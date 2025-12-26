iPhone 17 var en fullträff – men Apple måste fortsätta vässa basmodellen under 2026

Ser vi till försäljningen i USA och Storbritannien är Apple redan i en mycket stark position, och samma mönster gäller även här i Sverige. iPhone fortsätter att dominera premiumsegmentet, och Apple är sedan länge ett av de absolut största mobilmärkena på den svenska marknaden. Även om marknadsandelarna kan variera något över tid finns det få tecken på att Apples grepp om konsumenterna skulle försvagas inom överskådlig framtid.

Trots detta använde Apple 2025 till att driva iPhone-plattformen framåt på flera viktiga sätt – vissa efterlängtade, andra mer oväntade. iPhone 17 är den bästa basmodellen på många år, iPhone 17 Pro Max har etablerat sig som både den bästa iPhonen och en av de bästa kameratelefonerna på marknaden, och iPhone Air gjorde avtryck som Apples första riktigt tunna och lätta flaggskepp samt den första seriösa utmanaren till Samsung Galaxy S25 Edge.

Det mest intressanta med iPhone 17-serien är hur mycket Apple faktiskt satsade på hårdvaruuppgraderingar. Det är nämligen den första generationen iPhones där samtliga modeller har en variabel uppdateringsfrekvens på 1–120 Hz med ProMotion – något som länge varit standard på Android-telefoner i motsvarande prisklass. För basmodellen tog det fyra år innan uppgraderingen nådde fram från Pro-serien, men bättre sent än aldrig.

iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max fick dessutom en ny och kraftfull telekamera på 48 MP med 4x optisk zoom, medan vanliga iPhone 17 ärvde iPhone 16 Pro-modellens ultravidvinkelkamera på 48 MP. Hela serien fick också tydliga batteriförbättringar samt en ny selfiekamera på 18 MP med Center Stage-stöd. Det är svårt att klaga på den utvecklingen – snyggt jobbat, Apple.

Phone 17 (vänster) saknar den tredje kameran och A19 Pro-chippet som iPhone 17 Pro (höger) har, men var totalt sett en större uppgradering från sin föregångare. (Image credit: Apple / TechRadar)

Som nämnts var allt detta särskilt betydelsefullt för vanliga iPhone 17, som nu har två högupplösta kameror på baksidan, Apples nya och imponerande selfiekamera, en skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens samt ett batteri som är tillräckligt stort för att utan problem klara en hel dag. Prestandan är fortsatt utmärkt tack vare A19-chippet, men på den punkten har Apple legat i framkant i flera generationer nu.

Med andra ord har iPhone 17, efter år av att luta sig mot iOS mjukhet och igenkänning, till slut kommit ikapp den generella hårdvarunivån hos Samsung Galaxy S25 och Google Pixel 10.

Som vi varit inne på har Apple egentligen inget affärskritiskt krav på sig att matcha Samsung och Google på hårdvarusidan, bortsett från att möta behoven hos den genomsnittliga användaren. Samtidigt vore vi inte ärliga i vår bevakning om vi inte förväntade oss mer av världens mest värdefulla telefontillverkare.

För oss är nyckeln att fortsätta göra basmodellen av iPhone bättre. Trots vårt beröm och vår mycket positiva recension av iPhone 17 anser vi inte att Apple är färdiga med utvecklingen av standardmodellen. iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max är redan så kraftfulla att Apple knappast behöver oroa sig för att leverera någon enorm uppgradering där nästa år. Frågan är alltså vad Cupertino bör addera till sitt vanliga flaggskepp.

Man skulle kunna peka på att iPhone 17 fortfarande har 8 GB RAM, vilket ligger efter de 12 GB som erbjuds i Samsung Galaxy S25 och Google Pixel 10, men Apple är som bekant skickliga på att få mindre minne att räcka längre. Sedan har vi Apple Intelligence, som i nuläget är märkbart mindre kraftfullt än både Galaxy AI och Google Gemini, men som kan förbättras över tid via mjukvaruuppdateringar.

Nej, för oss är svaret enklare och betydligt mer självklart – ge basmodellen av iPhone en riktig telefotokamera.

Google Pixel 10 lägger till en 5x telekamera till standardmodellen och med Samsung Galaxy S25 som har ett 3x zoomobjektiv hamnar nu iPhone 17 lite utanför. (Image credit: Blue Pixl Media)

Vi säger inte att Apples telefon i prisklassen runt 10 000–11 000 kronor i Sverige behöver få iPhone 17 Pro-modellens telefotokamera på 48 MP med 4x zoom. Det ligger helt i Apples intresse att behålla ett tydligt avstånd mellan vanliga iPhone och Pro-modellerna, och företaget lyfter ofta fram Pro-modellernas zoomkapacitet som ett av de viktigaste skälen att uppgradera.

Men sett till att Google Pixel 10 nu har en helt ny telefotokamera med 5x optisk zoom och att Samsung Galaxy S25 erbjuder en beprövad 3x telefotokamera, hamnar iPhone 17 på efterkälken på båda dessa punkter när det gäller optisk zoom. Det är faktiskt ett av de sista områden där både fans och kritiker med fog kan peka på något som objektivt är sämre hos iPhone. På de flesta andra områden ligger Apples telefoner i nivå med sina Android-rivaler.

Kanske skulle Apple kunna utrusta iPhone 18 med en telefotokamera hämtad från en äldre modell, om företaget vill behålla sin tydliga pris- och funktionsstege. Ett exempel är iPhone 14 Pro:s telefotokamera på 12 MP med 3x zoom, som hade passat bra här. Det hade gett användare av standardmodellen möjlighet att ta bilder med högre kvalitet på längre avstånd, samt mer naturliga porträtt tack vare den plattare brännvidden.

Vi vill också se att basmodellen av iPhone fortsätter att få batteriuppgraderingar. iPhone 17 har ett batteri på omkring 3 700 mAh, vilket fortfarande är mindre än Galaxy S25:s 4 000 mAh och betydligt mindre än Google Pixel 10:s generösa 4 970 mAh. I våra batteritester i Future Labs klarade iPhone 17 drygt 11 timmar och 37 minuter, vilket absolut räcker för att klassas som “en hel dags användning”, men den når ändå inte riktigt upp till Galaxy S25 (11:54) eller Pixel 10 (12:25).

Så här ser vi på saken: Apple bör fortsätta lägga extra fokus på basmodellen av iPhone nästa år – eller 2027, om ryktena om att iPhone 18 släpps då stämmer. Ett generationskliv i samma stil som det vi fick 2025 skulle göra iPhone 18 till en riktigt stark rival till Samsung och Google, både på specifikationslistan och på försäljningslistorna.