Samsung kan ta tillbaka stöd för S Pen i sina vikbara telefoner för att svara iPhone Fold

S Pen-stöd kan återvända till framtida vikbara Samsung-modeller

Det är dock osannolikt att det läggs till i vanliga Galaxy Z Fold 8

Draget uppges vara ett svar på iPhone Fold

Läser man vår recension av Samsung Galaxy Z Fold 7 framgår det att den bokliknande vikbara modellen inte längre har stöd för S Pen, till skillnad från tidigare generationer – en förändring som Samsung nu kan vara på väg att rulla tillbaka när iPhone Fold närmar sig.

Enligt den välkända läckan Lanzuk (via Android Authority) testar Samsung just nu S Pen-stöd på ”Galaxy Z Fold 8-varianter”, i syfte att bättre kunna konkurrera med enheter från ”Company A”, vilket enligt uppgifterna syftar på Apple.

Samtidigt låter det inte som att Galaxy Z Fold 8 i sin standardform kommer att få S Pen-stöd. En av huvudorsakerna till att Galaxy Z Fold 7 saknar stöd för S Pen är att det möjliggör en tunnare skärm och en tunnare vikbar konstruktion totalt sett. Samsung vill sannolikt behålla den slimmade profilen även i Galaxy Z Fold 8.

I stället kan S Pen-kompatibilitet dyka upp i en annan Galaxy Z Fold-modell. Uppgifterna pekar på att Samsung utvecklar en bredare vikbar telefon med bildförhållandet 4:3 i utfällt läge, för att matcha de ryktade dimensionerna på Apples vikbara iPhone.

Brett är det nya tunna

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3 pic.twitter.com/9hWLKMIym1December 24, 2025

Den rutinerade läckan @UniverseIce har också kommenterat genom att dela förväntade skärmstorlekar för både Samsungs bredare vikbara modell och iPhone Fold: 5,4 tum och 7,6 tum för Samsungs enhet, samt 5,35 tum och 7,58 tum för Apples modell.

Sammanfattningsvis verkar Samsung alltså utveckla en bokliknande vikbar telefon som inte är Galaxy Z Fold 8, med målet att konkurrera direkt med Apples vikbara iPhone i 4:3-format – och där S Pen-stöd kan bli ett extra trumfkort.

Det är också värt att notera att dessa senaste uppgifterna om iPhone Fold inte helt stämmer överens med dimensioner som läckte förra veckan och användes för att ta fram en 3D-printad prototyp. Antingen har någon av källorna fel, eller så har Apple ändrat sig kring hur bred och hög den vikbara iPhone-modellen ska vara.

Med tanke på att Apple och Samsung arbetar med många av samma tillverkningspartners och leverantörer är det knappast förvånande att bolagen har god insyn i varandras planer – något som mycket väl kan komma att speglas i två särskilt intressanta vikbara telefoner under 2026.