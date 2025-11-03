Google Maps får en smart uppdatering för Android Auto – och kan snart hjälpa dig spara batteri under navigering

Du kan börja se några ändringar när du använder Google Maps med Android Auto.

Google Maps testar en centrerad vy i Android Auto

Ett energisparläge för navigering är under utveckling

Det kan dröja innan alla får tillgång till ändringarna

Google Maps fortsätter att lägga till små men användbara förbättringar för användarupplevelsen, och den senaste uppdateringen gäller navigeringen via Android Auto-gränssnittet. Dessutom ser det ut som att ett praktiskt batterisparläge är på gång.

Android Authority har upptäckt att om man använder Google Maps via Android Auto, så visas kartan nu centrerad på skärmen när appen körs i helskärmsläge – vilket gör att svängarna på rutten hamnar rakt framför dig.

Det här är en comeback av en förändring som först testades tidigare i år, men då orsakade problem med andra delar av gränssnittet. Sökfältet och listan över senaste destinationer hamnade då mitt i vägen för kartdelen framför bilen.

Den uppdateringen rullades tillfälligt tillbaka, men nu är den centrerade kartvyn tillbaka – och denna gång verkar Google ha gjort rätt, eftersom resten av gränssnittet hålls borta från vägen. Det är dock ännu oklart om alla användare redan fått tillgång till ändringen.

Navigera med lägre batteriförbrukning

Den andra nyheten om Google Maps är att ett nytt energisparläge för navigering håller på att utvecklas. Funktionen upptäcktes först av Android Authority, och 9to5Google har publicerat ett par bilder som visar hur det ser ut.

Funktionen är inte aktiv ännu, men spår av den har hittats i koden för den senaste Android-versionen av Google Maps. Den verkar bland annat göra skärmen svartvit och minimera antalet element på skärmen.

Det här bör bidra till att förlänga batteritiden, och kan i bästa fall vara skillnaden mellan att hinna fram till din destination innan batteriet dör – eller att tvingas navigera resten av vägen utan Google Maps.

Google har ännu inte kommenterat funktionen, och den kan komma att justeras innan den lanseras för alla. Men eftersom delar av koden redan finns på plats lär utrullningen inte vara alltför långt borta.