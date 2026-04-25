Samsungs nya budgetmodell Galaxy A57 ser ut som ett flaggskepp, men hur står den sig mot andra nya Android-modeller i mellanklassen?

Med en tunn och lätt design, tillsammans med en stilren konstruktion i glas och metall, är Samsung Galaxy A57 utan tvekan en snygg telefon – inte bara jämfört med andra budgetmodeller, utan även när den ställs mot flaggskepp som sina syskon i Samsung Galaxy S26-serien.

Tillsammans med flera tydliga uppgraderingar i både hårdvara och mjukvara jämfört med den redan starka föregångaren Galaxy A56 räckte det för att få mig att på allvar överväga Galaxy A57 som min huvudsakliga Android-telefon – och det är något jag ärligt talat aldrig trodde att jag skulle säga om en budgetmodell.

Galaxy A57 lanseras vid en intressant tidpunkt för prisvärda Android-telefoner. Enligt mig har Googles Pixel-modeller varit de bästa billiga telefonerna de senaste åren, till stor del eftersom de drivs av samma Tensor-chipp som sitter i företagets flaggskepp, vilket i praktiken ger flaggskeppsprestanda i billigare hårdvara.

Men eftersom Google valt att hålla kvar samma prisnivå på 6 490 kronor för nya Pixel 10a, något som uppnåtts genom att göra väldigt få uppgraderingar jämfört med Google Pixel 9a och behålla samma kärnhårdvara, känns årets modell något underväldigande i kampen om bästa budgettelefon 2026.

Det gör att tronen just nu är helt öppen att ta.

Visst, Google Pixel 10a har nu en helt platt baksida och förbättrad batteritid (tack vare mjukvaruoptimeringar snarare än högre kapacitet), men i övrigt är telefonen i stort sett identisk med Google Pixel 9a. Den saknar till och med Qi2-magneterna som finns i Pixel 10-serien (PixelSnap), vilket hade kunnat bli en tydlig skillnad mot 9a. De här sakerna räckte för att jag skulle räkna bort Pixel 10a som en seriös kandidat till titeln bästa budgettelefon 2026.

Samsung har å andra sidan valt en något mer kontroversiell väg med Samsung Galaxy A57 genom att höja priset något till 5 990 kronor (från cirka 5 500 kronor för fjolårets Galaxy A56). Samtidigt har de packat in en rad uppgraderingar jämfört med A56 och dessutom gjort telefonen både tunnare och lättare.

Budgetracet för Android 2026 handlar dock inte bara om Galaxy mot Pixel. Det finns också en utmanare i form av brittiska Nothing, som länge har varit starka i budgetsegmentet. Deras Nothing Phone (4a) Pro erbjuder en fräsch design, flera unika funktioner och dessutom ett gäng hårdvaruuppgraderingar jämfört med sin föregångare.

Med två tydliga huvudkandidater kvar jämförde jag därför Galaxy A57 och Nothing Phone (4a) Pro för att se vilken som faktiskt vinner över mig, speciellt med tanke på att inte ens flaggskeppet Samsung Galaxy S26 Ultra gjorde det.

En tunn och lätt fullträff

Samsung Galaxy A57 mäter imponerande 6,9 mm i tjocklek och väger 179 gram, jämfört med Galaxy A56-modellens 7,4 mm och 198 gram. Skillnaden blir ännu tydligare mot Google Pixel 10a, som är 9 mm tjock.

A57:s baksida i glas och ram i aluminium gör att den verkligen känns som ett flaggskepp, särskilt jämfört med Pixel 10a som har plastbaksida. Det som förstärker premiumkänslan ytterligare är de tunna skärmramarna, som märks tydligt när telefonen ligger bredvid Pixel 10a och Nothing Phone (4a) Pro.

Även om den fortfarande saknar hela Galaxy AI-sviten stöder A57 fler AI-funktioner än sin föregångare tack vare ett kraftfullare Exynos 1680-chipset. Funktioner som tidigare varit exklusiva för S-serien, som Live Transcription och förbättrad Circle to Search, stöds nu fullt ut även här. Personligen ser jag det som något positivt att AI-funktionerna är färre, eftersom de som finns faktiskt är användbara, till skillnad från många flaggskepp där mängden AI-funktioner ofta känns överdriven.

Trots den tunnare designen har Samsung lyckats trycka in ett batteri på 5 000 mAh i A57, vilket ger samma kapacitet som Samsung Galaxy S26 Ultra. Den kan dessutom laddas snabbt med 45 W snabbladdning, vilket faktiskt är bättre än basmodellen Samsung Galaxy S26 (25 W). Trådlös laddning saknas fortfarande, vilket kan vara en nackdel för vissa, men för mig är det inget avgörande.

Mer än bara ett snyggt gränssnitt

Även om jag verkligen gillar vad Samsung har gjort med Samsung Galaxy A57 jämfört med föregångaren, var det faktiskt Nothing Phone (4a) Pro som till slut vann över mig – och det genom att kombinera flera av de saker jag gillar med både A57 och Google Pixel 10a, och paketera det i något mer lekfullt och unikt.

Nothing (4a) Pros industriella design i metall ser inte bara bra ut, den känns också mer premium än A57:s glasdesign, även om den inte är lika tunn eller lätt (8 mm tjock och väger 210 gram). Glyph Matrix-skärmen på kameramodulen bidrar inte bara till det unika utseendet, utan fungerar också som en extra display för klocka, notiser och till och med som hjälp vid fotografering.

NothingOS påminner mycket om den rena mjukvaruupplevelsen i Pixel-telefonerna, men tar minimalismen ännu längre med monokroma ikoner, menyer och anpassade widgets. Samsungs One UI gör visserligen Galaxy A57 mer anpassningsbar, men känns samtidigt mer rörig med förinstallerade appar som måste tas bort manuellt.

Det här är visserligen den första Nothing-telefon jag testat, så det finns absolut en nyhetens behag i upplevelsen. Men jag har också försökt minska min skärmtid,och NothingOS minimalistiska gränssnitt tillsammans med Glyph Matrix är funktioner som faktiskt kan hjälpa mig med det. Visst, jag skulle kunna skapa något liknande manuellt på Samsung, men här är det redan färdigt från start och dessutom snyggt implementerat.

Prismässigt är (4a) Pro också ett starkt alternativ, med ett pris på 6 490 kronor för 256 GB-modellen. Motsvarande 256 GB-modeller av Pixel 10a och Galaxy A57 kostar 7 790 kronor respektive 6 690 kronor och erbjuder dessutom bara 8 GB RAM, istället för 12.

Ärligt talat, om (4a) Pro haft bättre kameror hade den haft en god chans att ersätta min iPhone 16 Pro Max som min dagliga telefon. Med en stark balans mellan specifikationer, funktioner, design och pris tycker jag att Nothing till slut drar det längsta strået i kampen om bästa budgettelefon.

Min största insikt efter att ha jämfört de tre modellerna är dock att oavsett vilken man föredrar är det imponerande hur kompetenta de alla är, speciellt med tanke på hur nära de nu ligger flaggskeppsmodellerna.