Kort nyt: AirPods Pro 2 og EarPods med USB-C-tilslutning er endelig lanceret

AirPods Pro 2 får USB-C port til opladning

Apple har afsløret en opdateret version af AirPods Pro 2 med en USB-C-opladningsport plus Apple EarPods med ledning og USB-C-forbindelse ved Apples September Event 2023 - tirsdag den 12. september 2023

Der blev ikke annonceret andre opdateringer (bortset fra en forbedret IP54-klassificering, der giver ekstra støvmodstand) til AirPods Pro 2 eller EarPods selv, hvilket betyder, at de er nøjagtig de samme som de eksisterende modeller, bortset fra skiftet fra Lightning til USB-C. En anden opdatering som en del af skiftet til USB-C er, at du kan oplade dine AirPods fra din iPhone via et kabel.

Prisen for de nye AirPods er $249 / £229 / AU$399, hvilket er den samme pris som før, undtagen i Storbritannien, hvor de er lidt billigere nu. De vil være tilgængelige i butikkerne fra den 22. september 2023, men du kan forudbestille allerede i dag. Vi ved endnu ikke, om du vil kunne bestille det nye USB-C-aktiverede etui separat til dine nuværende AirPods Pro 2. De nye EarPods koster 2.199 kr. og bliver tilgængelige fra den 22. september.

Hvad skal du vide?

Vi forventede ikke, at der ville være mange andre meddelelser om AirPods ved iPhone 15-lancering. Det sagde rygterne, og det ser ud til, at disse rygter var rigtige.

Bortset fra den opdaterede USB-C-port på opladningsetuiet, vil AirPods Pro 2 og Apple EarPods beholde alle deres eksisterende funktioner. Det betyder, at hvis du bestiller et nyt par AirPods Pro 2 eller EarPods, er den eneste reelle forskel, du vil finde, opladningsporten.

Mens annonceringen var begrænset til AirPods Pro 2 og EarPods, har rygter antydet, at flere AirPods vil få USB-C, men ikke før 2024.

(Image credit: Apple )

Hvad synes vi om det?

Det er dejligt at se Apples skift fra Lightning til USB-C på iPhone blive udbredt til mere tilbehør så hurtigt - vi er ikke store fans af at bære rundt på flere opladere, så det er en fornuftig opdatering.

Men den forskudte udrulning i skiftet til USB-C som opladningsstandard betyder, at resten af de bedste AirPods, som allerede så relativt forældede ud, også har brug for en opdatering, da de nu ikke deler den port, som de nyeste iPhones har.

Vi satser på, at vi sandsynligvis vil høre om AirPods Max 2 og en efterfølger til AirPods 3 næste år, men det er stadig en lang ventetid. Generelt set, vil det være svært ikke at gøre livet mere besværligt, når man laver så stor en opdatering. Apple kan jo dårligt opdatere hele produktlinjen til USB-C. Men samtidig er det i vores øjne også en nødvendig opdatering, så mobilbrugere nu kan dele samme kabel, uanset hvilken platform, det benytter sig af. Samtidig bliver det sandsynligvis lettere at lade sin iPhone op med et ikke-Apple kabel, da EU ikke tolererer, at Apple blokerer for, at man kan bruge kabler fra andre producenter. Det vil også gøre det billigere at anskaffe sig en oplader.

