Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: hvilket er det bedste smartwatch?

Det er den tid på året igen: endeløse spekulationer, gengivelser og rygter, før Apple endelig lancerer et helt nyt Apple Watch.

Årets Apple Watch 7 er ikke en kæmpe opgradering i forhold til Apple Watch 6, men der er nogle vigtige forbedringer - ikke mindst et større display og en hårdere krystalskærm.

Det er vigtigt at bemærke, at Samsungs ur kun fungerer med Android-mobiler, mens Apples er eksklusiv til iPhone-modeller. Dette vil sandsynligvis være af ret afgørende betydning for dig.

Så hvordan er Apple Watch 7 sammenlignet med Samsungs flagskib, Samsung Galaxy Watch 4? Lad os tage et nærmere kig.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: design og skærm

Der er to modeller af Galaxy Watch 4, nemlig Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic. Den almindelige model er mindre, lettere og har en kapacitiv, berøringsfølsom ring i stedet for den roterende ramme på Classic. Her vil vi koncentrere os om grundmodellen Watch 4.

Vi finder Galaxy Watch 4 visuelt tiltalende, og den strømlinede Armor Aluminium-ramme er især flot i Pink Gold, en version, der desværre ikke er tilgængelig i 44 mm-modellen. Ligesom med Apple Watch kan du vælge mellem to størrelser - i dette tilfælde 40 mm og 44 mm - og flere farver, nemlig sort og sølv i begge formater, grøn i 44 mm og pink guld i 40 mm.

Der er også et godt udvalg af remme, blandt andet i hybridlæder og sportsvarianter. Super AMOLED-skærmen er 1,4" på 44 mm og 1,19" på 40 mm -modellen. Samsung -uret er IP68-klassificeret til både vand- og støvbestandighed.

Apple Watch 7 i fem forskellige farver (Image credit: Apple)

Deer var rygter om et radikalt redesign af Apple Watch 7, men resultatet repræsenterer mere en videreudvikling snarere end en revolution. Slankere yderkanter giver en større skærm uden at den fysiske størrelse er øget mærkbart. Apple Watch 7 er 1 mm større end 6 og er kompatibel med eksisterende Apple Watch-remme. Krystalglasset er blevet videreudviklet for at blive stærkere.

Det har en støvbestandighed klassificeret til IP6X samt WR50-vandtæthed.

Skærmen er blevet 20 % større end på forgængeren og 50 % større end på Apple Watch 3. Den nye skærm har plads til flere oplysninger og flere komplikationer på skærmen. Aluminiumsmodellen fås i farverne stjerneskær, midnat, produkt (rød), blå og grøn. Modellerne i rustfrit stål fås i sølv, grafit og guld, mens titaniumvarianten fås i naturligt og sort. Der er også en ny sportsrem fra Nike og nye Hermès-remme.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: fitness og funktioner

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Image credit: Future)

Det unikke salgsargument for Samsung Galaxy Watch 4 er dens bioelektriske impedanssensor (BIA), som kan give dig oplysninger om din kropssammensætning på samme måde som kropsfedtmålere i elektriske vægte. BIA er monteret sammen med en optisk pulssensor og et EKG i det, Samsung kalder BioActive-sensoren. Det kan fortælle dig din fedtprocent, stofskifte og kropsfedtprocent.

Dette er nyttigt, da vægt alene er en dårlig indikatior for kondition og generel sundhed - muskler vejer mere end fedt. Her får du også søvnsporing med påvisning af snorken og overvågning af iltmætning i blodet i løbet af natten. På nogle markeder kan Watch 4 også måle dit blodtryk.

Brugen af Googles Wear OS betyder, at flere Google-apps og -tjenester er tilgængelige, f.eks. YouTube Music (også i offline-tilstand), Google Maps og Google Pay. Wear har et meget større bibliotek end Tizen - Samsungs tidligere operativsystem - og det er positivt. Google Assistant understøttes endnu ikke, så i øjeblikket må du nøjes med Bixby, men Samsung lover en snarlig opdatering.

