Det är fortfarande två veckors väntetid på iPhone 17 Pro Max – så räkna inte med några Black Friday-rabatter

Det är för närvarande två veckors leveranstid på iPhone 17 Pro Max i alla tre färger.

Missa inte Amazon har i skrivande stund de lägsta priserna på iPhone 17-serien, så om du planerat att beställa hem en bör du göra det därifrån. Beställ iPhone 17-serien från Amazon.

Redan i september rapporterade vi att iPhone 17 Pro och Pro Max hade de längsta leveranstiderna sedan iPhone 11 – och nästan två månader senare är den större av de två modellerna fortfarande en av teknikvärldens mest eftertraktade produkter.

Om du tar en titt på Apples officiella hemsida kommer du att se en väntetid på cirka två veckor för iPhone 17 Pro Max, oavsett färg eller lagringsstorlek. Liknande situation gäller hos olika tredjepartsåterförsäljare. Hos Elgiganten står det att modellen förväntas komma in i lager den 11 november, medan Telia har en förväntad leveranstid på 6-7 veckor och Scandinavian Photo helt enkelt skriver "Okänd leveranstid" på telefonen. Det är bara några nämnda, men det är tydligt att telefonen är minst sagt svår att få tag på just nu.

Så för alla som hoppades på en Black Friday-deal bekräftar den här situationen egentligen bara det vi redan visste: iPhone 17 Pro Max kommer med största sannolikhet inte att dyka upp med några rabatter i år.

Visst, Apple pratar sällan i termer som ”rea” eller ”Black Friday”. Men tidigare år har vi ändå sett små prissänkningar på nya iPhone-modeller hos tredjepartsåterförsäljare under novemberreorna, så det var inte helt orimligt att hoppas på något liknande i år.

Amazon bjöd bland annat på mindre rabatter på iPhone 16-serien under fjolårets rea, så kan det hända att vi får se något liknande 2025? Kanske för iPhone 17, iPhone 17 Pro eller till och med iPhone Air – men med tanke på att iPhone 17 Pro Max fortfarande är slutsåld hos Amazon i flera regioner är det extremt osannolikt att vi får se någon form av rabatt på Apples toppmodell.

iPhone 17 Pro Max är bland de bästa iPhones vi någonsin har testat. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så kommer vi att få se några deals på iPhone 17 Pro Max överhuvudtaget? Ja och nej – det beror lite på hur man tolkar ordet ”deal”.

Rabatter på själva enheten kommer sannolikt att vara i princip obefintliga, men operatörer kan komma att erbjuda mindre men välkomna kampanjer på sina abonnemangspaket som inkluderar iPhone 17 Pro Max – om du har tålamod nog att sedan vänta på själva leveransen.

Dessa kampanjer och deals kan inkludera saker som billigare abonnemang, mer lagring för samma pris, hörlurar med på köpet och liknande.

Oavsett vilket så kommer TechRadar-teamet att hålla utkik efter Black Friday-rabatter på hela iPhone 17-serien och samla allt i vår stora Black Friday-artikel, där du kan se alla de bästa erbjudandena som dyker upp under rean. Och om du absolut inte behöver få tag på en iPhone 17 Pro Max just nu – varför inte vänta in Black Friday ändå? Du har egentligen inget att förlora – särskilt eftersom du inte kan lägga vantarna på en förrän om minst två veckor, oavsett vad du gör.