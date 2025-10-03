HDR10+ vs Dolby Vision: vilket HDR-format är bäst?

Alla som letar efter de bästa TV-apparaterna i år har med stor sannolikhet stött på termerna HDR10+ och Dolby Vision. Båda är high dynamic range (HDR)-format som utlovar otroligt realistiska bilder oavsett om du tittar på film, TV-serier eller spelar spel.

High Dynamic Range har revolutionerat sättet vi upplever innehåll på, med mer levande färger, djupare kontraster och ljusstarkare högdagrar på våra skärmar.

Bland de HDR-format som finns tillgängliga sticker HDR10+ och Dolby Vision ut som de två ledande alternativen, där båda lovar att ge den ultimata visuella upplevelsen på din nya TV.

Men dessa format är inte identiska, och att förstå deras skillnader är avgörande för alla som vill fatta ett genomtänkt beslut inför nästa köp av TV, streamingtjänst eller 4K Blu-ray.

Från hur de hanterar ljusstyrka och färgdjup till vilket innehåll och vilka enheter de stöder – HDR10+ och Dolby Vision har unika styrkor och begränsningar som kan påverka din tittarupplevelse i hög grad.

I dag går vi på djupet med dessa konkurrerande format, jämför deras teknik, kompatibilitet, innehållsutbud och prestanda i praktiken – för att hjälpa dig göra det smartaste valet inför ditt TV-köp.

(Image credit: Kenwood)

HDR10+ vs Dolby Vision: vad är HDR-formaten?

För att börja från grunden är HDR10+ ett avancerat high dynamic range-format utvecklat av ett Samsung-lett konsortium, som bygger vidare på den grundläggande HDR10-standarden.

HDR10+ introducerar dynamisk metadata, vilket gör att ljusstyrka och kontrast kan optimeras scen för scen och bildruta för bildruta. Detta säkerställer att mörka scener behåller detaljer utan att se urvattnade ut (och vice versa).

En fördel med HDR10+ är att det är en öppen standard utan licensavgifter, vilket gör det attraktivt för tillverkare som vill erbjuda premium-HDR-upplevelser utan att öka kostnaderna.

Dolby Vision är däremot ett proprietärt HDR-format utvecklat av Dolby Laboratories. Det är känt för sina avancerade funktioner och stöder ett högre färgdjup – upp till 12-bitars färg jämfört med HDR10+:s 10-bitarsstandard.

Precis som HDR10+ använder Dolby Vision dynamisk metadata, men har dessutom avancerade tonmappningsalgoritmer, vilket gör att det fungerar optimalt på en mängd olika skärmtekniker – från enklare LED-TV-apparater och projektorer till de bästa OLED-modellerna.

En viktig skillnad mellan formaten är deras licensieringsmodell. HDR10+ är licensfritt, vilket har lett till brett stöd bland tillverkare som Samsung, Panasonic, Hisense och TCL. Dolby Vision kräver däremot licensavgifter, vilket kan öka priset på enheterna men samtidigt säkerställer strikta kvalitetsstandarder.

Detta har lett till en uppdelning där Dolby Vision ofta förknippas med premiumprodukter inom hemmaunderhållning, inklusive TV-apparater från LG, Sony och Vizio, samt Apple-enheter.

(Image credit: Samsung)

HDR10+ vs Dolby Vision: tekniska funktioner

När det gäller ljusstyrka och kontrast har Dolby Vision ett tydligt teoretiskt övertag, med stöd för toppnivåer på upp till 10 000 nits. Inga konsument-TV-apparater når i dagsläget den nivån (även om två nya modeller från Hisense som visades på CES 2025 har en specificerad topp på 10 000 nits), men Dolby Visions kapacitet gör formatet framtidssäkrat för kommande skärmteknik.

HDR10+ implementeras i regel med en praktisk ljusstyrkegräns närmare 4 000 nits, vilket motsvarar de bästa nuvarande toppmodellerna. Skillnaden är kanske inte märkbar på mellanklass-TV-apparater, men på premiumskärmar som kan pressa ljusstyrkan till max kan Dolby Visions förmåga att hantera extrema högdagrar i teorin ge en mer kraftfull tittarupplevelse.

När det gäller färgdjup leder Dolby Vision återigen, med stöd för 12-bitars färg, vilket ger en enormt utökad färgpalett och mjukare övergångar mellan nyanser. HDR10+, precis som HDR10, stöder 10-bitars färg, vilket är standard för det mesta innehåll i dag och motsvarar kapaciteten hos konsumentskärmar.

Båda formaten använder dynamisk metadata, vilket är en stor fördel jämfört med den statiska metadata som används i standard-HDR10. Detta gör det möjligt att optimera ljusstyrka och kontrast för varje scen eller bildruta.

Även om både HDR10+ och Dolby Vision använder denna funktion, anses Dolby Visions tonmappningsalgoritmer ofta vara mer avancerade och leverera bättre resultat på ett bredare spann av skärmtekniker – från enklare LED-TV-apparater med begränsad ljusstyrka till flaggskeppsmodeller med OLED.

