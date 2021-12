Anmeldelse: Beoplay Portal - God lyd til den kvalitetsbevidste gamer

Bang & Olufsen Beoplay Portal er et smukt designet headset, der giver suveræn komfort og fremragende lydkvalitet. Det er også et af de få gaming-headsets, der tilbyder aktiv støjreduktion, og det ser ikke malplaceret ud, når det bæres uden for hjemmet. Til den pris er det dog svært at acceptere de periodiske forbindelsesproblemer, og vi ville gerne have haft mulighed for at afspille Bluetooth- og Xbox-lyd samtidig.

Bang & Olufsen Beoplay Portal er et smukt designet headset, der giver suveræn komfort og fremragende lydkvalitet. Det er også et af de få gaming-headsets, der tilbyder aktiv støjreduktion, og det ser ikke malplaceret ud, når det bæres uden for hjemmet. Til den pris er det dog svært at acceptere de periodiske forbindelsesproblemer, og vi ville gerne have haft mulighed for at afspille Bluetooth- og Xbox-lyd samtidig.

Anmeldelsen kort

Bang & Olufsen Beoplay Portal er et luksusprodukt, der henvender sig til dem, der ønsker et headset, der stort set kan det hele. Det kan forbindes direkte til din Xbox-konsol eller til din smartphone via Bluetooth, og det kan også forbindes til enheder, der bruger et 3,5 mm hovedtelefonstik (headsettet skal dog være tændt). Desværre oplevede vi, at Beoplay Portal ind imellem havde forbindelsesproblemer, når det var tilsluttede til Xbox.

I modsætning til de fleste gaming-headsets er Beoplay Portal bygget af high-end materialer, såsom superblødt lammeskind på ørekopperne og et strikket bambusfiberstof på hovedbøjlen. Med en vægt på kun 282 gram er Beoplay Portal også utrolig let, hvilket betyder, at headsettet kan bæres komfortabelt i timevis. De førsteklasses materialer har dog også en førsteklasses pris. Med en vejledende pris på 3.749 kroner er Beoplay Portal et par ekstremt dyre gaming-hovedtelefoner. Men du får altså også et par hovedtelefoner, der har gennemtænkte funktioner, og som føles som premium kvalitet.

En anden fordel, som Beoplay Portal har i forhold til sine konkurrenter, er aktiv støjreduktion. Selv om funktionen nok er overflødig, når man tænker på lydniveauet for gaming, kommer ANC til sin ret, når du tager hovedtelefonerne med på farten. Det er ikke den mest kraftfulde ANC-løsning, som vi har testet, men resultatet er udmærket, og støjreduceringen påvirker ikke lyden eller skaber den lidt sære "undervandsfornemmelse", som nogle ANC-hovedtelefoner gør.

Du kan justere ANC, lydstyrke og tænde/slukke mikrofonen ved hjælp af headsettets touch-kontrolelementer, som fungerer usædvanligt godt. Ved at trykke to gange på en af ørekopperne kan du også slå mikrofonen fra eller stoppe afspilningen af din musik.

Hvis du vil have mere detaljeret kontrol, kan Bang & Olufsen-appen downloades fra iOS eller Google Play Store. Med appen kan du hurtigt og effektivt ændre og gemme forskellige EQ-indstillinger, lydstyrke og ANC. Vi fandt dog ud af, at B&O-appen ikke altid registrerer, at vores headset er tændt, hvilket kan være frustrerende.

Beoplay Portal er rig på funktioner, men vi savner meget en mulighed for at afspille Bluetooth- og Xbox-lyd samtidig. Du kan kun lytte til én aktiv lydforbindelse ad gangen, hvilket føles mærkbart restriktivt, når andre, billigere headsets allerede har denne funktion.

Når det er sagt, er der ikke mange konkurrerende gaming-headsets, der lyder så fantastiske som Bang & Olufsens Beoplay Portal. Standard lyden kan justeres med equalizeren i B&O app'en, og det var nødvendigt for at ramme præcis den lytteoplevelse, som vi ønskede, når vi spillede. Men lyden er også god uden justeringer, så det vil være en smagssag, og rigtig mange vil være tilfredste med standard-indstillingen. Når man lytter til musik, lyder Beoplay Portal også fantastiske, og det er en fornøjelse at lytte til detaljerne i lydbilledet, hvilket ikke er noget, man generelt kan sige om gaming-headsets.

Bang & Olufsens Beoplay Portal gaming-headset er et overbevisende produkt, hvis du leder efter et par do-it-all hovedtelefoner, som du komfortabelt kan have på derhjemme eller på farten. Men de forbindelsesproblemer, som vi ind imellem oplevede, den manglende mulighed for samtidig Bluetooth/X-box-afspilning og den gennemsnitlige batterilevetid betyder, at prisen i vores øjne bør ligge lidt lavere på Beoplay Portal.

