eller andre USB-C enheder.

Mobilspil er i stigende vækst på gaming-markedet, og det tager Beoplay Portal PS/PC også højde for, da det er muligt at spille på farten med Bluetooth 5.1.

Og med helt op til 42 timers uafbrudt spilletid med Bluetooth 5.1, behøver du ikke at være nervøs for at løbe tør for strøm midt i det afgørende slag.

Hovedtelefonerne er designet af Jakob Wagner i samarbejde med Bang & Olufsens designteam. I udviklingen af hovedtelefonerne er der tænkt meget over selve komforten, da dette er essentielt for netop gamere. Derfor er ørepuderne lavet af lammeskind og med memoryskum, der gør dem komfortable at have på i lang tid ad gangen.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Speficikationer for Beoplay Portal PS/PC

Kompatibel med PC og PlayStation

Vejer 279 gram

Op til 42 timers spilletid

Adaptiv aktiv støjreduktion

Transparency Mode

Bluetooth 5.1

Dolby Atmos til hovedtelefoner

3 års garanti

Medfølgende trådløs dongle

Pris og tilgængelighed

Beoplay Portal PC/PS er tilgængelig fra d. 17. februar 2022 i farverne Black Anthracite, Grey Mist og Navy hos udvalgte forhandlere og på bang-olufsen.com til en vejledende pris på 3.749 DKK. inkl. trådløs dongle.