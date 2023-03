Sonos Era 100 recension: stora uppgraderingar, men ett farligt pris

Mindre ljudförbättring jämfört med Sonos One än väntat

Mycket förbättrad bas jämfört med Sonos One

Sonos Era 100 är nästan den perfekta lilla och flexibla högtalaren. Den erbjuder bred spridning av ljud, Bluetooth och Wi-Fi, ett line-in-alternativ, stöd för massor av streamingtjänster, röststyrning och spelar så högt du behöver. Men den är mindre raffinerad i basen än vad som är normalt för Sonos och med ett högre pris än sin föregångare är det ett mindre självklart köp än vad Sonos One var.

Sonos Era 100: I korthet

Sonos Era 100 är i praktiken ersättningen för Sonos One – den kompakta högtalaren som vi ofta har rankat som det bästa alternativet för de flesta sedan den kom ut 2016. Det är ett stort arv att leva upp till och Era 100 gör det genom att sikta in sig på de största klagomålen från Sonos One.

Sonos Era 100 lägger till en bredare ljudbild så att en högtalare fyller ett rum bättre, den lägger till mer bas för ett större dynamiskt omfång och den lägger till Bluetooth så att du kan spela musik till den från allt trådlöst. En adapter kan till och med lägga till 3,5 mm linje- in, så att du kan ansluta till trådbundna musikkällor. Så, blev den bästa trådlösa högtalaren på marknaden bara bättre på alla sätt?

Vi menar... typ, ja. Men basen är inte en så tydlig uppgradering som vi förväntade oss och priset är högre än Sonos One. På andra sätt skjuter den närmare avancerade högtalare, och ljudkvaliteten har inte förändrats så mycket att prishöjningen känns som en naturlig förändring.

Vi tycker att Era 100 förtjänar att hålla sin plats som den trådlösa högtalare de flesta kommer att vara nöjdast med, tack vare ett utmärkt klart och detaljerat ljud överlag. Men det är inte lika enkelt som Sonos One och Sonos One SL har varit.

Era 100 är lite större än Sonos One (Image credit: Future)

Hur mycket kostar Sonos Era 100?

3,5 mm line-in/Ethernet-adapter är tillval

Släpptes den 28 mars 2023

Riktpris på 3 199 kr

Sonos Era 100 lanserades i slutet av mars 2023 och kommer med ett riktpris på 3 199 kronor, vilket är särskilt dyrare än Sonos One som den ersätter, som kostar nästan en tusenlapp mindre. Dessutom är det ytterligare lite dyrare än Sonos One SL, som du kan få för strax över 2 100 kronor

Det är tufft bara för att allt som höjer priset är svårt just nu, men också för att det plötsligt svänger in på territoriet för ännu finare högtalare, inklusive Apple HomePod 2, som har fler högtalarenheter och Dolby Atmos-stöd.

Sonos One (särskilt SL) satt bra på en nivå över sådana som Amazon Echo, men under mer seriösa högtalare. Era 100 har absolut tagit på sig en skjorta och slips för att vara med på den seriösa festen till detta pris.

Sonos Era 100: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Högtalarelement 2x tweeters, 1x midwoofer Förstärkare 3x Class D-förstärkare Mått 120 x 183 x 131 mm Uppkoppling Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in & Ethernet via adapter) Streamingstöd Sonos app, Apple AirPlay 2 Röststyrning Alexa, Sonos Voice Control Övriga funktioner Sonos multi-room control, Sonos hemmabio, stöd för stereopar

Enkel och stilren baksida (Image credit: Future)

Sonos Era 100: Funktioner

Kan lägga till 3,5 mm line-in och Ethernet med adapter

Vinklade diskanthögtalare för ultrabrett ljud

Bluetooth och Wi-Fi-ljud inbyggt

Sonos mål med Era 100 var att leverera stereoljud från en enda enhet samtidigt som man eliminerar tanken på att det finns en "sweet spot" att lyssna på den från. Man vill även lägga till mer bas. Det sistnämnda sista av dessa är något vi alltid har saknat i Sonos One. Även i akustisk musik får du inte full effekt utan fyllig bas.

Sonos Era 100 har en ny oval bashögtalare för bas och mellanregister samt två vinklade diskanthögtalare ovanför den, en vänd åt vänster och en vänd åt höger. Diskanthögtalarna har en 100-graders vinkel mellan sig och var och en har en vågledarram framför sig som sprider ljud över 180 grader per diskant. Det betyder att diskanthögtalarna har en total ljudspridning på 270 grader mellan sig, enligt Sonos.

Bluetooth-ljud är här, vilket är en ny inkludering som Sonos One saknar. Det är Bluetooth 5.0 (Sonos säger att det kommer att uppgraderas till 5.2 i framtiden, vilket kan låsa upp fler funktioner) och du kan para ihop den med vad som helst utan att behöva gå via Sonos-appen. En knapp på baksidan startar parningsläget och du är uppkopplad.

Samtidigt, dagligdags kommer du mer sannolikt att använda Sonos Wi-Fi-trick för att spela musik, och som vanligt kan du använda Sonos-appen för att spela musik från de bästa musikstreamingtjänsterna, eller använda Apples AirPlay 2 från Apple-enheter.

Precis som Sonos One är det en smart högtalare, men här finns det bara stöd för Alexa och Sonos egna röststyrningssystem (som bara styr musik, och inte skickar något till molnet). Google Assistant har tagits bort från listan (Google och Sonos bråkar för mycket om patent för att vara sams på den fronten).

USB-C-porten på baksidan kan användas för att ansluta en adapter som lägger till 3,5 mm line-in eller Ethernet-anslutning, vilket gör den ännu mer flexibel – men du måste betala extra för att lägga till den funktionen.

Betyg funktioner: 4.5/5

Snygg men anonym (Image credit: Future)

Sonos Era 100: Ljud

Basen är stark, men inte alltid perfekt kontrollerad

Kan spela fantastiskt högt samtidigt

Brett ljud är bra, men det känns inte som stereo

Ljudkvaliteten på Era 100 är imponerande, delvis för att den omedelbart är väldigt uttrycksfull. Sonos tenderar att gå hårt åt detaljer och det är inte annorlunda här. Era 100 kan plocka ut små delar av mixen och ge dem precisionen de behöver för att känna sig strukturerade och den kan öka dynamiskt när det behövs för riktigt skarpa och tydliga ljud.

Röster och diskant är särskilt väl levererade, fulla av vitalitet och realism. Men det är inget nytt. Sonos One var exakt densamma och var oöverträffad för detta till priset även sex år efter lanseringen.

Skillnaden från Sonos One på det här området är bredden – uppgradering till två diskanthögtalare vinklade från varandra har verkligen skapat en bredare ljudbild, även om Sonos One inte var direkt dålig på detta tidigare. Men när vi flyttade utanför mitten fann vi att Sonos Era 100 håller fast vid mixens kvalitet längre än i jämförelse med Sonos One.

Den mycket större uppgraderingen till det övergripande ljudet är den extra basen, som tillhandahålls av en 25 % större bashögtalare. Den gör absolut sitt jobb – det blir mycket mer duns när man lyssnar på något som elektroniska hits, och instrument som piano får mycket mer resonans för att föra dem närmare det verkliga livet.

Den nya djupare registret är dock lite slappt. Inte förödande, men på ett sätt som vi helt enkelt inte skulle förvänta oss av Sonos. Att höra basen är som att höra någon vara hårdhänt när man ställer disken – ingenting går sönder, men man önskar att de skulle vara lite känsligare med det. Den här känslan minskar vid högre volym – runt 30 % eller så är den gladare, men den finns fortfarande där.

Det är vad du får om du betalar mer för HomePod 2 eller Sonos Era 300 – samma sorts djup i bas, men ännu stramare och mer välordnad. Det faktum att ljudbilden överhuvudtaget är avlägset jämförbar med de dyrare högtalarna är naturligtvis bra för Era 100.

Medan vi jämför med HomePod 2 eftersom, som vi nämnde tidigare, de är så nära i pris, storlek och generella mål nu ska vi nämna att det andra du får från HomePod är en mer naturlig ljudbild . Sonos framstår som mer hårt arbetande och konstgjord av de två – HomePod känns mer som att den leker utomhus. Sonos förblir dock det mer flexibla alternativet för funktioner.

När det kommer till idén att få en stereokänsla från Sonos Era 100:s vinklade högtalarelement, skulle vi säga att du inte ska köpa den med såna förväntningar. Sitter man precis framför den kan man höra styrning åt sidorna i stereomusik, men den är subtil och inte riktigt värd att skriva hem om.

I slutändan tror vi att Era 100 är ett steg upp i ljud jämfört med Sonos One, men mindre än vi förväntade oss när du räknar in att basen är lite slapp. Om du redan har ett par Sonos Ones och funderar på att ersätta dem med två av dessa för att få rikare bas, så skulle vi spendera de pengarna på en Sonos Sub Mini istället.

Ändå är det en rolig högtalare som verkligen lyfter fram alla delar av spår, i en kompakt kropp. Samtidigt är den är kapabel att gå riktigt överraskande, oroväckande högt utan att falla isär.

Ljudbetyg: 4/5

Touchknappar står för styrningen (Image credit: Future)

Sonos Era 100: Design

Lite större än Sonos One

Modern, enkel design

Finns i svart eller vitt

Den två meter långa strömkabeln är en standardlängd för högtalare. Men vi önskar att något längre var standard, men det kommer förmodligen att fungera för de flesta.

