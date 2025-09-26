Läckt video avslöjar Samsung Galaxy One UI 8.5 – och den lånar ett smart iPhone-trick

Samsung One UI 8.5 har läckt ut i en video

Det kommer flera märkbara designändringar

En dubbeltrycksgest på baksidan kan läggas till

Med One UI 8 (baserad på Android 16) nu på väg ut till fler och fler Samsung Galaxy-modeller, börjar vi redan se läckor kring nästa stora uppdatering – One UI 8.5 – som förväntas lanseras officiellt 2026.

Teamet på SamMobile har lyckats få igång en tidig testversion på en Galaxy S25 Ultra, och det ser ut som att en ganska omfattande visuell förändring väntar – även om vi ska komma ihåg att detta är långt ifrån den slutgiltiga versionen av mjukvaran.

Exempelvis verkar vissa ikoner bli av med sina textetiketter, samtidigt som det används mer skuggor och flytande menyer. Layouten för snabbinställningarna, som fälls ner från toppen, går nu också att anpassa i större utsträckning.

Andra ändringar är mer subtila, som en justering av batteriikonen. Helhetsintrycket är en renare och mer lättnavigerad design, även om det sannolikt kommer att ske fler förändringar fram till den slutliga lanseringen.

Dubbeltryck för att starta funktioner

One UI 8.5 - HANDS ON! - YouTube Watch On

Ytterligare grävande av Android Authority avslöjar att One UI 8.5 också kan få en dubbeltrycksgest på baksidan – precis vad det låter som: två snabba tryck på baksidan av din Galaxy-telefon för att starta en funktion eller app.

Bland de funktioner som kan startas med denna gest finns ficklampan, notifikationspanelen och skärmdumpsfunktionen. Det kommer även gå att använda gesten för att snabbt öppna en valfri app.

Detta är förstås en funktion som har funnits på iPhones, Pixels och flera andra modeller i flera år, så det känns märkligt att Samsung dröjt så länge med att lägga till den (även om tredjepartsappar redan kan göra samma sak).

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi har ännu inga tydliga ledtrådar kring när One UI 8.5 kommer att rullas ut, men med tanke på att One UI 9 (baserad på Android 17) är planerad till mitten av 2026 är det troligt att denna uppdatering dyker upp under första delen av nästa år.