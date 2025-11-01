Det är fortfarande två veckors väntetid på iPhone 17 Pro Max – så räkna inte med några Black Friday-rabatter

Du har tur om du ens lyckas hitta en i lager!

Fyra iPhone 17 Pro Max-telefoner i olika färger mot en orange och rosa bakgrund.
Det är för närvarande två veckors leveranstid på iPhone 17 Pro Max i alla tre färger. (Foto: Apple)
Amazon har i skrivande stund de lägsta priserna på iPhone 17-serien, så om du planerat att beställa hem en bör du göra det därifrån. Beställ iPhone 17-serien från Amazon.

Redan i september rapporterade vi att iPhone 17 Pro och Pro Max hade de längsta leveranstiderna sedan iPhone 11 – och nästan två månader senare är den större av de två modellerna fortfarande en av teknikvärldens mest eftertraktade produkter.

Så för alla som hoppades på en Black Friday-deal bekräftar den här situationen egentligen bara det vi redan visste: iPhone 17 Pro Max kommer med största sannolikhet inte att dyka upp med några rabatter i år.

Apple iPhone 17 Pro Max i kosmisk orange.

iPhone 17 Pro Max är bland de bästa iPhones vi någonsin har testat. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så kommer vi att få se några deals på iPhone 17 Pro Max överhuvudtaget? Ja och nej – det beror lite på hur man tolkar ordet ”deal”.

Rabatter på själva enheten kommer sannolikt att vara i princip obefintliga, men operatörer kan komma att erbjuda mindre men välkomna kampanjer på sina abonnemangspaket som inkluderar iPhone 17 Pro Max – om du har tålamod nog att sedan vänta på själva leveransen.

Dessa kampanjer och deals kan inkludera saker som billigare abonnemang, mer lagring för samma pris, hörlurar med på köpet och liknande.

Oavsett vilket så kommer TechRadar-teamet att hålla utkik efter Black Friday-rabatter på hela iPhone 17-serien och samla allt i vår stora Black Friday-artikel, där du kan se alla de bästa erbjudandena som dyker upp under rean. Och om du absolut inte behöver få tag på en iPhone 17 Pro Max just nu – varför inte vänta in Black Friday ändå? Du har egentligen inget att förlora – särskilt eftersom du inte kan lägga vantarna på en förrän om minst två veckor, oavsett vad du gör.

Amanda Westberg
Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.

Bidrag från