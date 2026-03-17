“Den gör mig illamående”: vissa användare klagar på Galaxy S26 Ultras Privacy Display
Det är oklart hur omfattande problemet är.
- Flera ägare av Galaxy S26 Ultra rapporterar problem med skärmen
- Vissa upplever illamående och ansträngda ögon
- Andra märker inga problem alls
Samsungs flaggskeppstelefon från 2026 fick mycket beröm i vårt test av Galaxy S26 Ultra, men vi ser nu ett stort antal klagomål kring en av dess viktigaste funktioner: Privacy Display, som döljer innehållet på skärmen för personer runt omkring dig.
Detta görs med hjälp av avancerad skärmteknik och funktionen kan slås på eller av i telefonens inställningar. Men enligt Android Police och andra källor tycker vissa användare att uppgraderingen inte är särskilt behaglig för ögonen.
"Den nya skärmen gör mig illamående", skriver en användare på Reddit som planerar att returnera sin Galaxy S26 Ultra, medan andra rapporterar ansträngda ögon eller att skärmen upplevs suddig jämfört med tidigare telefoner.
Det påverkar dock inte alla. Som framgår i samma Reddit-trådar finns det många användare som inte märker några problem alls med skärmen i Galaxy S26 Ultra och vi upplevde heller inga problem under vårt eget test. Faktum är att mottagandet av telefonen överlag har varit mycket positivt.
En kompromiss i skärmkvalitet?
Since most people say they can’t notice anything unusual on the Galaxy S26 Ultra display after turning off Privacy Mode, I guess there’s no point in continuing this discussion.All I can say is: good luck to everyone.Hopefully when you move on to the S27 Ultra, S28 Ultra, or…March 9, 2026
Flera av de största läckorna på X har också kommenterat situationen. Tarun Vats säger att skärmen gör ögonen “trötta och något obekväma” (med skärmdumpar som stöd), och Ice Universe är inte heller särskilt imponerad.
Samsung har inte delat med sig av särskilt många detaljer kring hur Privacy Display fungerar, men i grunden handlar det om att begränsa ljuset från enskilda pixlar. Det gör att skärmen – eller delar av den – bara kan ses rakt framifrån.
Även när Privacy Display är avstängd (vilket är standardläget) finns det klagomål på Samsungs forum och i sociala medier om att skärmkvaliteten har försämrats – möjligen en kompromiss för att kunna erbjuda extra integritet.
Det är värt att komma ihåg att liknande klagomål kring ansträngda ögon dök upp när iOS 26 introducerade sin Liquid Glass-design, även om de rapporterna verkade avta några månader efter lanseringen.
Oavsett vilket verkar Samsungs nya skärmteknik påverka användare på olika sätt. Om du har en Galaxy S26 Ultra – har du upplevt några problem med ögonen? Dela gärna med dig i kommentarerna.
Uppdatering: Samsung svarar på frågor om skärmen i Galaxy S26 Ultra
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor