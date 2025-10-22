Batterikapaciteten för OnePlus 15 placerar den före konkurrenterna från Apple, Samsung och Google
Bättre batteritid på väg.
- OnePlus 15 får ett batteri på 7 300 mAh
- Det slår många andra flaggskepp på marknaden just nu
- Telefonen lanseras i Kina den 27 oktober
Det officiella datumet för OnePlus 15:s stora lansering är satt till måndagen den 27 oktober (åtminstone för Kina), och inför evenemanget fortsätter vi att få fler detaljer om specifikationerna och funktionerna som detta flaggskepp kommer med.
OnePlus har nu bekräftat på den kinesiska plattformen Weibo (via Notebookcheck) att OnePlus 15 kommer utrustad med ett enormt batteri på 7 300 mAh. Laddhastigheterna är 120 W via kabel och 50 W trådlöst – båda mycket imponerande siffror.
Den enorma batterikapaciteten har nämnts i tidigare läckor, men nu är det alltså officiellt. OnePlus har också bekräftat att telefonen får ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset och en skärm med upp till 165 Hz uppdateringsfrekvens.
Faktum är att det inte finns mycket kvar som inte redan är bekräftat. Skärmstorleken är ännu inte helt säkerställd, men rykten pekar på en 6,78-tumsskärm. Samma uppsättning rykten antyder även en trippelkamera på baksidan med 50 MP + 50 MP + 50 MP.
Bästa batteriet i klassen
Telefon
Batteri-kapacitet
OnePlus 15
7 300 mAh
Samsung Galaxy S25
4 000 mAh
Samsung Galaxy S25 Ultra
5 000 mAh
iPhone 17
3 692 mAh
iPhone 17 Pro Max
5 088 mAh
Google Pixel 10
4 970 mAh
Google Pixel 10 Pro XL
5 200 mAh
Hur står sig då batteriet på 7 300 mAh jämfört med de andra stora flaggskeppen just nu? Väldigt bra, faktiskt. Den nyligen lanserade iPhone 17 Pro Max har till exempel en batterikapacitet på runt 5 088 mAh (Apple listar som vanligt inte exakta siffror).
Enligt Apple ska den telefonen klara 37 timmars videouppspelning på en laddning, så OnePlus 15 kan mycket väl överträffa det. Den faktiska batteritiden beror förstås på flera faktorer – men batteriets storlek spelar alltid en avgörande roll.
Samsung Galaxy S25 Ultra har ett batteri på 5 000 mAh, medan Google Pixel 10 Pro XL rymmer 5 200 mAh. OnePlus 15 slår alltså inte bara dessa konkurrenter – utan gör det med tydlig marginal.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Vi har tidigare sett telefoner med batterier på upp till 33 000 mAh, så OnePlus 15 sätter inget nytt rekord. Men de modellerna är klumpiga och opraktiska i vardagen – till skillnad från OnePlus 15, som kombinerar kraftfullt batteri med flaggskeppsprestanda i ett smidigt format.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor