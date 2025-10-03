Många LG-TV-apparater får en gratis uppgradering – här är modellerna, inklusive OLED och QNED
Kommer till ett helt gäng modeller.
- webOS 25 kommer till LG:s OLED-TV-apparater från 2023 och 2024
- Kommer också till QNED-modeller från 2022 och 2023
- OLED-apparater verkar stå först i kön
Som vi rapporterade i början av 2025 uppgraderar LG ett urval av äldre modeller till webOS 25 under året och de uppgraderingarna rullas ut just nu, precis som utlovat.
Uppdateringarna sker dessutom ganska snabbt: TV-apparater med webOS 25 började säljas för bara sex månader sedan. Uppgraderingen kommer till alla LG-modeller från 2023 och 2024, samt OLED- och QNED 8K-modeller från 2022. Enligt FlatpanelsHD verkar OLED-modellerna stå först på tur.
Därför vill du ha webOS 25
Uppgraderingsprogrammet är globalt och firmware-versionen är antingen 33.21.85 eller 33.22.15. När uppdateringen blir tillgänglig för din TV ska den dyka upp i uppdateringsmenyn. Det kommer även att finnas en nedladdningsbar version som kan installeras via USB.
LG:s webOS 25 skiljer sig inte enormt mycket från den tidigare versionen, men det innehåller några välkomna nyheter – bland annat möjligheten att dölja förinstallerade appar från hemskärmen samt ett omdesignat nav för smarthemmet.
Dessutom introduceras praktiska förbättringar som stöd för 1440p 120Hz, vilket lär uppskattas av Nintendo Switch 2- och PC-spelare, samt ett nytt AI-ljudläge. Du kan också ladda upp egna bilder som skärmsläckare.
Enligt FlatpanelsHD inkluderar listan av modeller som får uppgraderingen (men begränsas inte till):
- LG B2, C2 och G2 4K OLED-TV
- LG B3, C3 och G3 4K OLED-TV
- LG B4, C4 och G4 OLED-TV
Modeller som inte listas ovan, inklusive QNED och StanbyME, är planerade att få uppdateringar mellan nu och början av 2026.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.