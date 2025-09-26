LG:s nya "Easy TV" för äldre verkar erkänna vad vi alla känner: Smart TV-apparater har blivit för krångliga

LG:s nya TV har ett förenklat användargränssnitt

LG Buddy ger hjälp från vänner och familj

Fjärrkontrollen har större text och kan fungera som nödlarm

LG har lanserat en helt ny TV som riktar sig till en mycket specifik målgrupp: äldre. Den nya Easy TV släpps först i Korea, men LG planerar att ta den till andra länder med "snabbt åldrande demografier, inklusive USA och Japan."

Det skämtas ofta på nätet om att besöka äldre släktingar och behöva fixa deras smart-tv-apparater, men som med många skämt finns en viss gnutta sanning: mjukvaran i smart-tv-apparater är ofta långt ifrån enkel. Som många med äldre anhöriga har vi svurit över krångliga menyer, kontroller och inställningar även på de bästa tv-apparaterna, så vi välkomnar verkligen det LG gör här.

Och låt oss vara ärliga – smart-tv-apparater kan vara väl krångliga även om man inte är särskilt gammal. Vi tillhör kanske inte målgruppen ännu, men ändå fick vi kalla in en 12-åring häromdagen för att hitta den gömda menyn som låter oss koppla in AirPods till en Samsung-tv.

Det här är den nya fjärrkontrollen – förbättrad på vissa sätt, men det är förmodligen fortfarande för många knappar. (Image credit: LG)

LG Easy TV: viktiga funktioner för äldre tittare

Easy TV levereras med en anpassad version av webOS-systemet med enklare navigering och större text, och via Live Alert röstkommandon kan man ställa in påminnelser för saker som att ta sin dagliga medicin. Det finns en ny fjärrkontroll med starkare bakgrundsbelysning och större knappar, inklusive en stor hjälpknapp.

Den knappen startar LG Buddy, som gör det möjligt för vänner, anhöriga eller vårdpersonal att fjärrstyra tv:n för att justera inställningar, byta ingångar eller schemalägga program. Den möjliggör även röst- och videosamtal – det sistnämnda via tv:ns inbyggda kamera – samt delning av foton och YouTube-klipp.

Hjälpknappen kan också användas i nödsituationer när personen inte kan ringa ett samtal, till exempel vid fallolyckor: att trycka på hjälpknappen tre gånger eller hålla ner den skickar en varning till en förvald kontakt. LG planerar enligt uppgift att lägga till denna funktion till fler modeller än bara Easy TV.

När det gäller fjärrkontrollen hade vi gärna sett en ännu enklare variant – något i stil med Apple TV 4K eller Fire TV:s nuvarande fjärrkontroller, fast större – men jämfört med andra LG-fjärrkontroller är det definitivt ett stort steg framåt.

Det är lätt att skämta om anhöriga och deras för höga volym på tv:n med rörelseutjämning på max, men dagens teknik kan faktiskt göra stor skillnad: dialogförbättring gör program lättare att höra, visuella justeringar gör filmer och serier lättare att se, och röstassistenter kan göra enheterna mycket enklare att kontrollera.

Och utan att bli för dyster är det faktiskt det bästa scenariot för oss alla: att vi lever länge nog för att själva dra nytta av dessa tillgänglighetsfunktioner. Så vi hoppas att fler företag gör som LG – eller kanske att ett förenklat gränssnitt kan bli ett alternativ på varje tv framöver.