Många LG-TV-apparater får en gratis uppgradering – här är modellerna, inklusive OLED och QNED

webOS 25 kommer till LG:s OLED-TV-apparater från 2023 och 2024

Kommer också till QNED-modeller från 2022 och 2023

OLED-apparater verkar stå först i kön

Som vi rapporterade i början av 2025 uppgraderar LG ett urval av äldre modeller till webOS 25 under året och de uppgraderingarna rullas ut just nu, precis som utlovat.

Uppdateringarna sker dessutom ganska snabbt: TV-apparater med webOS 25 började säljas för bara sex månader sedan. Uppgraderingen kommer till alla LG-modeller från 2023 och 2024, samt OLED- och QNED 8K-modeller från 2022. Enligt FlatpanelsHD verkar OLED-modellerna stå först på tur.

Uppgraderingarna kommer att hålla äldre LG-TV-apparater som G4 (på bilden) aktuella. (Image credit: Future)

Därför vill du ha webOS 25

Uppgraderingsprogrammet är globalt och firmware-versionen är antingen 33.21.85 eller 33.22.15. När uppdateringen blir tillgänglig för din TV ska den dyka upp i uppdateringsmenyn. Det kommer även att finnas en nedladdningsbar version som kan installeras via USB.

LG:s webOS 25 skiljer sig inte enormt mycket från den tidigare versionen, men det innehåller några välkomna nyheter – bland annat möjligheten att dölja förinstallerade appar från hemskärmen samt ett omdesignat nav för smarthemmet.

Dessutom introduceras praktiska förbättringar som stöd för 1440p 120Hz, vilket lär uppskattas av Nintendo Switch 2- och PC-spelare, samt ett nytt AI-ljudläge. Du kan också ladda upp egna bilder som skärmsläckare.

Enligt FlatpanelsHD inkluderar listan av modeller som får uppgraderingen (men begränsas inte till):

LG B2, C2 och G2 4K OLED-TV

LG B3, C3 och G3 4K OLED-TV

LG B4, C4 och G4 OLED-TV

Modeller som inte listas ovan, inklusive QNED och StanbyME, är planerade att få uppdateringar mellan nu och början av 2026.

