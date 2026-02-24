Samsung Galaxy S26 väntas få 2 smarta kamerauppgraderingar – men OnePlus 16 kan överträffa den med en ny telefotosensor i toppklass

Nya kamerauppgraderingar väntas för Galaxy S26-serien

Vi har också hört om ett kameralyft för OnePlus 16

Samsung-telefonerna lanseras först, redan den här veckan

Både Samsung Galaxy S26 och OnePlus 16 bör göra entré någon gång i år, men om de senaste ryktena från insatta källor stämmer är det den senare telefonen som kan få övertaget när det gäller den bakre kamerauppsättningen.

Vi börjar med Galaxy S26, som vi vet presenteras onsdagen den 25 februari. Enligt den välkända läckan Ice Universe kommer de tre telefonerna i serien med förbättrad brusreducering för foto och video, samt ett fotograferingsläge på 24 MP med hög upplösning som ska ge “utmärkt skärpa”.

Däremot återstår det att se hur mycket mer vi får i rena specifikationer: många av kameraförbättringarna väntas ligga på mjukvarusidan, med megapixelvärden som i stort sett matchar vad vi såg i Galaxy S25-serien.

Alla uppgraderingar är förstås välkomna, och telefonerna bör också bli snabbare än någonsin. Samsung har satt datum och tid för sitt Galaxy Unpacked-event och TechRadar-teamet kommer givetvis att bevaka alla nyheter live.

OnePlus- och Oppo-kameror

Den imponerande OnePlus 15. (Image credit: OnePlus)

Vi går vidare till OnePlus 16, ett flaggskepp som inte väntas dyka upp riktigt lika snart. Med tanke på att OnePlus 15 inte lanserades utanför Kina förrän i november kan vi räkna med att uppföljaren dyker upp under en liknande period 2026.

Det verkar dock vara värt väntan: enligt läckan Gm (via Android Headlines) ska telefonen låna den periskopiska telefotolinsen på 200 MP som i dag används i Oppo Find X9 Pro (Oppo och OnePlus tillhör samma koncern).

Det är goda nyheter – som du kan läsa i vår recension av Oppo Find X9 Pro är det här en utmärkt telefon med ett mycket bra bakre kamerasystem, och om OnePlus 16 kan matcha den kommer den kunna stå sig väl mot övriga toppmodeller som lanseras under de kommande 12 månaderna.

Först måste vi dock se vad Samsung har arbetat fram i Galaxy S26-serien. Därefter, och även efter att årets Pixel- och iPhone-modeller presenterats, kan vi väga in vad OnePlus 16 har att erbjuda.