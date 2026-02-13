Årets TV-apparater är snart här, så det är perfekt tid att köpa en modell från 2025 — här är mina fyra toppval som TV-expert

De bästa TV-apparaterna har vanligtvis en livslängd på 1–2 år innan de ersätts av sina efterföljare. De flesta stora TV-tillverkare släpper en ny modell varje år, ofta ungefär vid samma tidpunkt.

LG och Samsung är först ut i mars och april, följt av TCL och Hisense i juni/juli, medan Panasonic och Philips vanligtvis kommer senare på året, runt augusti/september. Sony brukade lansera i juli, men har sedan dess återgått till ett tvåårigt lanseringsschema för de flesta av sina flaggskeppsmodeller.

Men vad betyder det för äldre modeller? Jo, det betyder oftast att du kan räkna med stora rabatter! Företagen vill rensa lagren på äldre modeller innan de nya apparaterna anländer, vilket innebär att du ofta kan få en rejäl prissänkning. Det händer inte alltid, men betydligt oftare än man tror.

Även om det finns massor av modeller varje år som kan få rabatter har jag valt ut några av mina favoriter från 2025 och tittat på nuvarande priser och vad du bör sikta på att betala.

LG C5

Nuvarande pris (65 tum): runt 24 000 kr

Bra pris (65 tum): runt 16 000–17 000 kr

LG C5 var en av de bästa OLED-TV jag testade under 2025 och levererar den perfekta balansen mellan pris och prestanda. Bildkvaliteten erbjuder stark kontrast, kraftfulla färger, fin detaljåtergivning, skarpa texturer och korrekt rörelsehantering. Den har alla funktioner du kan önska från de bästa gaming-TV-apparaterna, inklusive fyra HDMI 2.1-portar med stöd för 4K 144 Hz, full VRR med FreeSync och G-Sync, Dolby Vision-gaming och ALLM. Dessutom är smart-TV-systemet webOS 25 intuitivt med användbara AI-funktioner.

OLED är visserligen en premiumteknik, men C5 har varit en av de mest konsekvent rabatterade TV-apparaterna sedan lanseringen i mars 2025. Dess 65-tumsmodell går ofta att hitta runt 19 000–21 000 kr, vilket är en stor nedgång från lanseringspriset som låg kring cirka 30 000 kr i Sverige.

Vi har dock sett 65-tumsmodellen sjunka ned mot ungefär 17 000–18 000 kr. Får du den runt 16 000–17 000 kr innan den försvinner från butikshyllorna är det ett riktigt bra köp.

TCL C7K

TCL C7K

Nuvarande pris (65 tum): cirka 9 500–11 000 kr

Bra pris (65 tum): runt 8 500–9 000 kr

TCL C7K är TCL:s mellanmodell i 2025 års mini-LED-serie och den är riktigt imponerande. Den erbjuder mycket bra bildkvalitet med hög ljusstyrka och rika färger tillsammans med effektiv lokal dimning. Den har också starka gamingfunktioner, inklusive 4K 144 Hz, FreeSync Premium Pro och Dolby Vision-stöd, med prestanda som matchar — allt till ett förvånansvärt lågt pris. Även till fullpris är detta en mycket prisvärd TV, men du kan göra ett riktigt fynd om du håller koll på kampanjer.

Vid lanseringen kostade 65-tumsversionen i Europa runt 12 000–13 000 kr beroende på återförsäljare. Priset sjönk snabbt ned mot cirka 10 000–11 000 kr, vilket redan där var bra — men vi har sett den ännu billigare.

Får du tag i 65-tumsmodellen för runt 8 500–9 000 kr är det ett fenomenalt pris för en TV med så mycket funktioner.

Samsung S95F

Nuvarande pris (55 tum): cirka 18 000–20 000 kr

Bra pris (55 tum): runt 15 000–16 000 kr

Samsung S95F är flaggskeppsmodellen i Samsungs OLED-utbud för 2025. Jag gav den fem stjärnor i min recension och den utsågs till Årets TV vid TechRadar Choice Awards. Bildkvaliteten är superb med livfulla färger, rik kontrast och skarpa texturer, och tack vare dess OLED Glare Free-antireflexskärm går den att titta på även i ett ljust rum. Den är också fullt utrustad för gaming och har en visuellt tilltalande design som är tunn och modern.

Som en flaggskepps-OLED var S95F naturligtvis inte billig vid lansering. Dess 55-tumsmodell släpptes i Sverige kring cirka 25 000–27 000 kr, och även om priserna har sjunkit ligger den fortfarande i premiumsegmentet på TV-marknaden. Den är dock värd pengarna.

Idag går 55-tumsversionen att hitta runt 18 000–20 000 kr, vilket är ett rimligt pris, men vi har redan sett den falla ned mot ungefär 17 000 kr vid kampanjer. Ett riktigt bra pris vore runt 15 000–16 000 kr. Det är ambitiöst, men föregångaren Samsung S95D sjönk ungefär dit. Hittar du S95F kring den nivån är det ett mycket bra köp.

LG B5

Nuvarande pris (48 tum): cirka 8 000–9 000 kr

Bra pris (48 tum): runt 6 500–7 000 kr

LG B5 är instegsmodellen i LG:s OLED-serie för 2025. Den har inte samma ljusstyrka som modellerna högre upp i serien, men levererar skarpa texturer, kraftfull kontrast, rika färger och mycket bra rörelsehantering. Den har också alla gamingfunktioner du kan behöva, med stöd för 4K 120 Hz, FreeSync och G-Sync, Dolby Vision-gaming och ALLM via samtliga fyra HDMI 2.1-portar. Den gör allt detta till ett lägre pris än andra OLED-TV.

Dess 48-tumsversion, en perfekt storlek för gaming, lanserades i Sverige kring cirka 13 000–14 000 kr, vilket var ett ganska högt pris för den storleken, men priset föll snabbt och skapade ett större avstånd upp till C5-modellen.

Idag går LG B5 48 tum att hitta för cirka 8 000–9 000 kr, vilket faktiskt är ett mycket bra pris för en OLED i den storleken. Jag skulle dock hoppas att den sjunker ned mot 6 500–7 000 kr innan den försvinner från marknaden — då är det ett riktigt fynd värt att slå till på.