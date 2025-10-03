Vilka TV-tillverkare kommer att stödja Dolby Vision 2 HDR? Vi frågade de största – och svaren var blandade

Inför IFA 2025 presenterade Dolby sitt Dolby Vision 2, som är nästa generations version av deras avancerade HDR-format. Det kommer i två varianter: Dolby Vision 2 och Dolby Vision 2 Max. Det sistnämnda erbjuder ännu mer förbättrad bildkvalitet, men kommer bara att stödjas på TV-apparater som uppfyller vissa prestandakrav certifierade av Dolby.

Den stora frågan är förstås: vilka TV-apparater kommer att stödja det? Och kan befintliga modeller uppdateras om specifikationerna tillåter?

Vi kontaktade tillverkarna bakom marknadens bästa TV-apparater för officiella kommentarer och pratade med branschfolk för att få en inblick bakom kulisserna. De flesta tillverkare är försiktiga med sina uttalanden, men vi har fått några konkreta svar – och även viss inofficiell information från källor i branschen.

Vilka TV-tillverkare kommer att stödja Dolby Vision?

Hisense

Vi börjar med Hisense, eftersom de är den officiella lanseringspartnern till Dolby för Dolby Vision 2. Företaget har bekräftat att åtminstone en del av deras nuvarande toppmodeller, inklusive Hisense UX116 RGB mini-LED TV (som vi nyligen testat), kommer att få stöd. Exakt hur många befintliga modeller som kan uppdateras är ännu oklart, men vi räknar med att fokus främst ligger på att inkludera Dolby Vision 2 i kommande TV-apparater.

LG

Uppdatering: LG kontaktade oss på TechRadar med en uppdatering av sin ståndpunkt kring Dolby Vision 2. "Vi utvärderar möjligheten och förblir engagerade i att leverera exceptionella tittarupplevelser," säger Baik Seon-pill, chef för Product Planning Division på LG Media Solution Company.

Detta är en tydlig förändring från deras tidigare hållning, som löd: "Vi har för närvarande inga planer på att stödja Dolby Vision 2 HDR." Även om det nya uttalandet långt ifrån är en bekräftelse, lämnar det ändå dörren öppen för stöd i framtiden.

LG har också tidigare sagt: "Vår förståelse är att en uppgradering (för vilket varumärke som helst) inte är möjlig, eftersom förbättringarna i Dolby Vision 2 är hårdvarurelaterade och inte bara mjukvara." Vi återkommer till det uttalandet om uppgraderingar senare, eftersom det inte verkar stämma – något Hisenses planer redan antyder.

Samsung

Uppdatering: Samsung har nu lämnat ett officiellt uttalande om Dolby Vision 2, och det var betydligt mer tvetydigt än vi hade väntat oss. En talesperson för Samsung sa: "Eftersom allt fler innehåll stöder både [HDR10] och Dolby samtidigt, har konsumenterna nu flexibiliteten att välja. Vi utvärderar hur vi kan stödja detta ekosystem ytterligare."

Detta är något av en överraskning. Samsung har länge varit starkt emot Dolby Vision, och enligt våra branschkontakter var planen att fortsätta satsa enbart på HDR10+.

Uttalandet känns däremot oväntat öppet. Vi undrar om Samsung faktiskt överväger om Dolby Vision 2 Max, med sina rörelsekontroller och tvåvägs tonmappning, kan vara värt att stödja. Eller så handlar det bara om ett diplomatiskt svar – och att man egentligen inte har några planer på att ändra sig.

TCL

TCL gav inte heller något officiellt svar på frågan om stöd för Dolby Vision 2, men det fanns en liten hint på deras monter under IFA. Se om du kan upptäcka den i den här bilden.

Vår uppfattning är att om Dolby Vision 2 får brett stöd från de största streamingtjänsterna, kommer det att dyka upp på TCL:s framtida TV-apparater utan någon större fördröjning.

Sony

Sony berättade för oss: "Dolby är en av våra viktiga partners. Våra nuvarande TV-apparater är kompatibla med Dolby Vision och Atmos. Så är vi i diskussion med Dolby? Ja, men just nu har vi egentligen inget tydligt uttalande att ge kring Dolby Vision 2."

Vi har försökt reda ut LG:s uttalande om att uppgraderingar inte är möjliga, och det verkar som att det kanske finns viss förvirring här. Dolby avstod från att kommentera officiellt, men vår förståelse efter samtal med personer i branschen är att det teoretiskt sett borde vara möjligt att uppgradera vissa befintliga TV-apparater. Men listan över vilka som kan uppdateras är liten, och processen är långt ifrån enkel.

LG:s påstående att Dolby Vision 2 kräver en hårdvaruuppgradering verkar stämma, men den hårdvara det gäller är inbyggd i MediaTeks Pentonic 800-processor för TV-apparater. Den används redan i flera modeller som finns på marknaden i dag – bland annat från Hisense, vilket knappast är en slump.

Som vi nämnde ovan planerar Hisense att lägga till stöd för åtminstone en befintlig modell som använder den här MediaTek-kretsen. Men även om en TV använder chippet, kan det finnas andra delar av specifikationerna eller prestandan som hindrar en Dolby Vision 2-certifiering. Att ha rätt chip är alltså ingen garanti. Dessutom sitter det bara i ett begränsat antal TV-apparater, alla släppta de senaste sex månaderna.

Utöver frågan om det är tekniskt möjligt att uppgradera befintliga modeller finns också frågan om motivation. En branschkälla vi pratade med sa att även om det går, så kan vi generellt sett inte räkna med att tillverkarna kommer lägga ner tid, pengar och resurser på det när det ännu inte finns något innehåll i Dolby Vision 2 – och ingen tidslinje för när det faktiskt kommer.

Mellan raderna kan vi också ana att det finns en ekonomisk faktor. Tillverkarna vill förstås hellre att vi köper en ny TV för att få Dolby Vision 2-stödet.

Det är lite synd, för det hade varit särskilt trevligt att se Dolby Vision 2 i billigare TV-apparater, där förbättringarna verkligen skulle märkas och ge budgetmodellerna en tydlig skjuts i bildkvalitet.