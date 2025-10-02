Denna funktion i Dolby Vision 2 kommer att förändra hur vi ser på TV – så här fungerar det

Dolby tajmade sin lansering av Dolby Vision 2 – en omfattande uppdatering av det befintliga Dolby Vision HDR-formatet – till IFA 2025 i Berlin. Där visade företaget inte bara upp nyheten, utan demonstrerade också viktiga delar av tekniken på plats.

Förbättringarna i Dolby Vision 2 ska förhindra att HDR-bilder ser för mörka ut – en vanlig kritik mot formatet – och dessutom förbättra TV-apparaters ljussensorer så att bilden ser bra ut i alla typer av ljusförhållanden. Detta bygger vidare på funktionen Dolby Vision IQ, men i en mer avancerad form.

Dolby Vision 2 kommer i två versioner: en grundläggande variant och en Max-version som är avsedd för mer avancerade TV-apparater. Max-versionen inkluderar dessutom funktionen Authentic Motion, som enligt Dolby är ett ”kreatörsdrivet verktyg för rörelsekontroll som får scener att kännas mer autentiskt filmiska utan oönskade ryckigheter, på en scen-för-scen-nivå”.

Vår kollega Matt Bolton fick se en demo av Authentic Motion på IFA. Även om vi inte var på plats, är detta den funktion i Dolby Vision 2 som väcker störst intresse – framför allt eftersom den kan lösa ett seglivat problem vi ofta ser även på de bästa TV-apparaterna: rörelseartefakter.

TrueCut Motion i ny tappning?

Avatar: The Way of Water visades i en motion-graded hög bildfrekvens-version på utvalda biografer under sin premiär 2022. (Image credit: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Grundidén bakom Authentic Motion är inte helt ny – företaget Pixelworks har i flera år visat upp en liknande teknik kallad TrueCut Motion på mässor som CES.

TrueCut Motion är ett verktyg som regissörer och filmfotografer kan använda för att variera bildfrekvensen scen för scen i sina produktioner. Det är i stort sett vad Authentic Motion också gör, men med en skillnad: TrueCut Motion använder riktiga extrabilder, medan Authentic Motion bygger på avancerad rörelseprocessning.

TrueCut Motion har redan använts i flera storfilmer, bland annat Avatar: The Way of Water och senast The Wild Robot, där båda visades i utvalda biografer i en ”motion graded”-version med hög bildfrekvens.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Fördelen med att variera en films bildfrekvens är att det kan minska judder – alltså hackiga rörelser och suddiga effekter i intensiva actionscener eller vid långa kamerapanoreringar. Detta är inte lika påtagligt i vanliga biografer, där projektorerna har relativt låg ljusstyrka, men det blir ett problem i IMAX och Dolby Cinema, där kraftfulla laserprojektorer framhäver rörelseartefakter just eftersom bilden är så mycket ljusare.

Judder är också ett växande problem i hemmet på de bästa mini-LED-TV-apparaterna och de senaste OLED-modellerna, som blivit betydligt ljusstarkare de senaste åren.

Alla TV-apparater erbjuder någon form av rörelsebehandling, ofta med justerbara nivåer för att minska judder. Men det leder ofta till den så kallade ”såpoperaeffekten”, där filmer inspelade i 24 fps plötsligt ser artificiellt snabba ut. Vissa tittare gillar det, men många filmskapare – som Martin Scorsese, en tidig förespråkare för Filmmaker Mode – avskyr det eftersom det förstör den ursprungliga filmiska känslan.

Pixelworks långsiktiga plan var att ta TrueCut Motion till TV-apparater, så att vi kan se filmer hemma med samma rörelsehantering som på bio. På CES fick vi se jämförelser där TrueCut Motion-justerade klipp från filmer som The Hobbit och Avatar: The Way of Water visades på modifierade TV-apparater. Resultaten var imponerande: snabba rörelser gick från att se suddiga ut till att bli helt skarpa, och utan någon såpoperaeffekt.

Authentic Motion

The Wild Robot är den senaste filmen som fått en biopremiär i en TrueCut Motion-justerad version. (Image credit: Universal Pictures)

Det var ett tag sedan vi hörde något från Pixelworks och deras TrueCut Motion-teknik, men Dolby satsar nu på en liknande lösning för att minska judder via Dolby Vision 2 Max med Authentic Motion.

Funktionen ger filmskaparna kontroll över TV:ns rörelseprocessning, vilket gör att de kan öka, minska eller stänga av den helt – scen för scen – med 10 olika styrkenivåer. Det innebär att judder kan reduceras i scener där det annars skulle märkas, medan funktionen kan stängas av helt i andra scener.

Med tanke på Dolbys starka inflytande både inom professionell produktion och konsumentelektronik finns det goda chanser att vi snart får se filmer med variabel rörelsehantering hemma i vardagsrummet – helt utan judder.

Hittills är det bara Hisense som har tillkännagett ett samarbete med Dolby för att ta Dolby Vision 2 till nya TV-apparater, vilka vi bör få se redan 2026. Vi har kontaktat andra TV-tillverkare om deras planer för Dolby Vision 2, men hittills har vi bara fått svaret att de ”utvärderar möjligheten”.

(Samsung, som konsekvent stöttat HDR10+ och aldrig licensierat Dolby Vision för sina TV-apparater, kan eventuellt komma att tänka om framöver, om de nya funktionerna i Dolby Vision 2 Max visar sig vara lockande nog.)

Baserat på rapporter från våra kollegor som fått möjligheten att se demonstrationer av variabelt motion-graded material – och till och med hela filmer – kan vi säga att tekniken fungerar. Teamet fick exempelvis se TrueCut Motion-versionen av Avatar: The Way of Water på bio och en TrueCut Motion-remaster av originalfilmen Avatar i ett Apple Vision Pro-headset som Pixelworks lånade ut. Det är riktigt trevligt att se att den här typen av teknik nu är på väg till hemmen.

De senaste TV-apparaterna har gjort enorma framsteg när det gäller ljusstyrka, lokal dimning och färgåtergivning – och nu är rörelsehantering nästa stora steg för bildkvalitet.