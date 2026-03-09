Vivo hintar om den mest kraftfulla kameratelefonen någonsin med ett 400 mm teleobjektiv-tillbehör – men är det bara en gimmick?

Vivos X300 Ultra-telefon har ett 400 mm-objektiv som tillbehör för enorm zoom

Ett annat tillbehör för “allmän fotografering” kan också vara på väg

Men den läckta Oppo Find X9 Ultra kan snart bli en stark konkurrent

När folk pratar om de bästa kameratelefonerna tänker de oftast på något i stil med iPhone 17 Pro Max eller Samsung Galaxy S25 Ultra – alltså en ganska normal telefon med ett avancerat men diskret kamerasystem på baksidan. Men Vivo X300 Ultra ser ut att gå i helt motsatt riktning.

Telefonen visades upp på Mobile World Congress 2026 och Vivo säger att den är utrustad med en kamera på 200 MP, samma upplösning som fjolårets Vivo X200 Ultra. Det som verkligen fångar uppmärksamheten är dock det valbara tillbehöret Telephoto Extender Gen2 Ultra, motsvarande ett 400 mm-objektiv. Det är en clip-on-lins från Zeiss som ger telefonen extrem zoomkapacitet.

Det innebär mycket imponerande möjligheter för fotografering på långt avstånd – särskilt för en telefon. Med lite digital beskärning kan den till och med fungera som ett superteleobjektiv på upp till 1 600 mm (om än med vissa kompromisser i bildkvalitet).

Den uppenbara kompromissen är portabiliteten – telefonen blir inte direkt fickvänlig när objektivet sitter på. Bildbehandlingen är också något vi gärna vill testa själva innan vi drar några slutsatser, eftersom detta verkligen pressar gränserna för vad mobilfotografering klarar av.

Vivo har varit ganska sparsamma med detaljer kring X300 Ultra, så mycket av specifikationerna är fortfarande oklara. Men för fotografer som gillar mobilfotografering och vill ha kraftfull zoom utan att behöva använda en av de bästa systemkamerorna försöker Vivo tydligt locka till sig uppmärksamhet.

Utöver Telephoto Extender Gen2 Ultra visade Vivo även upp en “proffsinriktad” Camera Cage för sin nya telefon. Den är tänkt att förbättra videoinspelning och ger, enligt Vivo, “ett helt gäng cold-shoe-fästen och snabbkopplingsportar”. Det finns två handgrepp för bättre stabilitet, fysiska knappar för slutare och zoom samt till och med en aktiv kylfläkt för att hålla telefonen sval under inspelning. Camera Cage fungerar också tillsammans med Vivos objektivtillbehör.

Detta tyder på att Vivo siktar på den mer professionella marknaden – eller åtminstone användare med professionella ambitioner. Den här typen av utrustning är mer än vad de flesta vanliga användare behöver, men kan vara mycket attraktiv för fotografer och videokreatörer.

Ett ännu ej lanserat tillbehör

Även om dessa MWC-teasers redan visats upp offentligt tyder en läcka från Weibo på att Vivo kan ha mer på gång. Enligt läckan Digital Chat Station på den kinesiska sociala plattformen (via Gizmochina) kommer Vivo X300 Ultra att ha en 6,82-tumsskärm med 2K-upplösning och dynamisk uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Skärmen sägs ha mycket tunna ramar och rundade hörn, medan batteriet i Ultra-modellen blir något större än i Vivo X300 Pro.

Digital Chat Station nämnde också en ännu inte presenterad “teleconverter”. Intressant nog följdes det upp med kommentaren att den är “mer lämpad för allmänna fotoentusiaster”. Det tyder på att detta tillbehör kan få fler användningsområden än Telephoto Extender Gen2 Ultra, som är mer nischad. Vi får dock vänta på mer information.

Samtidigt dyker nya konkurrenter upp nästan varje dag. Xiaomi 17 Ultra har nyligen lanserats med ett imponerande kamerasystem, och nu har även Oppo Find X9 Ultra gjort entré globalt med en periskopkamera på 200 MP som kombinerar en stor sensor på 1/1,28 tum och bländare f/2,2. Det är en kraftfull kombination som kan göra den mycket stark för exempelvis safari-fotografering – även om den kanske inte riktigt når samma nivå som Vivos 400 mm-tillbehör.

Vivo säger att X300 Ultra ska lanseras senare i år och bli företagets första Ultra-telefon som säljs globalt utanför Kina. Med tanke på Vivos tidigare lanseringar är det dock osannolikt att modellen säljs på vår marknad, samt USA och andra delar av Europa. Det finns heller inga detaljer om pris eller exakt lanseringsdatum än, så vi får vänta på mer information.