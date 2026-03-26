Vi jämförde Samsung Galaxy A57 med Samsung Galaxy S26 och den ser redan ut att vara ett utmärkt budgetalternativ

Länge leve den prisvärda telefonen. Flaggskepp för över 10 000 kronor känns så gammalt. Idag handlar det om telefoner under 6 000 kronor och till och med under 5 000 kronor som får plats i fickan och som på något sätt lyckas matcha sina dyrare syskon när det gäller design och AI-funktioner, samtidigt som de döljer hårdvarubegränsningar som de flesta ändå inte märker.

Detta blev tydligt för oss när vi jämförde den nya, snygga Galaxy A57 med dess dyrare (och mindre) motsvarighet Galaxy S26. Vi har nu sett telefonerna i verkligheten och kan med säkerhet säga att båda är övertygande enheter vid första anblick.

Vi går till och med ett steg längre: A57 i färgen Awesome Navy är den snyggare telefonen. Det är något med hur den nästan får en tvåtonseffekt runt den pillerformade kameramodulen. Den är verkligen iögonfallande och om du går runt med den 6,7 tum stora telefonen lär du få en och annan uppskattande blick.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vanligtvis innebär ett sådant snyggt yttre vissa kompromisser i hållbarhet och skydd, men nu har A-serien stöd för IP68 och Gorilla Glass Victus+ på både fram- och baksida. Med sina 179 gram är den dessutom bara 12 gram tyngre än den mindre Galaxy S26 (men 11 gram lättare än den lika stora S26+).

Vi vet: en snygg telefon räcker inte, även om den har ett startpris på bara 5 990 kronor. Du behöver en bra skärm, okej kameror, bra prestanda och en hel del AI. Saken är att A57 verkar leverera på alla dessa punkter.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A57 vs Galaxy S26 Row 0 - Cell 0 Galaxy A57 Galaxy S26 Pris 5 990 kronor 13 990 kronor Skärm 6,7" Super AMOLED, 120Hz 6,3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Mått 6,9 mm, 190g 6,9 mm, 167g CPU Exynos 1680 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Lagring 128/256 GB 256GB/512 GB Minne 8GB 12GB Kameror 50 MP huvudkamera, 12 MP ultravidvinkel, 5 MP makro 50 MP huvudkamera, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP telefoto (3x zoom) Batteri 5 000 mAh 4 300 mAh

På pappret bleknar dock A57 i jämförelse med Galaxy S26, som har en ljusstark AMOLED-skärm (upp till 2 600 nits) med variabel uppdateringsfrekvens från 60 Hz upp till 120 Hz. Den har tre högkvalitativa kameror på baksidan: en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP och en telekamera på 10 MP med 3x optisk zoom. Allt drivs av det kraftfulla Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (eller Exynos 2600 i Europa), ett riktigt kraftpaket till chipset som levererar både grafikprestanda, bildbehandling och avancerad AI-kraft.

A57 skalar ned mycket av detta. Skärmen har visserligen 120 Hz, men är låst till den nivån, vilket kan påverka batteritiden på 5 000 mAh. Skärmen blir ljusstark, men 1 900 nits når inte upp till nivåerna hos S26.

Sedan har vi kamerorna. Det ser ut som tre linser på baksidan, men ingen av dem är en telekamera. Istället får du en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP och en makrokamera på 5 MP (båda telefonerna har en selfiekamera på 12 MP).

A57 använder endast ett Exynos-chip. Dessa når inte riktigt upp till nivåerna hos Qualcomm-, Google Tensor- eller Apple Silicon-chip. Men Samsung berättade för oss att Exynos 1680, jämfört med fjolårets Exynos 1580, är 10 % snabbare på CPU-sidan och 7 % snabbare på GPU, samt hela 42 % snabbare i NPU-prestanda (mer om varför det spelar roll snart). Det stöds av 8 GB RAM, jämfört med 12 GB i S26, även om vi inte är säkra på att du faktiskt märker någon större skillnad.

Även om vi ännu inte har några prestandasiffror är det värt att notera att A57 har en ångkammare i samma storlek som i S26+, som hanterar värmen från chippet. Varför skulle du behöva en sådan om chippet inte blev åtminstone lite varmt?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det viktiga att notera här är att Exynos-chippet stöder i princip samma nivå av bildbehandling som vi hittar i Samsung Galaxy S26. Visst finns det färre linser, men när vi jämförde bilderna från varje kamera på både S26 och Samsung Galaxy A57 kunde vi se att den sistnämnda klarade svåra ljusförhållanden bra och fick oss att se riktigt bra ut på selfies.

Som mer avancerade mobilfotografer skulle vi sakna S26:s telekamera med 3x optisk zoom. Samtidigt ser 2x beskärningszoom på A57 faktiskt helt okej ut. När det gäller makrokameran på A57 känns den däremot, i vår första bedömning, inte riktigt i nivå med vad S26 klarar av.

S26 är till vänster och A57 är till höger. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Massor av AI även här

Samsungs S26-serie är fullproppad med AI, till den grad att det nästan är svårt att veta var man ska börja. Du kan använda Bixby för systemrelaterad information eller ställa en mer generell fråga och låta Perplexity ta över. Du kan använda Galaxy AI för att redigera bilder eller skapa nytt innehåll från skisser. Och om det inte räcker kan du växla över till Google Gemini för hjälp med det du ser framför dig, djupare svar och den imponerande funktionen Circle to Search för att “hitta stilen” i bilder.

Det som är riktigt intressant är att nästan allt detta även finns i Galaxy A57 (det enda du missar är mer krävande generativa funktioner som Drawing Assist). Du får Auto Trim, Object Eraser, AI Select och till och med Best Face, som – precis som namnet antyder – låter dig välja den bästa versionen av ett ansikte i porträttbilder.

Vi fick en kort stund att testa detta på oss själva tillsammans med en Samsung-representant. Du behöver aktivera Motion Photos (vilket innebär att telefonen spelar in en kort videosekvens tillsammans med varje bild) för att använda funktionen. Vi gjorde det och tog några bilder där vi gjorde olika ansiktsuttryck.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I galleriet svepte vi upp på bilden för att få fram Best Face-kontrollen och valde den för att låta Galaxy AI göra sitt. Den identifierade flera av våra bästa uttryck och vi kunde trycka på dem för att byta ut ansiktet i bilden.

Det gick snabbt och fungerade lika smidigt som på S26.

Låt oss vara tydliga: vi har inte tillbringat timmar med Samsung Galaxy A57. Istället har vi gjort en snabb genomgång av funktioner och kapacitet jämfört med Galaxy S26. Under den korta tiden landade vi i att det här är en telefon vi sannolikt skulle gilla och om någon frågade oss vilken de ska välja mellan S26 och A57 skulle vi först fråga om budget. Om 13 990 kronor för S26 känns som en stretch, kan vi utan problem peka på A57 och säga: “Du kommer inte att ångra dig.”

Vi kommer att publicera ett fullständigt test av Galaxy A57 inom de kommande veckorna, så håll utkik på TechRadar för vårt slutliga omdöme. Under tiden kan du läsa vår första genomgång av Samsung Galaxy A57 för fler intryck.