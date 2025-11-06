5 tips för att spara pengar när du köper en ny telefon

Välj bland hundratals renoverade telefoner till fyndpriser hos Amazon – allt från iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, Sony Xperia, OnePlus och fler.



Att köpa en sprillans ny telefon kan snabbt bli en dyr historia – speciellt om du siktat in dig på en toppmodell som iPhone 17 Pro Max eller Samsung Galaxy S25 Ultra – men det finns flera smarta sätt att hålla nere kostnaden.

Det kan handla om att tajma köpet rätt, byta in din gamla telefon, välja en annan modell än du först tänkt dig, eller utnyttja erbjudanden på rätt sätt.

För att hjälpa dig har vi samlat fem enkla tips för hur du får ut mer av dina pengar när du köper ny mobil.

1. Vänta in de stora reorna

Det dyker alltid upp fina rabatter under readagar som Amazon Prime Deal Days och Black Friday. (Image credit: Amazon)

Många telefoner blir betydligt billigare under stora reaperioder – och de två viktigaste att hålla koll på är Black Friday och Amazon Prime Deal Days.

Black Friday 2025 infaller den 28 november, medan nästa Amazon Prime Day väntas äga rum i juli. För att få tillgång till Prime-erbjudanden behöver du vara Amazon Prime-medlem, men rabatterna kan ofta vara värda det.

Alla modeller reas förstås inte ut, så det är bra att ha ett par alternativ i åtanke om din drömtelefon inte får rabatt. Du kan också kolla vilka modeller som fick stora prissänkningar under fjolårets Black Friday och Prime Day, för att se vad som sannolikt kommer att gälla även i år.

Till exempel dök Samsung Galaxy S24 Ultra upp med några fina rabatter under Black Friday 2024, så det finns stor chans att Galaxy S25 Ultra får liknande erbjudanden i år. Håll koll på TechRadars Black Friday-sida för telefoner och Amazon-erbjudanden – där hittar du de bästa rabatterna under reaperioderna.

2. Jämför priser mellan återförsäljare

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Philip Berne / Future)

Om du inte vill vänta på en rea är det alltid värt att jämföra priser – för olika butiker och operatörer tar sällan exakt samma pris för samma telefon.

I Sverige är det smart att kolla priser hos exempelvis Amazon.se, Elgiganten, Webhallen, NetOnNet, Tele2, Telenor, Tre och Halebop, eftersom de ofta har egna kampanjer utanför de stora reaperioderna.

Du kan också använda prisverktyg som Prisjakt eller Pricerunner, som visar prisutveckling över tid och låter dig ställa in prisbevakning för att få notiser när priset sjunker.

3. Byt in din gamla telefon

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Många svenska mobiloperatörer – som Telia, Tele2, Telenor, Tre och Halebop – erbjuder inbytesprogram där du får rabatt eller värdecheck när du lämnar in din gamla telefon. Vissa kör även kampanjer där du får extra inbytesvärde under en begränsad tid, så håll utkik efter det.

Om du köper telefonen kontant eller via en återförsäljare utan inbytesprogram kan du också vända dig till företag som Apple eller Amazon, som erbjuder inbyte direkt via sina hemsidor. Alternativt kan du sälja din gamla enhet till företag som Refurbed eller Swappie, som specialiserar sig på begagnad teknik.

Du kan förstås också sälja telefonen själv via Blocket, Tradera eller Facebook Marketplace – men glöm inte att återställa enheten till fabriksinställningar innan du lämnar eller skickar den vidare, så att all din personliga data raderas.

4. Köp en begagnad telefon

Google Pixel 9 är fortfarande ett bra val. (Image credit: Philip Berne / Future)

Precis som du kan sälja din gamla telefon kan du också spara mycket pengar genom att köpa en begagnad. Det behöver inte betyda att du får en sliten mobil – tvärtom kan rekonditionerade telefoner ofta vara i nästan nyskick.

Dessa enheter har professionellt testats, rengjorts och reparerats vid behov, och säljs ofta med garanti på upp till 12 månader. Du hittar dem hos svenska återförsäljare som bland annat Refurbed, Swappie eller Amazon Renewed.

Priset är vanligtvis betydligt lägre än för en ny modell, även när telefonen är i nära nyskick. Läs alltid produktbeskrivningen noga och kolla eventuella bilder innan köp, så du vet exakt vilket skick enheten är i.

När du får hem den kan det vara bra att testa batterihälsa, kamera, mikrofon, högtalare och skärm (för exempelvis döda pixlar eller repor). Om något inte stämmer med beskrivningen har du rätt att returnera varan och få pengarna tillbaka.

5. Välj en äldre modell

iPhone 16 kan vara ett bra alternativ till den senaste iPhone 17. (Image credit: Future)

Om du inte vill köpa begagnat kan du fortfarande spara pengar genom att välja en ny men äldre modell.

Till exempel är iPhone 16 eller Samsung Galaxy S24 fortfarande mycket kraftfulla telefoner – och ofta flera tusenlappar billigare än årets motsvarigheter. Skillnaden mellan generationerna är ofta liten, särskilt när det gäller prestanda, kamera och batteritid.

Dessutom erbjuder tillverkare som Apple, Samsung och Google många års mjukvaruuppdateringar (vanligtvis fem år för iPhone och upp till sju år för de senaste Galaxy- och Pixel-modellerna). Det innebär att även om du köper en något äldre modell kommer den fortfarande vara säker, snabb och fullt kompatibel i flera år framöver.

