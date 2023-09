Kort nyt: Apple Watch Ultra 2 afsløret med (endnu) lysere skærm og håndfri betjening

What’s the story?

Apple har afsløret Apple Watch Ultra 2, opfølgeren til deres første ur til dykning/vandring/generel-hardcore-outdoorsing ved Apple September Event 2023, sammen med Apple Watch 9 og iPhone 15 - følg vores Apple event 2023 live blog for det seneste fra showet.

Det kan bestilles i dag, den 12. september 2023, og bliver sendt den 22. september 2023. Det kommer til at koste fra 7.199 kr., hvilket er det samme som den tidligere model.

Hvad skal du vide?

Det var ikke en stor opgradering af den nyeste model af Apple Watch. Designet er stort set det samme, men skærmen er lysere og når nu op på 3.000 nits - det er 50 % lysere end før. Det kommer også med Apples nye S9-chip, som er mere kraftfuld og kan lave meget mere smart on-device-behandling.

Det betyder, at Siri kan svare på dine anmodninger uden at skulle kontakte skyen, herunder muligheder som at få et GPS-vejpunkt fra en stemmekommando. Den har også Ultra Wideband trådløs teknologi, hvilket betyder, at den bogstaveligt talt kan vise dig, hvor din telefon er, hvis du forlægger den.

Lige som Apples nye Apple Watch Series 9 understøtter Apples nye 'Double Tap'-bevægelser, som betyder, at du kan trykke din pegefinger mod din tommelfinger to gange for at gøre noget på skærmen - f.eks. acceptere et telefonopkald eller stoppe en alarm. Det betyder, at hvis du kun har din Watch-hånd fri, kan du stadig styre det - meget praktisk, når du hænger fra en klippe, som Apples video foreslog.

Hvad synes vi om det?

Dette er ikke en kæmpe forbedring af Apple Watch Ultra. Opgraderingerne er fine, ingen tvivl om det, men skærmen var allerede ekstremt lysstærk. Vi er dog vilde med Double Tap-funktionen.

Men måske vil det gøre folk, der købte den første version sidste år, glade - de går ikke glip af en større skærm og lettere krop, som der var rygter om.