Pris og tilgængelighed

Er på markedet nu

3.749 kroner

Fås i tre farver

Bang & Olufsen Beoplay Portal blev lanceret i maj 2021 og fås i tre farver: Navy, Grey Mist og Black Anthracite. De koster 3.749 kroner, hvilket må siges at være en høj pris for gaming hovedtelefoner. Men vi har dog fundet dem hos flere forhandlere til 3.149 kroner. Det skal nævnes, at hovedtelefonerne har en medfølgende licens til Dolby Atmos, der normalt koster cirka 100 kroner at købe separat.

Design

Fantastisk byggekvalitet

Et par fjerlette hovedtelefoner

B&O App'en kan drille

Noget af det mest tiltrækkende ved Bang & Olufsens Beoplay Portal er designet, som på ingen måde ligner et par gaming-hovedtelefoner. Der er ingen kulørte logoer, farvestrålende detaljer eller en stor mikrofonarm, der stritter ud i luften. I stedet er Beoplay Portal forfriskende underspillet og udstråler kvalitet. Tager du dem på uden for dit hjem, er der ikke én eneste, som vil vide, at du går rundt med et gaming-headset.

Med ørekopper i lammeskindslæder, fint fræset aluminium og kompositpolymer er Beoplay Portals gode byggekvalitet mærkbar fra det øjeblik du tager den op. Den føles også helt ubesværet at have på takket være det lette design og de åndbare materialer, og venstre og højre ørekopper er tydeligt markeret med store bogstaver "L" og "R", der er trykt på indersiden.

Beoplay Portal kan styres ved hjælp af Bang & Olufsen-appen eller ved hjælp af hovedtelefonernes to berøringskontroller, der sidder på ørekopperne. Selv om en almindelig volumenknap fungerer fint, er vi meget begejstrede for Beoplay Portals styring med touch. Der sidder en berøringsflade på bagsiden af højre ørekop. Når du trækker fingeren ned, skruer du ned for lyden og op har den omvendte effekt. Den er nem at finde og fungerer meget bedre end en touch-plade, hvor det ind imellem er svært at ramme rigtigt. Det er ganske enkelt en af de mest velfungerende og brugervenlige løsninger, vi har prøvet. Ved at trykke to gange på ydersiden af ørekopperne, kan du sætte musikken på pause eller slå mikrofonen fra.

Med app'en kan du justere, vælge og gemme forskellige EQ-indstillinger og også justere intensiteten af den aktive støjreducerende funktion. Men nogle gange kan B&O app'en ikke oprette forbindelse i første forsøg, hvilket er frustrerende, men generelt oplevede vi, at den er en udmærket tilføjelse til Beoplay Porta, og hvor det er relativt nemt at bruge de ekstra funktionaliteter i app'en.

En af de funktioner, som er virkelig fantastiske, er tænd og sluk-funktionen! Det lyder måske skørt, men her tænder og slukker du hovedtelefonerne med et kort tryk på knappen. Mange andre hovedtelefoner kræver, at du holder knappen inde i nogle sekunder, og det virker bare bøvet og frustrerende sammenlignet med hvor hurtigt Beoplay Portal reagerer. Den funktion har Bang og Olufsen på flere af deres hovedtelefoner, og det er bare genialt.

Hovedtelefonerne har kun to knapper - én til at tænde/slukke - og én til at skifte imellem enheder. Det er enkelt og elegant, selv om der ikke er nogen talte lydsignaler, der fortæller dig, hvor meget batteri der er tilbage, og til hvilken enhed du er tilsluttet.

Audio performance

Knivskarp lydkvalitet

EQ kan kræve nogle justeringer

ANC er en bonus

Med en lang tradition for at levere high-end lydprodukter er det måske ikke overraskende, at Beoplay Portal-headsettet lyder fremragende. Vi er især imponeret over, hvor detaljeret og energisk lyden var, når vi lyttede til musik, og lyden med musik i alle vores yndlingsgenrer var lige god, uanset om vi lyttede via Bluetooth eller ved hjælp af hovedtelefonens 3,5 mm-stik.

Når du spiller på Xbox, mangler Beoplay Portal dog den slags bredere lydside, som vi er kommet til at sætte pris på fra andre hovedtelefoner. Dette kan afhjælpes en smule ved at pille ved EQ-indstillingerne og bruge Dolby Atmos, hvilket heldigvis lader os skræddersy lyden efter vores smag. Men de lyder faktisk endnu bedre og endnu mere livlige og engagerende, når vi lytter til musik sammenlignet med at lyde, når vi spiller. Vi ville heller ikke anbefale dem til e-gamere, der konkurrerer professionelt, selv om du igen kan justere EQ'en for at fokusere på fodtrin osv.

Mens ANC virker som en lidt overflødig tilføjelse, når vi spiller hjemme, gør Beoplay Portals aktive støjreduktion alligevel et godt stykke arbejde med at reducere lyden af computerens blæsere. Den hjælper også med at holde verden ude, når du bevæger dig ud med og gerne vil kunne koncentrere dig om musikken.

