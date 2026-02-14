Yamahas exklusiva Dolby Atmos-soundbar hade en tydlig svaghet – och den fick mig att uppskatta en ofta bortglömd del av hemmabio-upplevelsen

Några av de bästa soundbar-systemen på marknaden är kompletta surroundlösningar, där Samsung, Sonos och JBL är tydliga namn i segmentet. Med dem kan man få riktigt omslutande Dolby Atmos hemma utan att förlita sig på virtuell Atmos från mindre soundbars eller behöva separata höjdkanaler – soundbaren står för ett brett frontljud, subwoofern levererar basen och bakhögtalarna fullbordar surroundkänslan.

Jag testade nyligen ett sådant system: Yamaha True X Surround 90A. Det är ett premiumsystem, med ett pris på närmare 30 000 kronor, så jag förväntade mig häpnadsväckande prestanda. Och det fick jag på flera områden, men en sak stack ut som svag: bakhögtalarna – och det ledde till diskussioner inom TechRadar-teamet om hur det ofta är de mindre delarna av ett paket som avgör helheten.

Yamahas surroundhögtalare saknar tryck

Yamaha True X Surround 90A:s bakhögtalare har bra detaljer, men något saknas. (Image credit: Future)

Yamaha True X Surround 90A levererade verkligen briljant ljud, särskilt när det gäller kraft och precision. Batmobile-scenen i The Batman var spektakulär, där Surround 90A exakt återgav det massiva mullret från Batmobilens motor. När jag tittade på The Mask märkte jag också hur systemet placerade de virvlande ljudeffekterna när Masken snurrar runt i ett rum, samtidigt som ljuden från hammare, klockor och slag fångades väl.

Men det var också The Mask som avslöjade systemets svaghet i bakhögtalarna. När Masken höll på med sina upptåg märkte jag att delar av ljudbilden – mer subtila effekter och musik – var tydligt nedtonade jämfört med Samsung HW-Q990C som jag använt när jag testade 4K-utgåvan som en del av min Blu-ray Bounty-artikelserie.

En annan överraskande brist var att Yamahas bakhögtalare saknar höjdkanal. Andra flaggskeppsmärken, som Samsung och Sonos, inkluderar höjdkanaler i sina bakhögtalare, vilket ger mer effektiva höjdeffekter i Dolby Atmos.

Bakhögtalare – de bortglömda hjältarna

Bakhögtalarna var avgörande för en livlig marknadsscen från Chungking Express (bilden). (Image credit: Criterion / Future)

Även om bakhögtalare ofta är den minsta komponenten i många surroundsystem är de avgörande – och det är en besvikelse när de inte matchar resten av systemet.

Frontkanalerna hanterar stora ljudeffekter kopplade till det som sker på skärmen samt dialog, och subwoofern står för basen. Bakhögtalarna ansvarar däremot för mer subtila effekter, dramatiska rörelser runt lyssnaren och ibland musiken beroende på hur ljudspåret är mixat – allt detta är extremt viktigt för att skapa en omslutande ljudbild.

Ett tydligt exempel märkte jag när jag testade Chungking Express som en del av Blu-ray Bounty. Filmens 5.1 DTS-HD-mix lät fantastisk genom vårt referenssystem Samsung HW-Q990C och jag noterade hur mycket en marknadsscen förlitade sig på bakhögtalarna.

Klapprande tallrikar, ringande klockor och ropande försäljare hördes från bakkanalerna, och det var just dessa ljud som fick scenen att kännas levande.

En annan scen jag ofta använder för att testa soundbars är attacken mot Dödsstjärnan i Star Wars Episode IV: A New Hope. Även där var bakhögtalarna avgörande för en balanserad, omslutande upplevelse genom att återge de jagande TIE-fighters karaktäristiska motorljud, laserskott och till och med John Williams ikoniska musik. Om dessa element försvinner i mixen får scenen inte samma nervkittlande effekt.

Bakhögtalare som lyckas

Samsung HW-Q990F (på bilden) har bland de bästa bakhögtalarna i ett soundbar-system just nu. (Image credit: Future)

Några av de bästa Dolby Atmos-soundbar-systemen kommer från märken jag redan nämnt: Samsung, Sonos och JBL. Det här är tre exempel på tillverkare vars stora flaggskeppssystem levererar på alla områden, inklusive bakkanalerna.

Samsungs flaggskepps-soundbar, senast Samsung HW-Q990F, har levererat kraftfullt och omslutande ljud i flera år och Q990F är inget undantag. Hög effekt, utmärkt kontroll och förstås detaljerade och slagkraftiga bakhögtalare. Eftersom dessa även innehåller höjdkanaler får jag verkligen en komplett surroundupplevelse, perfekt för filmer som Top Gun: Maverick med många olika ljudeffekter.

Sonos tar en annan väg med sina bakhögtalare. Eftersom högtalare kan grupperas, läggas till och tas bort efter behov finns flera alternativ, främst Sonos Era 300 och Sonos Era 100. Era 300 är den kraftfullare och mer dynamiska av de två, med uppåtriktade element. Kombinerar jag Era 300 med Sonos Arc Ultra och Sonos Sub Gen 4 får jag ett mycket kraftfullt surroundsystem där bakhögtalarna verkligen känns som en avgörande del av ljudbilden.

JBL Bar 1300MK2 är en flaggskepps-soundbar med en twist: bakhögtalarna är batteridrivna och kan förvaras på själva soundbaren för laddning. Det sparar plats utan extra krångel. De presterade också bra i mina tester och visade återigen tydlig klarhet och bra tryck utan att dominera över andra delar i ljudmixen. The Mask fungerade ännu en gång som ett utmärkt exempel på vad bakhögtalarna kunde göra.

Dyrare betyder inte automatiskt bättre

While the Yamaha Surround 90A has some big positives, rival soundbars such as the JBL Bar 1300MK2 (rear speaker pictured) delivered a fuller sound for a cheaper price (Image credit: Future)

Med ett pris på 3 499 dollar / 2 116 pund (cirka 40 000–45 000 kronor) är Yamaha Surround 90A en premium-soundbar. Flera av konkurrenterna jag nämnt är billigare: Samsung HW-Q990F (1 699 dollar / 1 499 pund) och JBL Bar 1300MK2 (1 699 dollar / 1 299 pund). Till och med ett komplett Sonos-surroundsystem med toppmodellerna är betydligt billigare i USA, runt 2 399 dollar. I Storbritannien är det dyrare, 2 499 pund, men det är ändå ett kraftfullare system än Yamaha totalt sett.

Även om Yamaha presterade mycket bra på många områden är det synd att företaget missade djupet som behövs i denna viktiga komponent. Det fick mig att uppskatta bakhögtalare mer och är en påminnelse – oavsett om man bygger ett soundbar-system eller en dedikerad hemmabio med separata komponenter – att inget element kan tas för givet.

Lägg inte alla pengar på stora fronthögtalare och tro att det är en bra investering att snåla in på bakhögtalarna om du köper separata högtalare hemma – och exakt samma råd gäller även om du arbetar på ett soundbarföretag.