"AirPods Lite" kan være de billige Apple-hovedtelefoner, alle har ventet på

Vi har fået en god start på året med et spændende Apple-relateret rygte, der hævder, at techgiganten arbejder på et par billigere AirPods, der skal konkurrere med billigere trådløse øretelefoner i 2023.

Nyheden kommer fra analytikeren Jeff Pu, som hævder (via 9to5Mac), at Apple er ved at udvikle et "AirPods Lite"-produkt, som vil ligge under hovedmodellerne AirPods, AirPods Pro (Åbner i nyt vindue)- og AirPods Max (Åbner i nyt vindue)-modeller.

De førstnævnte er blevet afløst af de ægte trådløse øretelefoner AirPods (2019), (Åbner i nyt vindue) AirPods 3 (Åbner i nyt vindue) og AirPods Pro 2 (Åbner i nyt vindue) i de seneste år, men Apple har endnu ikke lanceret et lydprodukt, der er designet til at konkurrere med de bedste billige øretelefoner (Åbner i nyt vindue)på markedet.

Jeff Pu nævner ikke noget om AirPods Lite-priser eller funktioner i sin rapport, selv om det er sikkert at antage, at disse AirPods på entry level-niveau, så de i det mindste vil få en lavere pris end AirPods 3 (som i øjeblikket sælges for omkring 1.450 kroner).

Efter lanceringen af tredje generation af disse øretelefoner i oktober 2021 valgte Apple at lade forgængeren, AirPods (2019), forblive tilgængelig til en lidt lavere pris på omkring 1.100 kroner, så vi kan forestille os, at AirPods Lite dukker op og erstatter den ældre model af Apples øretelefoner til en lignende pris.

En side-by-side-sammenligning af de tilgængelige AirPods-modeller. (Image credit: Shutterstock / Ivan_Shenets)

Hvis de virkelig er under udvikling, vil vi også vædde på, at Apples billige AirPods vil holde sig til det korte design, der blev brugt på AirPods 3 - hvilket vil Tim Cook en god grund til at udfase AirPods (2019) helt og holdent - og samtidig udelade dyre premium-funktioner som personlig rumlig lyd og MagSafe-opladning.

IPX4-vandmodstanden på AirPods 3 kan også vise sig at være et omkostningsbesparende offer på AirPods Lite, selv om vi forventer, at sidstnævnte beholder den tilpassede H1-chip, der muliggør problemfri iOS-parring på tværs af AirPods-serien.

Det er værd at bemærke, at rygterne om AirPods Lite-øretelefoner først dukkede op i 2019, og nogle medier rapporterede, at AirPods Pro-batterierne kunne bruges i fremtidige generationer af billigere AirPods (som viste sig at være AirPods 3 i 2021).

Men nu ser det ud til, at rygterne om et par AirPods Lite har fået nyt momentum, og vi forventer at høre flere detaljer om deres pris, funktioner og mere generelle udviklinger i de kommende måneder.

Derfor er et billigere alternativ et smart træk

Apples produkter sælger allerede godt, men efterspørgslen efter billigere alternativer er stigende. (Image credit: Getty Images)

Spørgsmålet om, hvorfor Apple planlægger at bevæge sig uden for sin typiske comfort zone med premium produkter, er svært at besvare på nuværende tidspunkt, selv om lave salgsprognoser for AirPods kan spille en rolle i beslutningen.

Pu's rapport antyder, at salget af AirPods på årsbasis forventes at falde med 10 millioner enheder i 2023 på grund af "svag efterspørgsel efter AirPods 3" samt forventningen om, at Apple ikke vil lancere nye premium AirPods i år.

Mere generelt ser efterspørgslen efter billigere produkter ud til at stige på tværs af alle forbrugerkategorier i 2023. For eksempel har store streamingtjenester som Netflix, Disney Plus og HBO Max for nylig lanceret reklamefinansierede abonnementsniveauer i et forsøg på at tilbyde abonnenterne større økonomisk frihed på trods af disse pakkers kontroversielle karakter.

Apple har altid været det skarpeste værktøj i værktøjskassen, når det drejer sig om at skabe overskud, og uanset virksomhedens opfattede premium-omdømme er muligheden for at udnytte forbrugernes ønske om billigere lydprodukter måske for god til at gå glip af. Vi får se.