Kort nyt: Apple iPhone 15 får Dynamic Island, USB-C og 48MP kamera

Nu iPhone 15 lanceret

Apple har annonceret iPhone 15 ved deres 'Wonderlust' Apple september-event i Cupertino. Det er efterfølgeren til iPhone 14, og den kommer med forbedringer som en Dynamic Island, et USB-C-stik og en kraftigere processor. Prisen starter ved 7.799 kr.

Hvad skal du vide?

iPhone 15 er den seneste version af Apples standardsmartphone, og den kommer med et helt nyt design, herunder Dynamic Island, som erstatter kamerahakket, og løfter iPhone 15 op på niveau med Apples Pro-enheder.

Den får også en stor opgradering på kamerafronten med en 48MP hovedsensor på bagsiden, op fra 12MP på iPhone 14. Den vil også bruge det infrarøde True Depth-kamera, der bruges til ansigtsgenkendelse, til at hjælpe med selfie-portrætter, som forbliver på 12MP.

Skærmen er også forbedret. Selvom skærmen stadig er på 6,1 tommer, har den nu en maksimal lysstyrke på op til 2.000 nits, hvilket er dobbelt så meget som på iPhone 14.

En ny funktion, der måske tæller som en opgradering - afhængigt af dit perspektiv - er, at den oplades med USB-C i stedet for Apples eget Lightning-kabel.

Den får også Apples A16-processor, den samme som sidder i iPhone 14 Pro og 14 Pro Max - det er et trin under det, der sidder i iPhone 15 Pro, men det er ikke desto mindre en kraftfuld chip, som vil give iPhone 15 en kraftig processor opgradering sammenlignet med iPhone 14.

iPhone 15 vil være tilgængelig i pink, gul, grøn, blå og sort.

Hvad synes vi?

iPhone 15 er en relativt lille opdatering i forhold til iPhone 14, som i sig selv var en lille opdatering i forhold til iPhone 14. De små opdateringer løber dog op over tid, og hvis du har en iPhone 13 eller ældre, vil der helt sikkert være fordele ved at opgradere i år.

Kameraet er lovende på papiret, USB-C er meget praktisk, og muligheden for at kontakte nødhjælpstjenester via satellit vil være vigtig for nogle brugere i andre mere lande, hvor der kan være langt imellem tankstationerne. Vi kommer med en iPhone 15-anmeldelse inden længe, hvor du kan få et større overblik over denne nye smartphone - men vi kan ikke forestille os, at iPhone 15 ikke bliver en af de bedste telefoner, du kan købe.

