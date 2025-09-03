Fyra OLED TV-modeller ställs mot varandra – så tyckte vardagstittare jämfört med TV-experter

År 2025 ser ut att bli ett starkt år för OLED-TV, med nya modeller från LG, Samsung, Sony och Panasonic som alla levererar imponerande prestanda.

Vi samlade fyra av de bästa OLED-TV-apparaterna 2025 – LG G5, Samsung S95F, Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B – för att genomföra ett blindtest. Den här gången valde vi dock en publik utan TV-expertis.

Bara några veckor innan vi publicerade våra resultat höll Value Electronics – en AV-återförsäljare baserad i New York – sin årliga OLED-duell med exakt samma modeller, men där panelen bestod av TV-experter. Resultaten från de två testerna skiljde sig markant, vilket vi kommer att gå igenom här nedanför!

Upplägget

TechRadars OLED TV upplägg för blindtestet.

Innan vi tittar på resultaten är det viktigt att förklara skillnaderna mellan de två testerna.

För TechRadars OLED-duell jämfördes TV-apparaterna i sina standardinställningar, precis som om du köpt dem i butik. Endast automatisk ljusstyrkeoptimering stängdes av. Panelen bedömde fem kategorier: mörka filmer, färg, action, uppskalning och sport/rörelser. TV-apparaterna sattes i Cinema/Movie-läge för alla tester utom sport, där Standard-läget användes. Deltagarna röstade sedan på sin favorit i varje kategori.

I Value Electronics test kalibrerades varje TV professionellt för att ge en optimerad bild. Här användes både ”real world”-material och testmönster, och två professionella referensmonitorer (Sony BVM-HX3110) fanns med för jämförelse. Kategorierna var uppdelade i SDR och HDR, med bedömning av kontrast/gråskala för SDR, dynamiskt omfång/EOTF-precision för HDR, färg, bildbehandling samt prestanda i ljusa rum. Varje domare gav poäng mellan ett och fem, och snittet användes för slutresultatet.

Sammanfattningsvis: TechRadars test handlade om vad vardagstittare upplevde som mest tilltalande, medan Value Electronics fokuserade på experternas bedömning av bildprecision mot en professionell referensskärm.

Resultaten

Här nedanför ser du resultaten, med TechRadars betygsättning högst upp, följt av VE's SDR-resultat och slutligen HDR-resultat:

Swipe to scroll horizontally TechRadars 2025 OLED TV - betygsättning TV Mörka filmer Färg Action Uppskalning Sport Totalt Samsung S95F 9 6 7 0 2 24 LG G5 1 5 2 12 4 24 Sony Bravia 8 II 0 0 0 0 2 2 Panasonic Z95B 2 1 3 0 4 10

Swipe to scroll horizontally Value Electronics 2025 TV - SDR-betygsättning TV Kontrast/gråskala Färg Bildbehandling Ljusa rum Totalt LG G5 3.69 3.84 3.31 4.06 3.68 Samsung S95F 4.38 3.88 3.66 4.19 4.00 Sony Bravia 8 II 4.41 3.84 4.22 4.19 4.16 Panasonic Z95B 3.84 3.97 3.78 4.25 3.92

Swipe to scroll horizontally Value Electronics 2025 TV - HDR-betygsättning TV Dynamiskt omfång/EOTF-precision Färg Bildbehandling Ljusa rum Totalt LG G5 3.41 2.84 3.34 3.94 3.30 Samsung S95F 3.88 4.13 3.72 4.38 3.97 Sony Bravia 8 II 3.94 4.03 3.53 4.19 3.88 Panasonic Z95B 4.03 4.00 3.97 3.88 3.98

För TechRadar-panelen blev de delade vinnarna Samsung S95F och LG G5, där G5 fick ett starkt lyft i poäng genom sin dominans i kategorin uppskalning, där den fick alla 12 röster. Trea totalt blev Panasonic Z95B och på sista plats hamnade Sony Bravia 8 II.

