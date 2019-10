Samsung Galaxy S10 Lite eller S11 lite kan vara på väg

Samsung Galaxy S10-serien inkluderar redan den relativt prisvärda Samsung Galaxy S10e, men nu kan ännu en prisvärd modell vara på väg.

Detta är enligt läckan Ishan Agarwal, som delade med sig av detaljerna till DroidShout. Det ska tydligen vara en Samsung-mobil med modellnummer SM-G770F på gång - ett modellnummer som stämmer överens med Galaxy S-serien.

Mobilen ska tydligen ha samma specifikationer som Galaxy A91, som är ytterligare en enhet det ryktas om. Denna sägs använda ett Snapdragon 855-chipset, 8 GB RAM, en Full HD+-skärm på 6,7 tum, en huvudkamera på 48 megapixel, en ultravidvinkelslins på 12 megapixel, en djupsensor på 5 megapixel, en selfiekamera på 32 megapixel, ett batteri med 4 500 mAh samt 45 W snabbladdning.

Exclusive: Samsung may launch cheaper versions of both its flagship series with model no.s SM-G770F and SM-N770F. Phones will launch in Europe/Asia. G770 could be S10/S11 lite with specs same as upcoming Galaxy A91. All info in article below (+SM-A015F).https://t.co/3vu6P3BLwWOctober 11, 2019