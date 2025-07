VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Galaxy S26 Plus kan slopas till förmån för S26 Edge

Skärmstorlekar för S26-serien har också läckt

S26 kan få en något större skärm än S25, men inga större förändringar väntas för de andra modellerna

Det har varit ett ovanligt år för Samsung-telefoner, då företaget lanserat fler premium-modeller än vanligt. Nyligen kom Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – första gången vi sett en "FE"-vikbar – och innan dess Samsung Galaxy S25 Edge, ett tunnare alternativ till resten av S25-serien.

Nästa år kan fler förändringar vara på gång, men till skillnad från i år verkar det som att utbudet kan minska.

Enligt en rapport från sydkoreanska The Elec (via Phone Arena) kommer det inte att komma någon Samsung Galaxy S26 Plus, utan istället kommer Samsung Galaxy S26 Edge att ta dess plats.

Vi tar detta med en nypa salt, men det känns ändå rimligt, eftersom Galaxy S25 Edge redan på flera sätt liknar Galaxy S25 Plus – den har till exempel samma skärmstorlek och samma chipset, men är tunnare och saknar en kamera. Det finns därför inte mycket behov av båda modellerna.

Detta skulle också göra Galaxy S26-serien mer lik iPhone 17-serien, där Apple enligt uppgifter kommer att släppa en iPhone 17 Air istället för en iPhone 17 Plus. Det finns en logik i att Samsung speglar Apple på det här sättet, eftersom det säkerställer att det finns Samsung-alternativ till alla Apples modeller.

Liknande skärmstorlekar

Samsung Galaxy S25 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samma rapport beskriver också möjliga skärmstorlekar för Galaxy S26-serien, men dessa är ungefär som årets modeller. Galaxy S26 sägs få en 6,27-tumsskärm, S26 Edge en 6,66-tumsskärm och Galaxy S26 Ultra en 6,89-tumsskärm.

Som jämförelse har Galaxy S25 en 6,2-tumsskärm, Galaxy S25 Edge 6,7 tum och Galaxy S25 Ultra 6,9 tum. I praktiken, om denna läcka stämmer, tror vi att Samsung ändå kommer marknadsföra S26 Plus och S26 Ultra som 6,7 tum respektive 6,9 tum, medan basmodellen kan rundas upp till 6,3 tum.

Vissa kan bli besvikna om skärmstorlekarna inte ökar nämnvärt, men vi skulle säga att de redan är ganska perfekta – och om du vill ha en större skärm finns alltid Galaxy Z Fold 7.

Men Galaxy S26-serien väntas inte lanseras förrän i början av 2026, så med lång tid kvar finns det fortfarande en risk att några av dessa tidiga rykten visar sig vara felaktiga.