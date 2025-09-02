5 sätt som iPhone 17 Pro kan (och bör) slå iPhone 16 Pro på

Den nya iPhone 17 Pro är snart här, då Apple har skickat ut inbjudningar till ett event den 9 september där vi med största sannolikhet får se den.

Som vanligt har vi redan en god uppfattning om vad vi kan förvänta oss, då dussintals påstådda läckor och rykten har dykt upp under de senaste månaderna.

Dessa rykten pekar på en telefon som borde bli en stor uppgradering jämfört med iPhone 16 Pro, så här nedanför har vi listat fem sätt som iPhone 17 Pro sannolikt kommer att överträffa sin föregångare på.

1. Uppgraderade kameror

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det verkar som att kamerorna kan bli ett stort fokus för Apple i år, då flera rykten har föreslagit att iPhone 17 Pro kan få en telekamera på 48 MP.

Det vore ett rejält hopp från den nuvarande telekameran på 12 MP och skulle innebära att alla tre bakre kameror blir på 48 MP (eftersom huvudkameran och ultravidvinkelkameran på iPhone 16 Pro enligt uppgift inte ändras).

Flera källor har även pekat på en selfiekamera på 24 MP, vilket återigen vore en uppgradering från 12 MP idag. På så vis skulle inga linser kännas nedslående när det gäller megapixlar på iPhone 17 Pro.

Utöver detta finns det också en chans att iPhone 17 Pro kan få en mekanisk bländare, vilket skulle göra det möjligt att justera bländaröppningen och skärpedjupet, samt stöd för 8K-video (upp från 4K på nuvarande modell).

Vi är mindre säkra på dessa två funktioner eftersom de inte ryktats om lika ofta, men även om vi bara får fler megapixlar skulle det innebära en märkbar förbättring.

2. Ännu mer kraft

Death Stranding på iPhone 16 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Varje ny Pro-modell av iPhone får ett nytt och kraftfullare chipset än den föregående, och iPhone 17 Pro lär inte bli något undantag. Flera läckor pekar på ett A19 Pro-chipset.

Det vore ett steg upp från A18 Pro i iPhone 16 Pro, och även om vi inte vet exakt hur mycket bättre det nya chippet blir, kommer det garanterat att leda till ännu snabbare och smidigare prestanda – vilket är imponerande med tanke på att iPhone 16 Pro redan är en av de mest kraftfulla telefonerna du kan köpa.

iPhone 17 Pro kan också få 12 GB RAM, vilket skulle ge 4 GB mer än iPhone 16 Pro, och ytterligare förbättra prestandan.

3. En ny design

En inofficiell bild som visar den möjliga designen av iPhone 17 Pro. (Image credit: Front Page Tech / @asherdipps‬)

Den mest uppenbara uppgraderingen – eller åtminstone förändringen – med iPhone 17 Pro kan vara designen, då de flesta läckor är överens om att telefonen får ett helt nytt utseende.

De största förändringarna sker troligen på baksidan, som enligt uppgift får en stor kameramodul som löper horisontellt över telefonen – ett utseende som påminner något om Google Pixel 10, även om kameramodulen här sannolikt blir ännu större.

Vi kan tänka oss att inte alla kommer älska det nya utseendet, men det lär definitivt fräscha upp en modell som annars riskerar att kännas lite gammal i designen.

4. Omvänd trådlös laddning

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det är oklart om iPhone 17 Pro får ett större batteri än iPhone 16 Pro, men oavsett kan den få en ny laddningsfunktion. Flera källor har nämligen hävdat att Apple testar telefonen med omvänd trådlös laddning.

Det skulle låta dig använda telefonen som en trådlös laddningsplatta, så att du kan lägga till exempel dina AirPods eller Apple Watch på baksidan och låta dem laddas upp genom att dra från telefonens (betydligt större) batteri.

Att Apple testar en funktion betyder dock inte nödvändigtvis att den faktiskt lanseras, så vi är osäkra på om omvänd trådlös laddning verkligen dyker upp.

5. En ångkammare

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Slutligen kan iPhone 17 Pro också få en ångkammare, vilket kan hjälpa till att hålla telefonen sval under krävande uppgifter som avancerat mobilspel.

Genom att hålla temperaturen nere skulle telefonen också kunna behålla sin maxprestanda längre, och det kan dessutom ge batteritiden en skjuts, även om iPhone 17 Pro inte får ett större batteri än iPhone 16 Pro.

Kombinerat med ett nytt chipset och mer RAM kan en ångkammare göra att telefonen känns betydligt snabbare än den redan snabba iPhone 16 Pro.