I VE:s betygsättning blev däremot Sony Bravia 8 II den totala vinnaren. Den tog hem tre vinster i SDR och även om den inte vann någon HDR-kategori fick den höga poäng i dessa. När poängen summerades hamnade Samsung S95F på andraplats, Panasonic Z95B (den totala vinnaren i HDR-kategorierna) på tredje och LG G5 på sista plats med god marginal. Här är en länk till en PDF-version av VE:s resultat.

Skillnader i åsikter

I TechRadars betygsättning hade Sony Bravia 8 II (mitten till höger) det kämpigt, men i VE-betygsättningen var det den totala vinnaren.

Den mest uppenbara skillnaden mellan de två duellerna är att Sony Bravia 8 II kom sist i vår, medan den kom först i VE:s test. Bravia 8 II fick höga poäng för sin noggrannhet i alla kategorier i expertduellen, men i vårt direkt-ur-förpackning-test hade Bravia 8 II en märkbart svagare och därmed mer ”platt” bild jämfört med sina mycket ljusare konkurrenter.

I vårt test av Bravia 8 II fann vi att dess HDR-toppljusstyrka var märkbart lägre än hos LG G5 och S95F, där Bravia 8 II nådde 1 439 nits jämfört med G5:s 2 268 nits och S95F:s 2 132 nits (mätningarna gjorda i respektive TV:s mest exakta bildläge). Denna ljusstyrkeförlust påverkade sannolikt dess chanser i alla våra tester.

Den andra stora skillnaden mellan de två duellerna är G5:s placering. I vårt test blev den en delad vinnare, medan den i VE:s duell hamnade sist. Vi har nämnt hur G5 fick ett riktigt lyft av uppskalningstestet, men även utan detta fick G5 toppbetyg i alla andra kategorier, särskilt i färg och sport, där den fick 5 respektive 4. I VE:s duell vann den inte i någon kategori, även om den presterade bra i ljusa rum och SDR-färg. Än en gång, kan detta ha berott på G5:s höga ljusstyrka som gav den den där ögonfallande fördelen?

Likheterna

Samsung S95F fick höga betyg i flera tester, av båda paneler.

Trots stora skillnader i placeringen av TV-apparaterna i de två duellerna fanns det också vissa likheter. Samsung S95F presterade bäst i tre av våra fem testkategorier (färg, mörka filmer och action) och var den starkaste TV:n totalt sett. Även om S95F inte vann totalt i SDR eller HDR i VE:s duell fick den höga poäng i både SDR- och HDR-färg. Så det verkar som både experter och vanliga tittare är överens om att S95F har den bästa färgåtergivningen.

S95F presterade också bra i VE:s duell för HDR i ljusa rum – föga förvånande med tanke på dess effektiva Glare Free-skärm. Även om detta inte var en officiell kategori för oss tittade vi på The Batman, vår mörkrumsreferens, i både ett fullt upplyst rum och i dämpade ljusförhållanden, och det var uppenbart för vår panel att S95F var bäst här av de fyra TV-apparaterna.

Panasonic Z95B fick inte många förstaplatsröster i våra tester, men den fick beröm under mörka scener och komplimanger för sin noggrannhet. I VE:s duell vann Z95B i HDR EOTF, vilket i princip är ljusstyrke-noggrannhet. Noggrann EOTF-spårning på en TV hjälper till att avslöja skuggdetaljer i en kontrastfylld film som The Batman och det verkar som vår panel också uppskattade Z95B:s precision.

Slutsatser

Jämförelserna gav en del intressanta insikter.

Även om VE:s och andra expertdueller är avgörande för att avgöra vilka TV-apparater som bäst uppfyller branschstandarder och kan visa vad en TV verkligen är kapabel till när den är professionellt kalibrerad, ville vi erbjuda ett alternativt perspektiv. Inte alla TV-ägare kommer att kalibrera sin TV, vissa vill helt enkelt ha en koppla-in-och-börja-titta-upplevelse. Vår duell var utformad med den sistnämnda publiken i åtanke.

Det är värt att notera att även om resultaten från de två duellerna skiljer sig mycket, har 2025 producerat några fantastiska TV-apparater och var och en av dessa OLED-modeller har sina styrkor. Om du är osäker på vilken du ska köpa, ta del av alla åsikter och resurser som finns tillgängliga, och om du har möjlighet, gå och titta på dem i butik själv!