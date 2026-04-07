LG G6 fick en bildjustering innan lanseringen, så jag testade den sida vid sida med G5 igen

LG G5 var en av de bästa TV-modellerna från 2025 och levererade enastående bildkvalitet och prestanda som satte ribban högt för de bästa OLED-TV-apparaterna som skulle följa. G5 var en utmärkt flaggskepps-OLED, vilket innebär att dess efterföljare, LG G6, behöver bevisa sig mot sin föregångare.

Jag har faktiskt redan jämfört LG G6 sida vid sida med LG G5 en gång och blev imponerad av resultaten från G6. Den visade sig ha mer naturliga färger, mer exakt kontrast med djupare svärta och vara bättre i ljusa rum tack vare överlägsen hantering av reflektioner. Den visade också imponerande ljusstyrkeökningar, särskilt i helskärmsläge.

Sedan dess har LG dock släppt en ny firmwareuppdatering för G6, som enligt företaget gör justeringar i ljusstyrkan. Färgmättnaden hade redan justerats i G6:s Filmmaker Mode (jämfört med G5:s) efter feedback. Nu verkar det som att G6 dessutom fått sin övergripande ljusstyrka justerad på nytt. Jag installerade därför uppdateringen för att se vad den förändrade och utvärderade G5 och G6 sida vid sida igen.

Makala inaendelea hapa chini

Jag har inte skrivit om svärtnivåer, skuggdetaljer eller ljudjämförelser här – jag tog upp dem i min ursprungliga artikel, men de förblev i princip oförändrade. För mina tankar kring dessa kan du läsa min ursprungliga artikel här.

Låt oss i stället titta på vad som är nytt i den här uppdateringen.

Vissa högdagrar på G5 (till vänster) ser särskilt ljusa ut, medan de framstår som mer nedtonade på G6 (till höger). (Image credit: Future)

I stället för att gå in på alltför mycket detaljer om vad firmwareuppdateringen förändrar ger jag en kort sammanfattning här. Först och främst märkte jag att den upplevda ljusstyrkan hade minskat i G6.

Färgerna var redan mer naturliga på G6, men nu har även ljusstyrkan i dessa färger tonats ner för att ge ett ännu mer balanserat utseende. I vissa scener hade dock G6:s färger mer djup och rikedom. Jag går in mer på hur färgerna såg ut på G6 strax.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Några av de största förändringarna syntes i mina objektiva mätningar. Även om det fanns små ökningar i ljusstyrka i SDR kom den största förändringen i HDR Filmmaker Mode. Jag hade tidigare mätt HDR-ljusstyrkan i ett 2 % fönster till 3 326 nits före uppdateringen. Efter uppdateringen hade detta sjunkit till 2 504 nits. Även om det kan verka märkligt ligger det i linje med den ljusstyrkebegränsning jag hade förväntat mig, för att förbättra tonal noggrannhet över hela intervallet.

Dessa EOTF-grafer visar att LG G6 (till höger) är mer exakt vid låg ljusstyrka och ligger närmare den gula linjen, men vid högre ljusstyrka verkar den vara något mörkare än den kanske borde vara jämfört med LG G5 (till vänster). (Image credit: Future)

EOTF-graferna ovan mättes med ett mål på 1 000 nits. De visar hur exakt en TV återger HDR-nivåer. Ju närmare en TV följer den gula referenslinjen, desto bättre.

Intressant nog var G6 mer exakt vid låg ljusstyrka och mörkare områden (vilket stämmer överens med mina tester av mörka scener), medan G5 var något mer exakt i högdagrar och ljusare partier. Det kändes faktiskt annorlunda i verklig användning med HDR- och Dolby Vision-innehåll, där det upplevdes som att G6:s bild var bättre balanserad totalt sett, men resultaten var ändå intressanta.

För att förtydliga: varken G5 eller G6 har kalibrerats. När jag gör mätningar använder jag standardinställningarna direkt ur kartong, eftersom det är så den absoluta majoriteten av användare hemma faktiskt kommer att använda sin TV.

Ljusstyrka

Himlen i denna begravningsscen från The Batman ser mer korrekt ut på G6 (till höger) än på G5, där den enligt mig är på gränsen till för ljus. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Förutom förändringarna i de små HDR-fönstren för maximal ljusstyrka som jag nämnde ovan låg de uppmätta ljusstyrkevärdena för G6 nära vad de var före uppdateringen, med mindre än 50 nits skillnad i de flesta fönsterstorlekar och bara 10 nits i helskärm. De verkliga skillnaderna syntes i verkliga filmscener.

Den upplevda ljusstyrkan på G6 har enligt min mening tonats ner i vissa scener. Under begravningsscenen i The Batman, när kameran klipper till en bild uppifrån, såg den gråvita himlen ljusare ut i Dolby Vision Filmmaker Mode på G5 än på G6. Båda såg bra ut, men G6 kändes mer trogen själva filmen.

När jag använde samma snöscener från Spears & Munsil-materialet som jag använde vid mitt förra test såg vissa vita toner lite väl kraftiga ut på G5. G6 hade däremot en mer jämn vit ton över hela skärmen och såg faktiskt ljusare ut totalt sett, förmodligen tack vare den högre ljusstyrkan i helskärm som den nya panelen erbjuder.

Färger

Samtidigt som LG G6 (till höger) får Mias gula klänning att se livfullare ut återger den också mer autentiska och detaljerade färger i buskarna i bakgrunden i La La Land. (Image credit: Future)

Jag bestämde mig för att använda La La Land för färganalysen den här gången, inte bara eftersom den har några riktigt slående färger i vissa scener, utan också eftersom den bara stöder HDR10 och inte Dolby Vision, vilket innebär att TV:ns egen tonmappning spelar en större roll.

Under dagsscenen var det intressant att se att även om Mias gula klänning såg djärvare och mer färgrik ut på G6, hade det gröna i buskarna i bakgrunden tonats ner och såg mer naturligt ut, medan de på G5 såg lite för mättade ut i jämförelse. Mias klänning på G5 såg dessutom blekare ut.

Enligt LG beror en del av skillnaden i färger mellan G5 och G6 på att färgluminansen (deras ljusstyrka) i HDR Filmmaker Mode har tonats ner på G6 efter feedback om att G5:s färger såg för ljusa ut.

En senare scen där Sebastian går ut på piren i solnedgången visar detta tydligt. Den orange, rosa och lila himlen har starkare färger på G5, men jag tycker att de ser mer autentiska ut på G6.

G6 (till höger) har nedtonad färgluminans jämfört med G5 i himlen från La La Land, en avsiktlig förändring som LG säger att man gjort i HDR Filmmaker Mode. (Image credit: Lionsgate / Future)

När jag bytte till ännu en Dolby Vision-film, The Sound of Music, gällde samma sak. Det gröna gräset och den blå himlen i scenerna i bergen visar tydligt att G6 upplevs ha bättre färgprecision. G6 är bättre på att skilja ut individuella nyanser i gräset, medan de på G5 är mindre differentierade och ser något översaturerade ut jämfört med G6.

Det är faktiskt imponerande att se hur G6 levererar rikare färger med större djup för starka färger som rött, orange och gult, samtidigt som den ser mer exakt ut i gröna och blå toner. Det kan låta som att G5 har dålig färgåtergivning när jag beskriver det så här, men det har den absolut inte. Den är i själva verket utmärkt, men G6 lyckas träffa detaljerna ännu bättre.