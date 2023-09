iPhone 15 Pro Max: Alt om Apples nyeste topmodel

Det hurtige overblik

Nyt titaniumdesign, der binder sig til aluminium for at give en stærkere, lettere iPhone, der er god til at aflede varme.

Ny Action-knap med brugerdefinerede genveje

Forbedrede Dynamic Island-funktioner

Ekstremt dynamisk område på ProMotion-skærmen, der altid er tændt

Bedre standby-tilstand

A17 Pro-chip - 3-nanometerproces, 19 milliarder transistorer, 6-kernet CPU, 2x Neural Engine-ydelse

20 % hurtigere GPU giver mulighed for ray tracing og vedvarende ydeevne i spil

USB-C-port, der muliggør USB 3-hastigheder på 10 Gbps, 20 gange hurtigere end USB 2 - ProRaw kan hurtigt overføres til Mac

Forbedret nattilstand drevet af Photonic Engine og hjulpet af LiDAR

Telekameraet bruger et periskopdesign til at give 5x optisk zoom ved en brændvidde på 120 mm, perfekt til nærbilleder.

Ultrawide har fået en bedre nattilstand, forbedret HDR og en antireflekterende belægning.

Spatial video kan optages ved at bruge ultrawide- og hovedkameraer sammen, klar til Apple Vision Pro

Fra 1.199 dollars med 256 GB basislagerplads

Forudbestillinger starter den 15. september og telefonerne sendes den 22. september

Lanceringen af Apples nye iPhone 15-serie er overstået, og Apple har lanceret en række nye telefoner: iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro er landet sammen med iPhone 15 Pro Max, og flere af dem, vil højst sandsynligt ryge direkte til tops i vores rangliste over de bedste iPhone-modeller, der kan købes lige nu.

Det er også klart, at alle iPhones, der er lanceret i år, kommer med en USB-C-port. Samtidig var der mange hårdnakkede rygter om, at iPhone 16 Pro Max ville få et nyt navn - iPhone 15 Ultra - så den kunne blive en oplagt makker til Watch Ultra (og det netop lancerede Watch Ultra 2). Men det er altså ikke sket. Det blev altså iPhone 15 Pro Max i år, så nu må vi nok vente til næste år med at se en Ultra model. Det gør nu ikke noget, for iPhone 15 Pro Max ligner et ret fantastisk mobil i sig selv.

Senaste nytt Den officielle dato for dette års iPhone-lancering er ry event den 12. september 2023 kl. 19:00, som altså nu er overstået. Vi opdaterer løbende denne artikel...

iPhone 15 Pro Max: Fakta

Hvad er det for noget? Den største og bedste af Apples iPhones i 2023.

Den største og bedste af Apples iPhones i 2023. Hvornår blev den udgivet? 12. september 2023, kl. 19:00

12. september 2023, kl. 19:00 Hvad kommer den til at koste? Prisen begynder ved 11.799 for 256GB lagerplads

iPhone 15 Pro Max: Lanceringsdato

12 september 2023, klokken 19:00

Apple-events finder normalt sted i den første eller anden uge af september. Virksomheden kan godt lide at annoncere en tirsdag eller onsdag, og så gå live med forudbestillinger om fredagen. Mobilerne kommer normalt i butikkerne den følgende fredag.

Vi har tidligere spekuleret i, at dette års iPhone 15-serie sandsynligvis ville blive afsløret den 5. eller 12. september, muligvis den 6. eller 13. september. Men nu har vi endelig fået den officielle dato bekræftet.

Apple lancerer sin nye iPhone 15 Ultra den 12. september 2023, kl. 19.00 dansk tid. Det står klart, efter at invitationer til et event er blevet sendt ud til pressen, og du kan se et billede af invitationen nedenfor. Ved lanceringen håber vi også at se nye smartwatches fra Apple, højst sandsynligt Watch 9, men muligvis også Ultra Watch 2.

Det forudsætter selvfølgelig, at der kommer en iPhone 15 Ultra, men et læk tyder på, at vi ikke kommer til at se den første iPhone Ultra-model før 2024 - hvilket betyder, at den sandsynligvis lanceres i september 2024 som iPhone 16 Ultra.