Även om den är lite kraftigare än Sonos One, lyckas Era 100 fortfarande behålla en kompakt form totalt sett . Den kan placeras på en hylla utan att dominera den på något sätt. Den ovala designen följer i allra högsta grad Sonos nuvarande formspråk, med ett hårt galler runt om som är tacksamt lätt att damma av.

Ovanpå finns en uppsättning touchkontroller för att styra musik och volym., plus ett hål för mikrofonen. På baksidan finns en omkopplare för att inaktivera mikrofonen helt, plus knappen för Bluetooth-parning och USB-C-porten.

Den kommer i svart eller vit och båda är obeskrivliga på ett bra sätt. De är helt enkelt neutrala och smälter in i bakgrunden i ett rum.

Designbetyg: 4/5

En bra, men lite dyr högtalare (Image credit: Future)

Sonos Era 300: Prisvärde

Mycket tydlighet och punch för priset

Mer flexibel än många rivaler

Men totalt sett känns det högre priset inte 100 % motiverat

Även om Sonos Era 100 är bättre än sin föregångare på alla sätt, kämpar vi med det högre priset. Vi är inne i en (förlåt) era av prishöjningar, så vi försöker ta hänsyn till det. Men ändå, om du inte vill ha de smarta högtalarfunktionerna (som ärligt talat inte så heta) är Era 100 omkring 50 procent högre i pris än Sonos One SL. Vi tror inte att vi kan säga att vi ser en motsvarande mängd extra värde i det. (Vi är säker på att en Sonos Era 100 SL kommer en dag för att hjälpa till att jämna ut den prisobalansen, men den dagen är inte idag.)

Om du ser det som ett plattformsoberoende, flexibelt alternativ till HomePod 2 som är lite billigare (även om ljudet inte är lite mer begränsat) så ser det ut som bra, om inte spektakulärt, köp.

Om man ser det som den efterlängtade uppdateringen till Sonos One, som släpptes för sex år sedan, så känns den lite svagare. Ja, du betalar mer för att få mer – men i teknikvärlden är vi vana vid att betala samma sak för att få mer när tekniken fortskrider. Som vi nämnde ovan tycker vi att ljudet är en förbättring, men inte en "wow, vilken skillnad"-förbättring. Glöm inte att stödet för 3,5 mm line-in och Ethernet kräver att du får lägga ut ytterligare lite mer.

Prisvärde: 3.5/5

Ungefär samma storlek som Apples Homepod 2 (Image credit: Future)

Ska du köpa Sonos Era 100?

Swipe to scroll horizontally Funktioner Att lägga till Bluetooth och valfritt line-in-stöd till paketet gör detta superflexibelt. 4.5/5 Ljud Så tydlig och så detaljerad, med bra omfång, även om basen kan vara lite klumpig. 4/5 Design Ganska kompakt, med en stilren enkel och välgjord finish. 4/5 Prisvärde Det är ett bra köp, priset är bara lite högre än vad vi är helt nöjda med. 3.5/5

Köp den om...

Du vill ha stort ljud av hög kvalitet från en liten högtalare

Den spelar högt, har bra detaljåtergivning från lågt till högt, sprider ljudet bra, och när du ber om det kan Era 100 verkligen ösa på.

Du vill ha anslutningsflexibilitet

Sonos app med flera streamingtjänster, AirPlay 2, Bluetooth och till och med valfritt line-in-stöd – du kan få in ljud här på så många sätt.

Köp den inte om

Du förväntar dig riktigt stereoljud

Trots de vinklade diskanthögtalarna får du bara en antydan till stereo här, inte något som kan jämföras med den äkta varan.

Du är inte ett basfan

Era 100 är inte överdrivet basig på något sätt, men eftersom den är mindre balanserad än resten av ljudscenen kommer den att sticka ut för dem som är fokuserade på mer känslig lyssning.

Gallret känns igen från tidigare (Image credit: Future)

Sonos-appen har stöd för det mesta i streamingväg (Image credit: Future)

Sonos Era 100: Så testade vi

Testad med musik från Sonos-appen och över AirPlay 2 och från bärbar dator

Används hemma, i samma miljö som jämförda högtalare

Testad över en vecka, lyssnat på i cirka 10 timmar totalt

Vi hade HomePod 2, Sonos One och Sonos Era 300 i samma rum i mitt hem för testning, så vi kunde göra direkta jämförelser mellan dem.

Vi hade Sonos Era 100 i en vecka för att testa, och vi spelade in den (dvs. spelade musik på den utan att göra några bedömningar) i cirka 15 timmar innan vi satte oss ner för att lyssna på den. Vi spelade musik på den via Sonos-appen, inklusive spår från Amazon Music Unlimited och Apple Music och strömmade ljud till den från olika källor via AirPlay 2 från iPhone. För att testa Bluetooth-anslutningen parade vi den med en bärbar dator och spelade musik därifrån.