Apple Watch 9 er her med 'Double Tap'-bevægelseskontrol og dobbelt så høj lysstyrke

Apple har annonceret Apple Watch Series 9 ved dagens Apple-event i september - følg vores Apple-event 2023 live blog for det seneste fra showet.

Denne historie er stadig under udvikling, men se alt det nyeste nedenfor...

Hvad skal du vide?

Den har en skærm, der er dobbelt så lysstærk som den tidligere, men også mørkere - den kan nå op på 2000 nits ved maksimum, og den kan blive så svag som én nit.

Den har også mere avanceret bevægelsesstyring, som registrerer, hvordan du bevæger dine hænder. Denne funktion kaldes "Double Tap", og du kan bruge den til at styre dit Apple Watch uden at røre ved det, så du kan besvare et telefonopkald eller slå en alarm fra med den hånd, dit ur sidder på - du skal bare knibe tomme og pegefinger sammen to gange.

Apple Watch Series 9 får en ny S9-processor, som lover et "stort boost i ydeevne", men med samme 18 timers batterilevetid. Den nye chip kan behandle nogle Siri-anmodninger på uret, hvilket gør det mere responsivt til stemmestyring. Du kan også spørge Siri om sundhedsdata eller logge sundhedsdata via Siri - men det kommer "senere i år".

Du kan nu også bruge Ultra Wideband-teknologien til at blive guidet præcist hen til din telefon, hvis du har forlagt den - en pil viser vej.

Det nye Watch 9 kommer i en dejlig blød pink farve i aluminiumsfinish. Det fås også i Starlight, Silver, Midnight og (Product) Red i aluminium. I stål fås det i guld, sølv og grafit.

Apple vil heller ikke længere bruge læder og har i stedet udviklet "FineWoven", som er lavet af 68% genbrugsmateriale og lover en ruskindslignende følelse.

Hvad synes vi om det?

Det er en større opdatering, end vi havde forventet! Fordoblingen af lysstyrken er en seriøs opgradering af skærmen, og du vil blive forbløffet over, hvor levende det gør den på lyse dage. Og Double Tap ser ud til at være en virkelig smart og nyttig tilføjelse - det giver bare mening at tilbyde en måde at reagere på dit ur, når du har den anden hånd fuld. (Visse medlemmer af TR-teamet er meget gode til at bruge deres næse til dette i øjeblikket...)

Men det er lidt en skam, at S9-chippen ikke betyder længere batterilevetid, selvom Apple massivt undervurderer, hvad Apple Watch Series 8 kan gøre, så vi er sikre på, at det vil være tilfældet igen her.