5 tips för att spara pengar när du köper en surfplatta

De bästa surfplattorna kan vara rejält dyra – till exempel kostar en iPad Pro 13-tum (2024) över 18 000 kronor i Sverige, men precis som med telefoner finns det ett brett utbud av modeller i olika prisklasser och vissa erbjuder betydligt mer för pengarna.

Att välja en billigare modell är inte det enda sättet att spara pengar. Faktorer som tidpunkt, inbyteserbjudanden och kampanjer kan också göra stor skillnad.

Här är fem tips som hjälper dig få mest surfplatta för pengarna – utan att spräcka budgeten.

1. Byt in din gamla enhet

iPad 10.2 (2021) är en äldre surfplatta som fortfarande har en hel del att erbjuda. (Image credit: TechRadar)

Många svenska operatörer och återförsäljare – som Telia, Tele2, Tre, Elgiganten och Webhallen – erbjuder i dag inbytesprogram där du kan lämna in din gamla surfplatta eller telefon och få rabatt på en ny.

Ibland har de även tillfälliga kampanjer där du får extra mycket inbytesvärde om du byter in en viss modell, så det är värt att hålla koll på erbjudandena inför stora reor som Black Friday.

Du kan även använda fristående tjänster som Inrego som köper upp begagnad teknik, så att du får pengar tillbaka som du sedan kan använda till att köpa en ny surfplatta var du vill.

2. Kombinera köpet med en ny telefon

Det kan vara smart att skaffa telefon och surfplatta samtidigt! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Om du ändå planerar att uppgradera din telefon kan du ofta spara pengar genom att köpa telefon och surfplatta i samma abonnemang eller paket.

Flera operatörer i Sverige – som Telenor, Tre och Tele2 – har ibland erbjudanden där du får en surfplatta till kraftigt reducerat pris eller till och med på köpet när du tecknar vissa mobilabonnemang.

Utbudet kan variera, men den typen av kombinerade kampanjer dyker ofta upp inför större rea-perioder som Black Friday och julhandeln, så det är värt att hålla ögonen öppna.

3. Fundera på vad du faktiskt behöver

Behöver du verkligen en flaggskeppsplatta? (Image credit: Future / Axel Metz)

Hur lockande en iPad Pro 13-tum (2024) eller Samsung Galaxy Tab S10 Ultra än må vara, är det värt att fråga sig om du verkligen behöver en surfplatta som är så kraftfull – och dyr.

Om du mest tänker använda surfplattan till enklare saker som att streama serier, läsa nyheter eller surfa på nätet, räcker ofta en mindre, äldre eller billigare modell gott och väl.

Du kan till exempel gå ner ett par steg i modellserien, välja förra årets version, eller satsa på en surfplatta med mindre skärm för att hålla nere priset.

Det är också värt att tänka över om du verkligen behöver 5G eller mobilnät. De flesta använder ändå sina surfplattor på Wi-Fi hemma eller på jobbet, och du kan alltid dela internet från mobilen när du är på språng.

Att välja en endast Wi-Fi-modell kan spara flera hundralappar – både vid köpet och genom att du slipper månadskostnaden för ett extra abonnemang.

4. Handla under reor

(Image credit: Amazon)

Ett av de enklaste sätten att spara pengar är att tajma köpet till en stor rea. Du vet förstås aldrig exakt när just den modell du vill ha blir nedsatt, men det finns några tidpunkter som nästan alltid bjuder på bra priser – till exempel Black Friday och Amazon Prime Deal Days.

Årets Black Friday infaller den 28 november 2025, men många återförsäljare – som Elgiganten, Webhallen, NetOnNet och Amazon.se – brukar starta sina kampanjer redan i början av november.

Du kan även hålla utkik efter julreor och mellandagsreor, som ofta bjuder på rejäla rabatter på både iPads och Android-plattor.

5. Köp en renoverad surfplatta

The iPad Air 13-inch (2024) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ett annat smart sätt att spara är att köpa en renoverad (refurbished) surfplatta. En sådan är ofta betydligt billigare än en ny, men har kontrollerats, rengjorts och i vissa fall fått utbytta delar av proffs innan försäljning.

Om du köper från en pålitlig återförsäljare – till exempel Swappie, Refurbed eller Apple Refurbished Store – får du dessutom tydlig information om skick och garanti.

I många fall är dessa surfplattor så gott som nya, och de som har små repor eller märken är ofta ännu billigare.

De flesta renoverade surfplattor kommer med minst 12 månaders garanti, vilket gör det till ett tryggt och prisvärt alternativ för dig som vill spara pengar utan att ta stora risker.

