Apples iPad under 2025: höjdpunkterna, missarna och vad vi vill se under 2026

År 2025 kommer att bli ihågkommet som året då vi fortfarande väntade på en verkligt smart, AI-driven Siri, samtidigt som Apple lanserade nästa generation AirPods Pro, en ultratunn iPhone, tog sina Pro-telefoner till nästa nivå och levererade snabba Mac-datorer i flera olika utföranden.

Men kanske var de mest spännande tillskotten ändå i Apples iPad-sortiment. Vi fick tre nya modeller: instegsmodellen iPad (11:e generationen), iPad Air med M3-chip och iPad Pro med M5. Designmässigt var det inga nyheter, men på prestandafronten hade Apple desto mer att bjuda på.

Den extra kraften kom tack vare Apples senaste chip, och Apple utnyttjade prestandan fullt ut genom vad som kan vara de största förändringarna i iPadOS hittills. Med riktig fönsterhantering och införandet av flera av de bästa delarna från macOS är det iPadOS 26 som verkligen gör 2025 till ett milstolpeår för Apples surfplattor.

Apple visade fler kort med iPad än någonsin tidigare

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Det är tydligt att Apple har balanserat iPad-positioneringen i många år. Vissa användare förlitar sig på sina surfplattor för en mix av underhållning och produktivitet, medan andra vill att iPad ska vara den enda enheten de behöver.

Mycket av det iPadOS 26 levererade var tydligt inriktat på produktivitet, i form av en riktig menyrad och docka, mer flexibel, pålitlig och anpassningsbar multitasking, en rejäl uppdatering av Filer-appen samt stöd för bakgrundsprocesser. Det är mer macOS-likt än någonsin tidigare, med de röda, gula och gröna knapparna för att stänga, minimera och maximera fönster, och till och med en menyrad som känns hämtad direkt från macOS. Vi fick en Mac-liknande upplevelse i ett format som erbjuder enklare portabilitet, unika användningssätt och kanske viktigast av allt flexibilitet när det gäller inmatning.

Du kan använda iPad med fingrarna, en styrplatta, Apple Pencil eller till och med en ansluten mus eller styrplatta. Det är en extremt mångsidig enhet, men med tanke på hur långt Apple hade drivit prestandan – minns att den omdesignade iPad Pro lanserades med M4-chip redan 2024, innan det chippet ens nådde Mac – behövde företaget erbjuda en mer robust mjukvaruupplevelse. Som vår kollega Lance Ulanoff fick veta av högt uppsatta Apple-chefer var detta något som bolaget arbetat med under lång tid.

iPadOS 26 lanserades med de flesta av sina utlovade funktioner i september 2025. Vi har använt det på ett brett spektrum av iPad-modeller, inklusive den aktuella uppställningen (11:e generationen, mini, Air och Pro) samt instegsmodellen iPad (9:e generationen). Även om den modellen inte är lika kapabel som 11:e generationens iPads eller iPad Pro, har mjukvaruuppdateringarna suddat ut gränserna mellan modellerna när det gäller upplevd prestanda.

Som vi skrev kort efter att Apple presenterade den nya mjukvaran, medan den fortfarande var i beta, var detta en uppgradering skräddarsydd för iPad. Den tilltalade trogna iPad-användare och höll sig samtidigt trogen Apples grundfilosofi. Den rev inte upp den klassiska iPad-upplevelsen, men introducerade ett välbekant och lättbegripligt sätt att hantera fönster. Samtidigt levererade den mer avancerade funktioner för användare som redan pressar iPad till det yttersta.

Hårdvaran tickar på

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Vi testade alla iPads som Apple släppte i år, och det tydliga temat var hastighetslyft – till den grad att fördelarna med att välja Pro-modellen är mindre självklara än tidigare. iPad Air finns i två storlekar och är verkligen en fullträff, även om den inte är lika ultratunn som iPad Pro.

Oavsett om du väljer 11 eller 13 tum, med roliga färgalternativ, lång batteritid, stöd för viktiga tillbehör som Magic Keyboard och Apple Pencil och nu dessutom M3-chip under huven, känns den som modellen att välja om du vill ha en större skärm utan Pro-prispåslag och inte behöver tillräckligt med kraft för att ersätta din primära dator.

Det är en stark prestandamaskin som vi ständigt återvänder till, även efter att ha testat den senaste generationens iPad Pro med M5. Om du inte behöver OLED-skärmens extra lyster och kontrast, eller Face ID – även om vi gärna sett det på fler modeller – handlar valet i praktiken om budget.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Valet kompliceras ytterligare av iPad (11:e generationen) som, Apple Pencil-detaljer åt sidan, är en utmärkt modell och sannolikt den bästa iPaden för de flesta användare. A16 Bionic-chippet erbjuder gott om marginal för både arbete och nöje, och även om den inte stöder Apple Intelligence spelar det mindre roll här. Den prickar av det mesta man kan önska sig av en iPad, till ett rimligt pris.

iPad mini fick ingen uppdatering, vilket innebär att drömmen om en OLED-skärm i det här formatet förblir just en dröm – åtminstone tills vidare. Samtidigt stöder även den iPadOS 26 och dess nya fönsterhantering, vilket gör argumentet för ett Magic Keyboard starkare än på länge. Snälla, Apple.

iPad A16 review: still one of the best tablets you can buy, even without Apple Intelligence - YouTube Watch On

Vad väntar 2026?

Vi kan förstås inte förutspå framtiden, men Apples ständigt malande ryktesmaskin ger en fingervisning om vad som kan vänta under 2026, och det är också lärorikt att se vad Apple gjorde i år. Vi tror att nästa instegsmodell, iPad (12:e generationen), kan dyka upp någon gång nästa år, men utan någon större skattkista av nya funktioner.

Den stora uppgraderingen lär bli ett bättre A-chip som inte bara är mer energieffektivt utan också ger stöd för Apple Intelligence. Förhoppningsvis kommer nästa version av iPadOS då också, till slut, med den AI-drivna Siri som utlovats. På samma sätt pekar rykten på att iPad Air behåller sitt utseende och sin funktionsuppsättning men får ett något snabbare M-chip, sannolikt M4.

I praktiken vore detta en upprepning av Apples iPad-strategi från i år och fjolåret. Bloombergs Mark Gurman har rapporterat att nya instegsmodeller av iPad och iPad Air sannolikt lanseras någon gång under 2026.

Den mest spännande modellen nästa år kan bli en iPad mini med uppdaterad design, bättre chip och OLED-skärm. Den lär dock inte dyka upp förrän under andra halvan av året, och det ryktas även om ett mer vattentåligt chassi.

Den minsta iPaden ser alltså ut att stå för de största nyheterna nästa år, medan iPad Pro möjligen får ett nytt chip, men utan några större designförändringar före 2027 enligt de senaste uppgifterna.

Där vi verkligen kan få se mer spännande utveckling är i en förfining av den nya iPadOS-upplevelsen och införandet av fler funktioner – till exempel mer anpassningsmöjligheter kring fönsterhantering. Det är ett av de viktigaste sätten Apple kan förbättra upplevelsen för dem som redan äger en iPad, och samtidigt locka fler att uppgradera.

Och om Tim Cook lyssnar: låt listan över modeller som stöds av framtida uppdateringar fortsätta vara lång. Det är sannolikt en av de viktigaste anledningarna till att iPadOS 26 och iPad som helhet blev en sådan framgång under 2025.