iPhone 17 kan bli utan Apples senaste funktion – men det är nog inte vad du förväntar dig

En ny rapport hävdar att iPhone 17 inte får Apples nya C1-modem

iPhone 17 Air sägs däremot få det nya chippet

Apple kan välja ett MediaTek-modem för de fyra huvudsakliga iPhone 17-modellerna

Med varje ny iPhone-generation förväntar vi oss att Apple utrustar sina flaggskeppsmodeller med de senaste och mest avancerade funktionerna. Vi räknar till exempel med att iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max får uppdaterade videofunktioner, en ny design och en snabbare processor – samt de mest moderna komponenterna på insidan.

Enligt ett nytt rykte verkar dock Apple hoppa över sin senaste egenutvecklade komponent när det gäller iPhone 17-serien. Om uppgifterna stämmer, kommer nämligen Apples nästa telefoner inte att utrustas med det nya C1-mobilmodemet.

Rapporten kommer från The Information (via PhoneArena) och hävdar att iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max kommer att använda ett MediaTek 5G-chip för Wi-Fi, mobiluppkoppling och Bluetooth, istället för Qualcomms modem som finns i iPhone 16-serien.

C1-modemet avslöjades nyligen när Apple introducerade iPhone 16e – den första Apple-enheten som använder företagets egenutvecklade modem.

Apple debuterade det nya C1-modemet i den nyligen släppta iPhone 16e. (Image credit: Future)

Intressant nog antyder rapporten också att iPhone 17 Air kommer att få C1-chippet och att detta kommer att spela en stor roll i att göra modellen betydligt tunnare än sina större syskon.

Apple har under flera år försökt minska sitt beroende av externa komponenttillverkare, främst genom att utveckla sina egna chip och chipset.

Om Apple har en konkurrent inom mobilchip är det utan tvekan Qualcomm, som förser många av de bästa Android-telefonerna med sina Snapdragon-chipset. Deras nuvarande flaggskeppsprocessor, Snapdragon 8 Elite, slog Apples eget A18 Pro-chipset i benchmark-tester när vi först testade den förra året.

Utifrån detta perspektiv är det logiskt att Apple vill minska sitt beroende av Qualcomm – även om företaget inte är främmande för att köpa komponenter från konkurrenter, såsom Samsungs skärmar och andra delar som används i iPhone-serien.

De flesta användare kommer sannolikt inte att märka någon större skillnad mellan olika modem, men det är ändå ett märkligt drag från Apple att begränsa en stor ny hårdvarufunktion till en mellanklassmodell och en ultratunn variant. Dessutom, som 9to5Mac noterar, kanske C1-chippet inte blir en långvarig lösning – det har nämligen ryktats att Apple planerar att integrera dess funktioner i sina framtida A-serie-chip för att skapa en mer enhetlig plattform.

Hur det än blir lär vi inte få någon officiell information om iPhone 17-serien förrän senare i år. Fram tills dess är allt detta mest baserat på rykten – och om du letar efter en ny iPhone redan nu, kan du kolla in vår lista över de bästa iPhone-modellerna som finns tillgängliga just nu.