Sådan ser invitationen til dette års iPhone 15-lancering ud. (Image credit: Apple)

iPhone 15 Pro Max: Pris

Prisen begynder ved 11.799 kr. for versionen med 256GB lagerplads

For modellen med 512 Gb lagerplads er prisen 13.799 kr.

For den største model med 1TB lagerplads er prisen 15.799 kr.

iPhone 15 Pro Max er dyr og lækker. (Image credit: Apple)

Rygterne lød, at Apple ville gøre det lidt dyrere at købe dette års topmodel. iPhone 14 Pro Max kostede 11.499 ved lanceringen, men er siden blevet lidt dyrere. Til sammenligning koster Apples nye iPhone 15 Pro Max 11.799 kr. for modellen med 256GB lagerplads. Så den er lidt dyrere end forgængeren ved lancering, men billigere end Apples seneste pris på 14 Pro Max.

Prise ligger dog stadig som forventet over 10.000 kr. i Danmark.

iPhone 15 Pro Max: Design og skærm

iPhone 15 Pro og Pro Max er Apples nyeste flagskibe. (Image credit: Apple)

Designet er også nyt på iPhone 15 Pro Max. Først og fremmest kom skiftet til USB-C, så du nu kan bruge samme kabler og oplader som bruges til alle nyere Android-mobiler. Det er en stor ændring for Apple, som har været ventet længe.

Samtidig er iPhone 15 Pro-serien udført i titanium, hvilket også må siges at vær et helt nyt look. Apple siger selv, at Titanium er både stærkere og lettere end andre metaller, så det giver altså ikke en tungere telefon.

iPhone 15 Pro-serien får tyndere skærmkanter, og ifølge Apple er telefonerne lidt mindre, uden at det dog ændrer på skærmstørrelsen. De kommer stadig i to størrelser - iPhone 15 Pro på 6.1 tommer og iPhone 15 Pro Max på 6.7 tommer.

Kanterne er nu lettere afrundede og det får telefonen til at se rigtig behagelig ud. Man er ikke i tvivl om, at den ligger godt i hånden, når man kigger på den.

Selv om telefonerne kommer i titanium, så findes de stadig i fire farver. Sort, hvid, blå og en "naturlig titanium" som mest ligner grå.

Sådan ser USB-C porten på iPhone 15 Pro ud. (Image credit: Apple )

Ud over titaniumkanter er der også sket en anden designændring. Apples telefoner har en slider til at slukke for lyden med. Den er nu skiftet ud med en action-knap. Knappen sidder samme sted, men den kan du både bruges til at slå lyden fra med eller du kan programmere den til et hav af andre funktioner. Hvis du vil sætte telefonen på lydløs, skal du bare trykke og holde knappen inden. På Dynamic Island får du så vist et ikon, der indikerer at telefonen nu er sat på lydløs eller på lyd.

Du kan også give knappen andre funktioner: F.eks. tænde lommelygtne, slå "forstyr ikke" til, starte workout, oversættelse, lydoptagelse eller tænde kameraet i en fart.

Du kan også selv vælge andre funktioner, du knytter til den nye action-knap. Det bliver spændende at se, hvordan brugerne tager imod den nye funktion.

Ny Silence switch på Apples iPhones (Image credit: Apple)

iPhone 15 Pro Max: Kamera

Lyset kastes frem og tilbage flere gange for at give iPhone 15 Pro Max mulighed for at tage billeder med 120 mm brændvidde. (Image credit: Apple)

iPhone 15 Pro Max har Apples første periskop-zoomobjektiv, som giver den en kraftig 5x optisk zoom, så den kan tage kampen op med de bedste kameratelefoner. Kombiner det med Apples 2x beskæring fra 48MP-sensoren, og du kan få, hvad Apple hævder, er effektivt 10x optisk zoom.