Der er ingen nye sensorer i Apple Watch 7, hvilket betyder, at den bevarer målerne for iltmætning i blodet fra Apple Watch 6. Falddetektering fungerer nu også for cyklister, og der er skabt forbedrede algoritmer til cyklister og elcyklister. Der er nogle nye urskiver og et komplet tastatur, som du kan bruge ved at taste eller stryge. Maskinlæring forsøger at gætte, hvad du er ved at skrive, så det bliver hurtigere og lettere at skrive.

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: OS, ydelse og batteri

Samsung Galaxy Watch 4 (Image credit: Samsung )

Samsung Galaxy Watch 4 drives af Googles Wear OS og kører Samsungs One UI 3 med et imponerende udvalg af flotte urskiver. Her får du 16 GB lagerplads, 1,5 GB RAM og en Exynos W920-chip med to kerner, som burde være 20 % hurtigere end forgængerne.

Der er også en dedikeret laveffekt-displayprocessor, så hovedprocessoren ikke behøver at fungere, når den ikke er nødvendig. Det resulterer i en batterilevetid, der kommer op til 24 timer ved normal brug. Wi-fi kører dual-band 802.11n, og der er også NFC.

Det er vigtigt at bemærke, at Galaxy Watch 4, i modsætning til andre Wear-ure, ikke kan parres med iPhone, og at nogle nøglefunktioner, f.eks. EKG, kun er tilgængelige, hvis din Android-mobil kommer fra Samsung. Du skal også bruge Galaxy Wearable-appen, ikke den almindelige Wear OS.

Apple synes denne gang at have koncentreret sig om strømeffektivitet, så en større skærm ikke reducerer batteriets levetid. Du kan forvente de samme 18 timer som før. Watch 7 oplader dog hurtigere - 33 % hurtigere - takket være den nye USB C-oplader. Apple siger, at 8 minutters opladning er nok til at give 8 timers søvnsporing. De har ikke offentliggjort detaljer om processoren, RAM eller lagerplads, så vi går ud fra, at specifikationerne er de samme som eller ikke så forskellige fra Watch 6.

Som altid kører Apple Watch Apples eget watchOS. Denne gang er det version 8. Dette er et brugervenligt og veludviklet operativsystem med en god samling apps, herunder mange Google-apps samt Apples egne muligheder og tredjepartsapps.

Apple Watch 7 oplades hurtigt (Image credit: Apple)

Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: pris

Galaxy Watch 4 koster fra 1.949 kr. for 40 mm-størrelsen og fra 2.269 kr. for 44 mm-modellen. Dette gælder ure med kun Bluetooth. Hvis du vil have et ur med både Bluetooth og 4G, skal du betale fra henholdsvis 2.398 kr. eller 2.698 kr. for henholdsvis 40 mm- og 44 mm-modellen.

Apple Watch 7 har endnu ikke fået nogen officielle priser i Danmark, men i USA er basismodellen prissat til 399 dollars. Vi ved heller ikke præcist, hvornår Apple Watch 7 kan købes, bortset fra at det vil være tilgængeligt "Fås til efteråret" 2021.

Apple Watch 7 er det bedste valg til din iPhone (Image credit: Apple)

Opsummering

Det er nok overvejende sandsynligt, at du allerede har valgt en side: Hvis du er iPhone-bruger, vil du sandsynligvis ikke have et Galaxy Watch 4 (som ikke kan kommunikere med din telefon), og hvis du allerede er på Android, er et Apple Watch heller ikke noget for dig.

Men det er interessant at sammenligne de forskellige måder, hvorpå de to tech-titaner er gået til opgaven med deres seneste wearables: mens begge virksomheder på overfladen ser ud til at have finjusteret deres eksisterende produkter, har Samsung kasseret det oprindelige operativsystem for at gå tilbage til Googles.

Hvad du får i apps, mister du i kompatibilitet: hvor Apple Watch giver dig den samme oplevelse med enhver iPhone, udvider Samsung ikke den fulde Galaxy Watch -oplevelse til hver Android-telefon.