5 saker som kan presenteras på Googles Android-event inför I/O inklusive stora Android 17-funktioner

Google har tillkännagett datumet för nästa Android Show

Det hålls den 12 maj klockan 19:00 svensk tid

Google hävdar att “detta kommer att bli ett av de största åren för Android hittills”

Android kan stå inför stora förändringar i år och vi är på väg att få höra mer om dem, eftersom Google nu har bekräftat att “The Android Show: I/O Edition” hålls den 12 maj.

Du kommer att kunna följa eventet live på YouTube och om du går in där redan nu kan du också aktivera en påminnelse inför sändningen.

Det finns inte särskilt många ledtrådar om vad som kommer att visas, men i videobeskrivningen står det att “detta kommer att bli ett av de största åren för Android hittills”, så det låter som att vi kan ha en hel del stort att se fram emot.

(Image credit: Google)

Förra året innehöll Android Show bland annat en titt på Googles omdesign av Material 3 Expressive-gränssnittet, tillsammans med Gemini Live, Gemini på nya enheter som klockor och TV-apparater, samt nya säkerhetsfunktioner. Fokus låg på mjukvara, även om vi också fick se några telefoner, dock bara modeller som redan hade lanserats, snarare än något helt nytt.

Så vad kan vi få se i år? Det är troligt att det kommer en hel del nyheter kring AI, eventuellt fler funktioner kopplade till Gemini.

Faktum är att vi inte skulle bli förvånade om Google planerar att integrera AI ännu djupare i Android-telefoner, så att den kan interagera med alla dina appar och hjälpa dig få mer gjort, men det är än så länge bara spekulation. Det skulle dock definitivt kunna göra detta till “ett av de största åren för Android hittills”.

När det gäller sådant som det faktiskt finns indikationer på, kan vi få se följande fem stora Android-funktioner.

1. Motion Assist

(Image credit: Android Authority)

Många av funktionerna i Android 17 är redan kända tack vare olika betaversioner, men vi har vid upprepade tillfällen hört rykten om en funktion kallad Motion Cues som ska motverka åksjuka.

På senare tid har Android Authority upptäckt att denna kan ha bytt namn till “Motion Assist”. Det är en funktion som visar en rörlig punkt på skärmen när du befinner dig i ett fordon i rörelse. Punkten rör sig i takt med telefonens rörelser, som ett sätt att hjälpa hjärnan att tolka rörelse och i teorin minska illamående.

Vi har sett gott om bevis för att funktionen är på väg, inklusive i Android-kod, så den kommer nästan garanterat att lanseras vid något tillfälle – frågan är bara när.

2. Applås

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Android 17 kan också få en inbyggd funktion för applås, så att du kan låsa vilken app du vill utan att behöva gömma den i Private Space.

Detta upptäcktes först av Android Authority och skulle innebära att du som använder en Pixel-telefon (eller en annan Android-enhet som saknar inbyggt applås) kan låsa specifika appar med en PIN-kod eller biometrisk autentisering, utan att behöva använda tredjepartsappar.

Det här kan bli en väldigt användbar funktion och det är något du redan kan göra i iOS, så det är hög tid att Android kommer ikapp.

Kod i Android pekar på att funktionen finns under utveckling, så precis som med Motion Assist är det i princip säkert att Google arbetar på den – det återstår bara att se om den är redo i tid för Android 17. Om den är det lär vi få se den under Android Show.

3. Ett Liquid Glass-liknande utseende

(Image credit: @jspirit)

Android fick en stor visuell uppdatering förra året med Material 3 Expressive, men fler förändringar kan vara på väg i år. Enligt 9to5Google kommer Android 17 att innehålla “betydligt mer oskärpa”.

Det låter som att gränssnittet kan bli mer likt Apples senaste Liquid Glass-design och vi har redan fått en förhandsblick genom olika läckta bilder, bland annat från @jspirit på Telegram (via Android Authority), som visar genomskinliga suddiga effekter över stora delar av gränssnittet.

Det här kan förändra hur Android ser ut ganska rejält, så det kan bli en av höjdpunkterna under Android Show.

4. En ny geststyrning

Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Android Authority har också hittat en dubbeltrycks-gest för att stänga av skärmen på Pixel-telefoner. Även om den ännu inte är officiellt tillgänglig lyckades sajten aktivera funktionen i en betaversion av Android 17 genom att gräva i koden, vilket tyder på att den är nära färdig.

Det är ett litet och enkelt tillskott, men potentiellt väldigt användbart, eftersom du kan släcka skärmen med två snabba tryck istället för att behöva använda strömknappen.

Även om funktionen enligt uppgifter främst är tänkt för Pixel-telefoner finns liknande lösningar redan hos tillverkare som Samsung, OnePlus och Xiaomi.

5. Enklare organisering av hemskärmen

(Image credit: Android Authority)

Android 17 kan också göra det enklare för dig att organisera hemskärmen, genom att låta dig välja mellan olika layouter och sedan automatiskt fylla panelen med relevanta appar och spel.

Bevis för denna funktion har hittats i en Android 17-beta, men den var inte fullt fungerande, vilket tyder på att den fortfarande är under utveckling. Det är därför osäkert om den hinner bli klar till lanseringen av Android 17, men det finns åtminstone en chans att vi får se den under den kommande Android Show.