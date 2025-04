Ny läcka om Samsungs tri-fold ger oss en hint om hur stor "G Fold"-telefonen kan bli

Samsung har bekräftat att de arbetar på en tri-fold vikbar telefon och även om vi ännu inte har alla detaljer, ger den senaste läckan oss mer information om skärmstorleken.

Den nya uppgiften kommer från den välkända läckan Digital Chat Station (via Notebookcheck), som säger att huvudskärmen kommer att vara på cirka 9,9 tum. Det är något mindre än den 10,2-tumsskärm som finns på Huawei Mate XT tri-fold.

Detta stämmer dessutom väl överens med tidigare rykten om Samsungs kommande enhet, där en huvudskärm på 9,96 tum och en yttre skärm på 6,49 tum nämnts. Det innebär också en viktig skillnad jämfört med Huawei Mate XT: medan Huaweis paneler viks utåt och lämnar en tredjedel av skärmen synlig när enheten är stängd, förväntas Samsungs variant att vika inåt – vilket gör att hela huvudskärmen täcks och en sekundär yttre skärm behövs.

