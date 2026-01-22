Är din nya TV inte så bra som du hoppats? Här är 3 inställningar jag alltid ändrar för bättre bildkvalitet

Du har fyndat en ny TV till ett pangpris – perfekt! Men kanske har du antingen ställt in den och tänkt ”något känns inte riktigt rätt här”, eller så känner du bara att det borde gå att få ut ännu mer av den. Då kan jag hjälpa till.

Som TV-recensent på TechRadar går jag alltid igenom inställningarna innan jag börjar testa en TV. Även de bästa TV-apparaterna på marknaden har inställningar som behöver justeras. Direkt ur kartongen kan en TV se ”fel” ut av flera skäl: för mörk, för skarp, för ljus, felaktiga färger, onaturliga rörelser – listan kan göras lång.

Att dyka djupt ner i TV-inställningar kan kännas avskräckande, men det kan också vara väldigt givande och du behöver inte nödvändigtvis fippla runt särskilt länge för att göra stor skillnad. Det finns mängder av inställningar jag skulle kunna ta upp här, men jag har valt ut tre grundläggande som du bör kolla på oavsett TV.

Bildläge

Det kan göra stor skillnad att ändra bildläget på din TV. (Image credit: Future)

Den första inställningen jag tittar på när jag testar TV-apparater är bildläget. För några år sedan levererades TV-apparater ofta i läget ”Vivid”. Det är ett bildläge jag inte rekommenderar, eftersom färgerna ofta är övermättade och detaljerna för hårt uppskruvade. Även om de flesta TV-apparater numera levereras i ”Eco”-läge, mer om det strax, kan det fortfarande finnas modeller som startar i ”Vivid”.

”Eco”-läge är precis vad det låter som: ett energisparande bildläge som begränsar ljusstyrka och andra inställningar för att spara energi. Det är användbart om du är extremt noga med elförbrukningen, men det påverkar bildkvaliteten negativt. Mini-LED-TV-apparater, som är kända för sin höga ljusstyrka, kan se rätt bleka ut i ”Eco”-läge, så det är värt att byta till ett annat läge.

Vilket läge som är bäst är i slutändan en smaksak. Jag ställer personligen in TV-apparater i Filmmaker Mode när jag testar, eftersom det visar film på ett så ”rent” och korrekt sätt som möjligt. Men det är inte alltid det bästa valet för allt.

Spelläge är självklart bra för spel, Standard kan fungera bra för dagtids-TV och sport, och Bioläge kan vara ett ljusare alternativ för film om du tycker att Filmmaker Mode är för mörkt, vilket jag gjorde när jag testade en av 2025 års bästa OLED-TV-apparater, LG B5. Oavsett vad du föredrar är det värt att prova olika bildlägen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Du kan oftast ändra bildläge via TV:ns snabbmeny om den har en sådan, genom att trycka på inställningsknappen på fjärrkontrollen, eller via bildinställningarna i huvudmenyn. Tillverkarna gör nästan alltid detta till en av de lättaste inställningarna att hitta.

Rörelseinställningar

Medan vissa TV-apparater kan hantera bilder utan rörelsebehandling (som bilden på LG G5 ovan), behöver vissa lite extra hjälp. (Image credit: Future)

En av de vanligaste klagomålen på moderna TV-apparater är deras rörelseutjämning. På de flesta TV-apparater kallas dessa inställningar något i stil med Blur Reduction och Judder Reduction. När de är aktiverade upplever många det som kallas ”såpoperakänslan”, eftersom bilden ser mer ut som en billigt producerad TV-serie än som film.

Dessa inställningar försöker artificiellt förändra innehållet på skärmen. Eftersom filmer spelas in i 24 bilder per sekund och sport ofta i 30 bilder per sekund, kan dessa konstgjorda mellanbilder ställa till det rejält. Resultatet kan bli onaturliga rörelser eller så kallad ghosting, till exempel att en boll får flera ”skuggor” efter sig när den sparkas i en fotbollsmatch.

Det finns dock ett motargument, även om vissa purister inte håller med: billigare TV-apparater kan faktiskt behöva lite rörelseutjämning. Svåra scener, särskilt panoreringar, kan se väldigt ryckiga ut på enklare TV-apparater. Det har vi sett här på TechRadar när vi använder en panorering över en klippvägg från No Time To Die som del av våra TV-tester. Av olika skäl blir slutresultatet ofta bäst med en liten mängd rörelseutjämning aktiverad.

Som minimum är det värt att gå in i rörelseinställningarna och justera dem, stänga av dem eller sätta dem på låg nivå efter vad som passar dig. De här inställningarna finns oftast under bildinställningar och kan ibland ligga under något som kallas ”Klarhet” eller liknande.

Energisparläge

Även om det är användbart kan energibesparing verkligen dämpa din TV:s ljusstyrka, vilket återigen påverkar bilden. (Image credit: Future)

Den här är lite kontroversiell. Även om vi på TechRadar är stora förespråkare av energieffektivitet kan energisparinställningar vara ett rejält hinder för TV:ns prestanda.

Där energisparinställningar gör störst skillnad är när det gäller ljusstyrka. Ett vanligt klagomål jag fick när jag jobbade inom AV-handel var att en TV ”inte såg ut som i butiken” när kunden packade upp sin nya TV hemma, eftersom den upplevdes som för mörk.

Det beror oftast på antingen ”Eco”-bildläget jag nämnde tidigare, eller på separata energisparinställningar som begränsar ljusstyrkan.

Jag märkte detta extra tydligt förra året på OLED-TV-apparater från LG och Samsung. Vissa OLED-modeller har redan begränsad ljusstyrka, och med energisparläge aktiverat blev det ännu värre. En snabb tur in i bildinställningarna, eller i LG:s fall Allmänna inställningar > Energisparläge, och att stänga av detta gav direkt en betydligt ljusare bild.

Många TV-apparater har också inställningar för omgivande ljus, som anpassar ljusstyrkan efter rummet. I ett mörkt rum dämpas bilden och i ett ljust rum höjs den. Att använda detta kan vara ett bra sätt att spara energi utan lika stor negativ påverkan, eftersom anpassningen sker automatiskt.