iPhone 15 Pro Max/Ultra: Tidligere nyheder og lækager

Vi har allerede hørt meget om den ventede iPhone 15-serie, og de første rygter dukkede op allerede før lanceringen af iPhone 14-serien. Men det var først for nylig, at nyheden om en mere avanceret Apple iPhone 15 Pro Max/Ultra begyndte at dukke op. Lige efter lanceringen af 14-serien nævnte Mark Gurman fra Bloomberg, at der var en Ultra på vej, og det var det første, vi hørte om denne nye mulige model.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Samsungs Galaxy S22 Ultra er et skridt foran mange andre telefoner, og en af de største forbedringer er tilføjelsen af et telezoomobjektiv i periskopstil. Lækager tyder på, at Apple måske også vil bruge en periskop-zoom på iPhone 15 Ultra. En sådan linse fylder mere, så det ville have givet mening at inkludere den på den større mobil sammenlignet med den mindre iPhone 15 Pro-model.

En anden kameraopgradering til iPhone 15 Ultra kunne være en ny Sony-sensor, som angiveligt fanger mere lys og er bedre til at undgå over- eller undereksponering af billeder end de nuværende mobilkameraer, selv i vanskelige scener, hvor lyset i forgrunden er meget forskelligt fra baggrunden.

Faktisk går der rygter om, at denne IMX903-sensor måler 1/1,14 tommer, hvilket betyder, at iPhone 15 Ultra kan komme med den største kamerasensor, der nogensinde er brugt i en iPhone.

The specifications of IMX903 for iPhone 15PM are close to 1 "That's for sure.I'm looking forward to Apple joining the 1 "club.April 23, 2023 See more

Vi har også hørt, at iPhone 15 Ultra kan have et telekamera med variabel zoom, som det rygtes, at Samsung Galaxy S24 Ultra har. Kameraer med variabel optisk zoom er utroligt sjældne blandt nutidens mobiltelefoner. Sidste års fantastiske Sony Xperia 1 IV har et, men det kan kun zoome mellem 3,5x og 5,2x, så hvis både Samsung og Apple kan tilføje variable zoomlinser (med bedre rækkevidde) til deres respektive kommende flagskibe, kan vores topliste over de bedste kameratelefoner blive ændret betydeligt.

Vil iPhone 15 Ultra byde på nogen forbedringer af kameraet? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi har også hørt, at iPhone 15 Ultra kan få et selfie-kamera med to linser. Den samme kilde siger også, at den kun kommer i én farve - den samme sølvfarve som Apple Watch Ultra.

I øvrigt har en kendt kilde hævdet, at Pro-modellerne i iPhone 15-serien (formentlig inklusive iPhone 15 Ultra) vil få en USB-C-port med understøttelse af dataoverførselshastigheder på op til enten 20 Gbps eller 40 Gbps, hvilket er et skridt op fra kun 480 Mbps på de nuværende iPhones. Vi har hørt lignende påstande fra flere kilder nu. Vi forventer også Wi-Fi 6E-understøttelse på iPhone 15 Ultra.

Mobiltelefonen vil selvfølgelig også være virkelig kraftfuld. Forvent et A17 Bionic-chipsæt i iPhone 15 Ultra, som en kilde hævder kan være meget mere effektivt end A16 Bionic-chippen, der bruges til iPhone 14 Pro-serien, hvilket igen kan føre til bedre batterilevetid.

Selvom iPhone 15 Ultra bruger den samme processor som sin Pro-model, rygtes den at være endnu kraftigere end iPhone 15 Pro, og en kilde hævder, at softwaren på førstnævnte ikke vil begrænse telefonen så meget som på Pro-modellen. Den eneste reelle grund til, at softwaren skulle begrænse ydeevnen, er for at forhindre telefonen i at overophede, så det tyder også på, at iPhone 15 Ultra får et bedre kølesystem.

Derudover har vi også hørt, at iPhone 15 Ultra kan være lavet af titanium, som normalt er stærkere og lettere end det rustfri stål, der bruges i iPhone 14 Pro Max. Denne påstand kommer fra et tweet fra lækagen LeaksApplePro, som ikke er en af de største lækager, men som tidligere har haft ret i sine påstande.

Nu har en anden kilde også bakket op om det, så det kan meget vel være sandt. Denne anden kilde har tilføjet, at siderne på iPhone 15 Pro også vil have en lidt anden form, der buer ind mod bagsiden af telefonen i stedet for at være i en ret vinkel.