Slutligen är bakåtkompatibilitet en annan viktig faktor. Båda formaten bygger på HDR10-standarden, vilket säkerställer att innehåll som mastrats i HDR10+ eller Dolby Vision fortfarande kan visas i HDR10 på enheter som inte stöder de avancerade formaten. Däremot går fördelarna med dynamisk metadata förlorade, vilket kan påverka tittarupplevelsen.

(Image credit: LG)

HDR10+ vs Dolby Vision: vilket innehåll finns tillgängligt?

Tillgången på innehåll är en avgörande faktor när man väljer mellan HDR10+ och Dolby Vision – särskilt eftersom streamingplattformar dominerar sättet vi konsumerar HDR-material på.

Här leder Dolby Vision, som stöds brett av stora streamingtjänster som Netflix, Disney+, Apple TV+ och HBO Max, vilket innebär ett enormt bibliotek av filmer, serier och dokumentärer. HDR10+ har visserligen vunnit mark, men stöds främst av Prime Video, Paramount+, Hulu och Apple TV+ med ett mer begränsat urval. På CES 2025 tillkännagavs dessutom att HDR10+ kommer till Disney+, även om någon exakt tidsplan inte nämndes.

När det gäller fysiska medier är 4K Ultra HD Blu-ray i regel mer Dolby Vision-vänligt, tack vare tidigt stöd och partnerskap med stora filmbolag. Många skivor innehåller både HDR10 och Dolby Vision för bredare kompatibilitet, medan HDR10+-stödet är mindre vanligt men växer successivt.

Dolby Visions dual-layer-teknik, som inkluderar HDR10-fallback, gör det särskilt flexibelt för samlare av fysiska medier som använder en mix av äldre och nyare enheter.

Gaming är ett växande område för HDR-innehåll, och här har Dolby Vision tagit stora steg framåt med stöd på Xbox Series X och Series S, vilket förbättrar grafiken i kompatibla spel. PlayStation 5 stöder däremot endast HDR10, och HDR10+-stöd i spel är fortfarande begränsat till vissa PC-konfigurationer och titlar.

(Image credit: Apple)

HDR10+ vs Dolby Vision: prestanda, licenser och framtidssäkring

När det gäller faktisk prestanda levererar både HDR10+ och Dolby Vision utmärkta HDR-upplevelser, men skillnaderna blir tydligare beroende på vilken TV och vilket innehåll som används.

Dolby Vision tenderar att briljera i scenarier där exakt ljusstyrning och färgnoggrannhet är avgörande, tack vare sitt 12-bitars färgdjup och sina avancerade tonmappningsalgoritmer. HDR10+ är kanske något mindre förfinat, men levererar ändå imponerande resultat – särskilt på mellanklass- och premium-TV-apparater som kan dra full nytta av dess dynamiska metadata.

När det gäller licenser och kostnader har HDR10+ en tydlig fördel. Eftersom det är licensfritt är det billigare för tillverkare att implementera, vilket möjliggör mer prisvärda TV-apparater och enheter utan att man förlorar den grundläggande HDR-prestandan.

Dolby Vision kräver däremot licensavgifter, vilket kan bidra till högre priser på kompatibla produkter. Även om denna kostnad ofta överförs på konsumenterna, innebär de strikta kvalitetsstandarder som Dolby Vision upprätthåller en konsekvent och premiumupplevelse på certifierade enheter – något som gör det till en värdefull investering för hemmabioentusiaster.

Ser vi framåt är framtidssäkring en viktig aspekt, och båda formaten utvecklas för att möta kraven från kommande teknologier. Dolby Visions teoretiska stöd för 10 000 nits ljusstyrka och 12-bitars färg säkerställer kompatibilitet med framtida framsteg, såsom 8K-TV och nästa generations paneler. HDR10+ gynnas av sin öppna standard, vilket uppmuntrar till bredare spridning och innovation.

Det är dock värt att notera att mycket innehåll i dag mastras inom intervallet 1 000–4 000 nits, vilket minskar den teoretiska fördelen med Dolby Visions toppnivå på 10 000 nits. För många konsumenter är de praktiska skillnaderna mellan formaten därför små i nuläget, på grund av hur innehållet produceras.

(Image credit: Roku)

HDR10+ vs Dolby Vision: vilket är bäst för din TV?

Att välja mellan HDR10+ och Dolby Vision beror i slutändan på dina behov, dina enheter och dina tittarvanor.

För hemmabioentusiaster med high-end-TV-apparater och tillgång till plattformar som Netflix eller Disney+ är Dolby Vision den tydliga vinnaren. Formatet erbjuder överlägset färgdjup, bättre kontroll över ljusstyrka och ett bredare utbud av innehåll. Den premiumupplevelse det ger gör det idealiskt för cineaster som vill ha bästa möjliga bild.

HDR10+, å andra sidan, är ett fantastiskt alternativ för alla som söker en prisvärd men ändå imponerande HDR-upplevelse. Det stöds brett av märken som Samsung och Panasonic, men finns även hos budgetvänliga tillverkare som Hisense, TCL och Amazon.