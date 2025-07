Samsung-telefoner har en Now Bar och Now Brief-funktioner.

Funktionen Gemini Space har läckt för Pixel

Visar information som sportresultat och födelsedagar

Påminner om delar av One UI 8

Det är förändringar på gång för At a Glance-widgeten som sitter på Pixel-telefoners startskärm, enligt dold kod som upptäckts i den senaste förhandsversionen av Android – och funktionen kan komma att påminna om ett par funktioner i Samsungs One UI.

Det är Android Authority som har grävt i koden och lyckats få igång något som kallas Gemini Space i Android Canary (den allra tidigaste betaversionen av Android).

Vi har ännu inte hört något officiellt om Gemini Space, men det verkar bygga vidare på At a Glance och kan visa mer information: exempelvis sportresultat och påminnelser om födelsedagar, tillsammans med väderprognoser och kalenderhändelser. Viss sådan information kan redan visas i Android via vanliga aviseringar.

Alla dessa uppdateringar kan visas både på låsskärmen och startskärmen, och det verkar som att användare även kommer kunna expandera dessa till en Daily Hub som levererar relevant information under hela dagen.

Känns det bekant?

Pixel-telefonernas At a Glance-widget. (Image credit: Future)

Att visa kontextuellt relevant information på startskärm och låsskärm – inklusive sportresultat, timers och hälsodata – låter väldigt likt Samsungs Now Bar och Now Brief i One UI 7 och One UI 8.

Det verkar som att Google sneglat på vad Samsung gör och vill följa efter. Samtidigt skulle man kunna säga att Samsungs widgets i sin tur inspirerats av At a Glance på Pixel och Live Activities i iOS.

Vi vet också att en funktion kallad Live Updates är på väg till Android 16, som kommer att visa realtidsinformation direkt på låsskärmen. Generellt ser vi förbättringar i hur relevant information visas för användare – oavsett vilken mobilmodell man har.

Det är oklart när Gemini Space kan komma till Pixel-telefoner, men vi kan räkna med stora uppdateringar i Android 16 under resten av året, inklusive bredare utrullning av Material 3 Expressive-designen.