Mikrofonerne er virkelig gode til at sortere uønsket støj fra. Under testen blev vi ringet op midt i madlavningen i køkkenet med komfuret på fuld blus og udsugningen på max. Da modparten ikke reagerede på det, spurgte vi, om lyden fra udsugningen generede dem, hvortil de svarede, at de ikke kunne høre udsugningen køre! Og på det tidspunkt var der cirka 20 cm imellem udsugningen og hovedtelefonerne. Det er imponerende, og det betyder, at Beoplay Portal sandsynligvis vil være supergode i et åbent kontormiljø.

Beoplay Portal leverer altså virkelig noget, år det gælder lydkvalitet, men husk blot på, at det måske ikke lyder helt så overbevisende som nogle dedikerede gaming-headset. Det positive er dog, at Beoplay Portal virkelig får musikken til at komme til live. Så du får noget for pengene, hvis du vil have ét headset, du kan bruge til det hele.

Mikrofonen og de trådløse forbindelser

Mikrofonen fungerer fint

Frustrerende forbindelsesproblemer

Acceptabel batterilevetid

Bang & Olufsen Beoplay Portals mikrofon bruger smart beam-array-teknologi til at skabe en virtuel mikrofonarm. Resultatet er en mikrofon, der lyder helt acceptabelt, men som ikke giver dig den absolutte topkvalitet. Den får din stemme til at lyde en smule ekko-agtig, som om du taler i et tomt rum, men vi fik ingen klager under Xbox-chats eller når vi under telefonopkald.

Trådløs tilslutning er desværre et område, hvor Beoplay Portal har sine udfordringer. Når vi tilsluttede en Xbox Series X, oplevede vi interferens og en enkelt tilfælde, hvor vi tabte forbindelsen løbet af en uges test. De fleste gange var vores oplevelse fejlfri, men hvis vi bevægede os rundt og løftede vores hænder tættere på headsettet, så det ud til at forstyrre forbindelsen. Bluetooth var mindre problematisk, men ind imellem føltes det, som om forbindelsen hurtigt blev ustabil, når vi bevægede os væk fra mobil eller pc.

Dette kan forhåbentlig løses med en fremtidig firmwareopdatering, men når så mange billigere headsets ikke kæmper med dette problem, er det skuffende, at Beoplay Portal gør det.

Med hensyn til batterilevetid tilbyder Beoplay Portal 12 timers trådløs ydeevne og holder op til 24 timer, hvis du kun bruger Bluetooth med ANC slået til. Det svarer fint med vores egne oplevelser under testen. Selvfølgelig vil vi gerne have en endnu længere batterilevetid, men da Beoplay Portal faktisk leverer et acceptabelt lydniveau - i modsætning til mange headset med over 30 timers spilletid - så kan vi sagtens leve med det. Der medfølger i øvrigt et langt USB C-kabel til opladning, og det tager ca. tre timer for headsettet at lade det helt op.

Skal du købe Bang og Olufsens Beoplay Portal?

Køb det hvis…

Du vil have ét par hovedtelefoner til gaming, streaming og musik

Gaming-headsets har tendens til at fejle, når det kommer til musik, men Bang & Olufsens Beoplay Portal lyder virkelig godt, uanset hvilken musikgenre vi lytter til. I vores øjne er de lidt bedre til musikelskere end til gamere. Vi vil mene, at de er lidt bedre til musikfans end til gamere, da de ikke er de mest energiske hovedtelefoner, når man spiller.

Du vil have nogle alsidige hovedtelefoner

Beoplay Portal er måske nok designet til Xbox-konsoller, men den er meget alsidig. Headsettet kan tilsluttes til din Xbox eller en enhed via Bluetooth, men du kan også bruge det medfølgende 3,5 mm hovedtelefonstik.

De vigtigste for dig er komfort over alt andet

Det er svært at overdrive, hvor behagelig Beoplay Portal er, når den hviler på dit hoved. Lammeskindslæderet og memory-skum giver en god og sikker pasform, og headsettet klemmer overhovedet ikke - selv efter mange timers brug.

Køb den ikke hvis…

Du vil have et par trådløse hovedtelefoner, der kan afspille Bluetooth samtidig med X-box

Det er skuffende, at du ikke kan lytte til X-box- og Bluetooth-lyd på samme tid. Da betydeligt billigere headsets som Xbox Wireless Headset og SteelSeries Arctis 9X tilbyder denne funktionalitet, er det fjollet, at udelade funktionen fra et så førsteklasses headset.

Du er følsom over for lydfald/mindre afbrydelser af forbindelsen

Vi oplevede, at forbindelsen imellem lydkilde og hovedtelefoner ikke er den stærkeste. Vi skulle ikke bevæge os ret langt væk fra mobilen eller computeren, før forbindelsen måtte kæmpe med lyden. Så hvis du har behov for en 100% stabil forbindelse til pro gaming, skal du nok finde nogle andre hovedtelefoner.