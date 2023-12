Vi tester Huawei Freebuds Pro 3 - God lyd i øret

Specifikationer (Image credit: TechRadar) ANC: Ja

Batteri: 6,5/4,5 + 31/22 timer (uden/med ANC)

Vandtæthed: IP54

Huawei fortsætter med at lave med hovedtelefoner i alle størrelser og modeller. Huawei Freebuds Pro 3 er den seneste luksusmodel. Men forvirrende nok findes der både Freebuds 5 og Freebuds 5i. 5'eren er en lignende type øreprop som de almindelige Airpods (ikke i øret), mens 5i er en budget in-ear. Det hele føles en smule forvirrende.

Det ydre afspejler ikke det indre

Huawei FreeBuds Pro 3 har et velkendt design. (Image credit: Daniel Hessel)

Freebuds 3 Pro er Huaweis luksusmodel, når det gælder ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner med masser af funktioner. Vi vil dog ikke sige, at det ydre virkelig afspejler det faktum.

Når vi pakker hovedtelefonerne ud, er Huawei-designet genkendeligt, selvom kabinettet ikke er helt så æggeformet, som vi er vant til. Desværre ser det ud til, at finishen på etuiet er lidt sart. I vores unboxing video lod vi etuiet glide hen over et bord, og det fik små synlige ridser på bagsiden.

Desværre vil vi sige, at det blanke design på selve hovedtelefonerne er lidt af det samme, fordi de er en slags fingeraftryksmagneter. Det er selvfølgelig ikke noget, der påvirker funktionen, men lidt ærgerligt, at de hurtigt kommer til at se slidte/beskidte ud.

Alle funktioner i ét

Du får virkelig god samtalekvalitet på Huawei FreeBuds Pro 3. (Image credit: Daniel Hessel)

Indmaden er en anden sag. Her får du virkelig alt og mere til. Støjreduktionen er adaptiv og tilpasser sig den omgivende støj, men kan også indstilles til faste niveauer, hvis du ønsker det. Efter at have udført en test for den bedste pasform i appen får vi fred og ro omkring os, selv når vi går ved siden af en motorvej.

Når det gælder opkald, fungerer det også godt, selv ved siden af den samme motorvej. Mikrofonerne blokerer udefrakommende støj og vind rigtig godt. Samtidig bruges bone conducting til at hjælpe med at overføre din tale, hvilket resulterer i rigtig god talekvalitet.

Når vi er hjemme, har vi ingen problemer med at tilslutte hovedtelefonerne til computeren og bruge både dem og telefonen på samme tid. Multipoint er en fantastisk opfindelse, som desværre ikke er standard på alle headsets. Men det er tilgængeligt her og fungerer rigtig godt.

Alle HD-formater i ét

Huawei FreeBuds Pro 3 - Plus & minus (Image credit: Peter Hoffmann) +

Rigtig god lyd

God opkaldslyd

Mange indstillinger -

LIkke helt så imponerende med livemusik

Etuiet får let skrammer

Magneter for fingeraftryk

Men hvordan lyder musikken så? Høretelefonerne understøtter lyd i høj opløsning i form af LDAC og L2HC 2.0, og har også en masse AI-smartness for at få lyden endnu bedre frem. Det eneste, der virkelig mangler på listen her, er virtuel surround i en eller anden form.

Uanset om vi prøver lyd i høj opløsning eller almindelig streaming, lyder det fantastisk over hele spektret. Når det gælder studieoptagelser, er instrumenterne virkelig godt adskilt, og vokalstemmer fremhæves på en måde, vi normalt sjældent hører. Alt lyder meget detaljeret og velafbalanceret og velplaceret, men

hovedtelefonerne har det lidt sværere med live-musik. Lydbilledet er lidt mere afdæmpet og ikke så levende. Huawei Freebuds Pro 3 lyder godt, men de lyder ikke helt rock 'n' roll.

En anden ting, der bør nævnes, er batterilevetiden. 4,5 timer med ANC slået til (6,5 uden) er måske ikke ligefrem strålende. Det er acceptabelt, men andre gør det meget bedre her, selv med støjreduktion slået til.

Indstillingerne for Huawei FreeBuds Pro 3. (Image credit: Daniel Hessel)

Er Huawei Freebuds Pro 3 pengene værd?

Prisen på Huawei Freebuds Pro 3 ligger lavere under andre producenters topmodeller, hvilket er et smart valg. Til prisen får du et par rigtig gode hovedtelefoner, som faktisk fungerer at tale i, samtidig med at de generelt lyder rigtig godt og detaljeret og giver dig virkelig alle de funktioner, man kan forlange.